Reazione a Catena, Pino Insegno punge le campionesse: “Mi dovete 25 euro”. Ma loro si ‘vendicano’ (tra le polemiche) A Reazione a Catena domenica 9 agosto 2026 arriva il riscatto de Le Pappardelle dopo la serata negativa di ieri, ma Pino Insegno non si trattiene e avanza una richiesta ad hoc

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"Reazione a Catena" è regolarmente in onda anche la domenica, per questo gli appassionati del game hanno la possibilità di seguirlo anche oggi, 9 agosto 2026, così da mettersi alla prova insieme ai concorrenti. A difendere il titolo sono ancora "Le Pappardelle",ovvero Francesca, Carolina e Maria Sofia, le tre ragazze toscane vere protagoniste di questa edizione, che hanno interrotto giusto ieri sera la loro serie vincente, pur conservando comunque il titolo. Pino Insegno chiede subito alla capitana cosa sia successo, visto che non solo non sono riuscite a incrementare il bottino, ma sono arrivate alla fine della catena con soli 71 euro: "Un inciampo, può capitare, ci abbiamo dormito sopra", dice lei. Il conduttore ribatte: "Praticamente mi dovete 25 euro, così è andata, ma siete state sempre così brave che ci sta".

A sfidarle sono "I Menestrelli", ovvero Paolo, Vito (capitano) e Francesco, è il capitano a presentare meglio il trio: "Menestrelli perché siamo un po’ dei suonatori, ci piace molto la musica popolare, questo nome un po’ sposa. Veniamo da Gravina in Puglia, siamo tre amici di vecchissima data".

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Reazione a Catena, puntata 9 agosto 2026: cosa è successo

"Le Pappardelle" sono un avversario ostico, lo abbiamo visto in queste sere, ma "I Menestrelli" non sembrano essere da meno, sono loro infatti a chiudere la catena di "Una tira l’altra", per poi provare a tenatare il sorpasso con la ZIP da 15 mila euro (i ragazzi sono a 29 mila euro, le toscane a 37 mila euro), loro decidono di passarla alle campionesse, che non sbagliano confermando le loro doti, così da incrementare il loro vantaggio.

Ben presto, però, la situazione cambia del tutto, le tre toscane dimostrano di non avere perso lo smalto, ma anzi riescono a mettere a segno una soluzione dietro l’altra aumentando il loro montepremi. Nel corso dell’ultima catena si deve partire da "Denti", la parola successiva deve iniziare con "Mac", le tre ragazze pensano a "Macchiate", a quel punto Insegno non resiste e dice: "Ce li siamo lavati i denti, ora sono puliti", anche se non era quello il termine azzeccato, era tutt’altro, bensì "Macchinetta". Nonostante tutto, sono ancora gli sfidanti a provare a chiudere la catena, senza però farcela, sono ancora "Le Pappardelle" a far vedere a tutti di essere, almeno finora, in una serata di grazia.

Si arriva a 94 mila contro 48mila, divario davvero elevato, sono gli sfidanti a poter tentare di risalire con la ZOT, ma anche questa volta senza dare la risposta esatta, così da perdere 5 secondi nella manche successiva.

Come sempre, è "L’Intesa Vincente" a stabilire chi conquisterà il titolo, i primi a mettersi alla prova sono i tre pugliesi con 55 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola.I tre chiudono alla fine con quattro parole, rendimento discreto per chi è alla prima esperienza.

E’ quindi la volta delle campionesse, con 60 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Davvero singolare la scelta quando si trovano a dover indovinare la parola "Piazzetta", loro infatti scelgono la frase: "Cosìè piccoletta dell’Isolotto?", la giovane indovina, loro quindi spiegano come quella sia il loro punto di ritrovo in paese, Insegno ribatte: "Duemila euro per ognuno che frequenta la piazzetta", loro sembrano reticenti visto che lo fanno in tanti, ma lui non vuole sentire ragioni, dice infatti: "Problema vostro". Il divario rispetto agli avversari è evidente, le tre chiudono con dieci parole trovate.

Le "Pappardelle" si trovano a "L’Ultima Catena" con una cifra consistente, pari a 144 mila euro. Insegno fa loro i complimenti, per poi ribadire: "Come ogni sera vi meritate di essere lì". Almeno all’inizio la situazione sembra essere decisamente migliore rispetto a ieri, quando quasi subito avevano perso parte di quanto maturato, questa volta arrivano alla conclusione con 36 mila euro, ben sapendo che la parola da trovare deve essere collegata a "Testo", inizia con "Ca" e finisce per "e". Le tre giovani hanno due possibili opzioni in mente, scelgono così di comprare il terzo elemento, che si rivela essere "Dalla", mossa che le fa scendere a 18 mila euro. La risposta che decidono di dare è "Canzone", ed è quella giusta, riescono così a riscattarsi al meglio dopo la serata poco positiva vissuta 24 ore prima.

Le reazioni sui social

Ieri sera molte delle persone che avevano seguito la puntata di "Reazione a Catena" erano insorte sui social, sottolineando come la catena finale fosse quasi impossibile da indovinare, non a caso le tre campionesse erano arrivate al termine quasi a bocca asciutta. Questa volta lo stato d’animo generale sembra essere del tutto opposto.

"Oggi quello che fa le catene difficili era in ferie", "La Rai ha deciso di regalare il montepremi a queste senza motivo", "Mi sembrava troppo facile, ma si vede che dopo la catena assurda di ieri gli autori vogliono chiedere scusa", sono alcuni dei commenti apparsi su X.

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