Reazione a Catena, addio alle 'Suocere' e per Pino Insegno scatta il rimpianto: "Non si dimenticherà mai" A Reazione a Catena si deve registrare l'ennesimo passaggio di testimone, i nuovi campioni ottengono già un piccolo gruzzoletto, nonostante le varie indecisioni

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Riuscire a raccogliere l’eredità de "Le Pappardelle", le campionesse che hanno dominato gran parte di questa stagione di "Reazione a Catena", non è semplice per nessuno, i numeri parlano per loro, ma "Le Suocere", ovvero Laura, Marta e Rita, che vogliono provare a invertire la rotta e porre fine all’andirivieni di campioni che si è registrato dopo il loro addio. Il trio laziale ha all’attivo due puntate e altrettante vincite, punta così a confermarsi anche nella puntata di mercoledì 7 ottobre 2026. "Due su due, bello, deve essere una bellissima soddisfazione trovare l’ultima parola, quello è il senso del gioco, anche da casa c’è la voglia di trovarla insieme a voi", dice Pino Insegno nell’accoglierle.

A sfidarle sono "I Mici Amici", ovvero Antonio, Giovanna ed Elisa: "Veniamo da Reggio Emilia. Il nome è nato perché io e lui abbiamo un gatto e gran parte dei nostri amici invece sono gattari, anche Elisa. Noi siamo sposati, il micio si chiama Zac". A sorpresa, Elisa fa una rivelazione: "Io sono allergica ai gatti, ma mi piacerebbe", il conduttore quindi ribatte: "Ma come? Gli amici sono gattari e lei allergica. Allora la frequentate poco, l’Intesa l’avete fatta voi a casa e lei in collegamento. Tanto lo capiremo". Il loro rapporto è comunque forte, Elisa è sposata da tre anni e suo marito ha celebrato il matrimonio di Giovanna e Antonio, mentre lei ha fatto da testimone agli amici.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Reazione a Catena, puntata 7 ottobre 2026: cosa è successo

Prendere confidenza con le varie associazioni che caratterizzano "Reazione a Catena" può non essere semplice, un aiuto può però arrivare con la manche di apertura, "Le parole mancanti", dove l’intuito la fa da padrone. Al termine sono le campionesse a essere in vantaggio a 8 mila euro, mentre le sfidanti sono a 4 mila, dopo un inizio piuttosto choc.

Sono "Le Suocere" a chiudere la seconda catena musicale grazie anche a un’intuizione di Rita, nel momento in cui vengono fatte sentire le note per trovare la canzone Insegno nota un dettaglio: "Qui il passetto c’è", vedendo come si facciano trascinare dal ritmo, ma preferiscono passare non avendo idea del titolo. "I Mici Amici" puntano su "Dragostea", titolo però incompleto, così da favorire ancora le tre laziali. A quel punto Pino non si trattiene e si lascia andare, era impossibile fare diversamente con un brano del genere. Questo consente così a "Le Suocere" di incrementare ulteriormente il vantaggio, salendo a 21 mila euro, mentre le avversarie sono a 8 mila euro.

La gara prosegue, sono gli sfidanti a chiudere la seconda catena musicale, questa volta non sbagliano il titolo, basta questo per permettere loro di fare un lieve sorpasso a 26 mila euro, rispetto ai 25 mila euro delle avversarie. Il brano era "Un’avventura" di Lucio Battisti, che emoziona anche il conduttore, tanto da dire: "E’ passato tutto questo tempo, ma non si dimenticherà mai".

I colpi di scena non mancano, "Le Suocere" sono però intenzionate a fare il possibile per confermarsi, per questo sono ben felici di chiudere l’ennesima catena e di avere anche la ZIP da 15 mila euro a loro disposizione per incrementare il gruzzoletto, le tre decidono di passarla, ma nemmeno gli avversari trovano la soluzione, sono così "Le Suocere" a incrementare il distacco arrivando a 55 mila euro, mentre i ragazzi sono a 26 mila euro.

A "I Mici Amici" viene però offerta la possibilità di risalire con la ZIP da 20 mila euro, anche se la risposta da loro data si rivela sbagliata, le campionesse prendono così il largo salendo a 110 mila euro, mentre i ragazzi sono solo a 36 mila euro. Non è detta comunque l’ultima parola per i neo arrivati, possono infatti guadagnare secondi preziosi con la ZOT, questa volta le cose vanno davvero bene, anche se bisogna poi dimostrare con i fatti di saper sfruttare meglio il tempo.

