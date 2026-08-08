Reazione a Catena, tracollo storico e fischi del web: “Incommentabili”. E gli autori provocano Pino Insegno Si interrompe la serie positiva delle campionesse toscane nella puntata di Reazione a Catena di sabato 8 agosto 2026, conservano il titolo ma nella manche finale va tutto male

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

IPA

CONDIVIDI

"Reazione a Catena" non lascia soli gli appassionati del game nemmeno il sabato sera, per questo è regolarmente in onda acnche questa sera, 8 agosto 2026. A difendere il titolo sono ancora "Le Pappardelle", alias Francesca, Caterina e Maria Giulia, vera sorpresa del programma, che hanno dimostrato finora un’ottima intesa, oltre che delle grandi doti, per questo Pino Insegno le invita a cambiare nome diventando "Cinque su Cinque" in riferimento alle volte in cui sono riuscite a dare la risposta corretta. "Brave, brave davvero", dice ancora il conduttore.

A sfidarle sono "Gli amici da sempre", ovvero Marina, Fabrizio (capitano) e Katia. E’ il caposquadra a raccontare qualcosa in più di loro: "Veniamo da Bologna, siamo amici da più di 40 anni".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Reazione a Catena, puntata 8 agosto 2026: cosa è successo

La sfida si dimostra avvincente, anche se battere le campionesse non è certamente semplice. Non manca un momento di "sofferenza" per Pino Insegno, visto che nella manche in cui i concorrenti devono indovinare una canzone la scelta degli autori è ricaduta su un brano che a lui evoca sensazioni particolari. Il riferimento è a "Grazie Roma", inno della Roma cantato da Antonello Venditti, mentre lui è notoriamente tifoso della Lazio. "Io sono un conduttore, sono uno sportivo", dice con un po’ di ironia.

A decidere chi vincerà la partita sarà ovviamente come sempre "L’Intesa Vincente", i primi a gareggiare, perché in svantaggio, sono gli sfidanti, che hanno 55 secondi a disposizione (5 persi con la ZOT), tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. I tre dimostrando di essere discreti in una prova come questa che può essere insidiosa, arrivano così a cinque parole con 17 secondi rimanenti, per questo tentano l’azzardo e puntano al raddoppio. La mossa si rivela però deleteria, gli indizi utlizzati si rivelano poco corretti a livello di italiano, così da rendere impossibile trovare le parole, alla fine "Gli Amici da Sempre" non riescono anda andare oltre le tre parole.

Subito dopo è quindi la volta de "Le Pappardelle", che hanno 60 secondi da sfruttare, oltre a tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. La loro esperienza fa certamente la differenza, emblematico è stato quando dovevano far indovinare alla loro compagna di avventura la parola "settimana", in questo caso hanno infatti detto: "Cos’è composta da sei più uno giorno?", ben sapendo di non poter dire "sette", che ha la stessa radice del termine misterioso. Le tre ragazze chiudono a cinque, sufficienti per conservare il titolo.

Le campionesse toscane si trovano a giocare a "L’Ultima Catena" per 144 mila euro, cifra decisamente consistente, che faranno il possibile per conservare quasi del tutto, forti anche del talento mostrato nelle scorse sere. Questa volta però le cose vanno tutt’altro che bene, si arriva infatti a metà catena con solo 1.125 euro. Man mano che la manche prosegue la situazione non migliora, in chiusura infatti le ragazze si trovano con soli 141 euro, questo spinge Insegno a fare un commento, anche nel tentativo di rassicurarle: "Posso dirvi una cosa, una volta assistendo a una partita di calcio un grande campione, che era Baresi, era bravissimo, molto bravo, come voi, ha sbagliato una cosa semplice. Il commentatore disse: ‘Quanto è bello veder sbagliare questo campione’, sta succedendo con voi la stessa cosa, siete bravissime".

A loro restano solo 71 euro, ben sapendo che la parola da trovare deve collegarsi con "Figura", parte con "Sp" e finisce per "o", nonostante tutto decidono di comprare il terzo elemento, che è "Rilievo", finendo a soli 36 euro. Le tre puntano su "Spettacolo", ma non era quella giusta, che era invece "Spicco". Insegno conclude: "Va bene, stasera è andata così, domani andrà sicuramente meglio".

Le reazioni sui social

Pur avendo mantenuto il titolo, la serata non è stata positiva per "Le Pappardelle", sui social chi ha assistito alla puntata di "Reazione a Catena" non ha compreso del tutto le loro mosse. "Cioè stanno giocando per 12 euro a testa", "Ma dimezzano per 71 euro?", "71 euro mi sa che è il record", "Sì ma che senso ha comprare il terzo elemento con 71 euro da dividere in tre? Giocatela e va**o", sono alcuni dei commenti su X. C’è stato invece chi si è schierato dalla loro parte, pensando fosse quasi impossibile vincere questa volta: "Catena ostica stasera non vogliono darvi soldi", "Che catena difficile… Rai non hai più soldi", "Stasera sono incommentabili".

A livello statistico la differenza rispetto al rendimento delle ultime sere è evidente: "Dopo cinque sere consecutive si interrompe anche la striscia vincente all’ultima parola. Svanisce la possibilità di fissare il record assoluto delle ultime quattro stagioni", come evidenziato dall’account "Reazione a Catena Statistiche". Ma c’è un altro dato da sottolineare sulla loro prestazione: "Con 11 errori, le Pappardelle hanno appena realizzato la peggiore prestazione di una squadra all’ultima catena nelle ultime quattro stagioni di #reazioneacatena".

Potrebbe interessarti anche