Sono "I Mici Amici" i primi ad affrontare "L’Intesa Vincente" , con 65 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Insegno li invita a stemperare la tensione, immaginando la scena a cui hanno assistito nelle varie prove fatte a casa: "Immaginate che ci sia il marito (della concorrente, ndr) e il gatto (della coppia, ndr)". Davvero surreale, ai limiti del doppio senso la definizione scelta per "Barba", ovvero "Cosa hai sotto pelosa mento peli", il conduttore non cavalca l’onda, ma li invita a evitare i telegrammi che, come ben sappiamo, non sono previsti dal regolamento. Ben presto, però, i ragazzi faticano a trovare frasi corrette per indicare le parole, Insegno tira loro le orecchie: "Se vedete che non vi trovate chiamate il Passo subito, ma dopo 12 o 15 secondi". I tre chiudono a cinque, all’utlimo ne viene tolta una per avere detto due parole in un colpo solo.

E’ quindi la volta delle campionesse, che hanno a disposizione 55 secondi per portare a termine la prova. Le tre partono bene, ma mostrano poi qualche indecisione di troppo che complica il loro percorso, anzi sul finale un errore le porta a scendere a 3 con soli 3 secondi a dispsizione, per questo tentano il tutto e per tutto con il raddoppio. L’opportunità non viene però sfruttata quando la parola indicata era "Kimi Antonelli", le tre chiudono così la loro esperienza nel programma.

Sono così "I Mici Amici" ad affrontare "L’Ultima Catena", partendo da un valore di base di 76 mila euro. Gli errori non mancano, si arriva così all’ultima parola, che è "Uscita", con 4.750 euro. La parola che devono indovinare inizia invece con "Sc" e finisce per "a". L’indecisione li porta ad acquistare il terzo elemento, che è "Finta", mossa che fa calare il valore a 2,375 euro. Alla fine puntano su "Scena", termine che era venuto in mente soprattutto ad Antonio, che ha convinto la moglie e l’amica. Insegno lo ha notato: "Antonio vi ha detto questa parola, prima eravate convinte di un’altra parola". Ascoltare il suo suggerimento si rivela però davvero la mossa giusta, i tre giovani iniziano la loro avventura già con un piccolo gruzzoletto.

Le reazioni sui social

Pur essendo vicini alla conclusione di questa stagione, "Reazione a Catena" resta uno dei programmi più commentati sui social, sia per i siparietti divertenti a cui spesso possiamo assistere, sia perché può essere coinvolgente mettersi alla prova insieme a concorrenti. E non sono mancate le reazioni anche in questo appuntamento, che ha portato all’ennesimo passaggio di consegne.

Ancora una volta c’è chi sottolinea come il livello generale dei partecipanti sia tutt’altro che eccelso, come appare evidente da quando se ne sono andate "Le Pappardelle". Questo è uno dei temi oggetto di discussione su Facebook: "Capisco perchè rimpiangono le fiorentine dopo di loro livello scandaloso", "Stavano ancora qui se non incontravano Le Nonno Rock".

Alcuni sono invece dispiaciuti per la sconfitta de "Le Suocere", che sembravano avere un buon potenziale: "Peccato per l’uscita delle concorrenti le suocere, brave e simpatiche", "Mi è dispiaciuto per le campionesse. Brave ma l’Intesa ha avuto parole difficili oltre a 10 secondi in meno".

Ci sono poi anche altri commenti non troppo benevoli nei confronti dell’unico uomo del trio campione, apparso in alcuni momenti del gioco quasi un pesce fuor d’acqua, anche se è stato poi lui a trovare la parola vincente. "Antonio l’hanno portato per fare numero", "Finge o è così?". In realtà è stato proprio il ragazzo quello che ha trovato l’ultima parola, così da permettere loro di vincere una piccola cifra. Ora non resta che attendere per capire se loro riusciranno a mettere a segno un piccolo filotto, ora sembra diventato un’impresa anche solo pensarlo.

Potrebbe interessarti anche