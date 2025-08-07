Reazione a Catena, i Vota Antonio eliminati e Pino Insegno gelido: " È poco elegante" Tante le polemiche social sull'uscita di scena dei campioni a causa dell'acronimo SPQR all'Intesa vincente: ecco cosa è successo.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

L’avventura dei Vota Antonio a Reazione a Catena è finita. Nelle puntata di ieri, mercoledì 6 agosto 2025, il trio napoletano è stato sconfitto all’Intesa vincente dagli sfidanti, i Giramondo, squadra torinese formata da Teresa, Christian e Diana. L’eliminazione dei campioni in carica, però, non è stata priva di polemiche, tutte legate a una particolare catena di parole scelta al match dell’Intesa da Luca e Francesco per far indovinare a Fabrizia l’acronimo SPQR. Superata l’impasse, a passare alla fase finale sono stati i nuovi arrivati con 15 termini azzeccati contro i 13 dei campioni uscenti. Vediamo insieme cosa è successo nella puntata di ieri del game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno.

Reazione a Catena, cos’è successo nella puntata di ieri (6 agosto 2025)

Vinta l’Intesa vincente con 15 parole contro le 13 dei Vota Antonio, i Giramondo sono i nuovi campioni di Reazione a Catena. Il trio di amici torinese è così approdato all’Ultima catena con un montepremi potenziale di 101mila euro, cifra dimezzata più volte fino ad arrivare, con l’acquisto del Terzo elemento, a 790 euro in gettoni d’oro. All’Ultima Parola avrebbero dovuto trovare un termine che collegasse ‘Taglio e Difficile’, e la loro scelta è caduta sulla risposta ‘Cambiare‘, mentre la soluzione corretta era ‘Carattere‘. Niente di fatto quindi per i nuovi campioni, che potranno comunque ritentare la fortuna questa sera.

Il ‘caso’ SPQR’ che ha mandato a casa i Vota Antonio: cosa è successo

All’Intesa Vincente gli ex campioni, per arrivare alla soluzione di SPQR che in latino significa ‘Senatus Populusque Romanus’ (Il Senato e il Popolo Romano), avevano scelto la combinazione "cos’è-sigla-di-romani-sono-porci", insieme di lemmi che non è stato accettato dalla produzione. L’ultima parola, infatti, è stata censurata dalla Rai con un beep. Gelido e severo anche Pino Insegno che è subito intervenuto spiegando: "No, mi dispiace, è un errore perché è un acronimo che si usa in modo scherzoso, anche poco elegante". Un errore che ha ‘condannato’ i Vota Antonio all’eliminazione dato che erano vicinissimi al pareggio delle 15 risposte esatte insieme ai Giramondo. Ovviamente, le polemiche social non sono mancate, come anche le scuse del trio di Napoli che su un gruppo Facebook dedicato al game show, ha sottolineato: "Ci teniamo a scusarci se abbiamo involontariamente urtato la sensibilità di qualcuno, non era assolutamente nostra intenzione".

Social polemici sull’eliminazione dei Vota Antonio: "Possono far ricorso"

L’eliminazione dei Vota Antonio ha scatenato le ire del pubblico sui social. La volontà degli autori di considerare errore la combinazione del trio per azzeccare SPQR, unita al saluto gelido riservato loro da Pino Insegno, ha fatto scattare gli utenti che su X si sono sbizzarriti: "La bravissima Fabrizia con Luca e Francesco sono stati volutamente eliminati in una modalità vergognosa come pure il saluto finale di Pino nei loro confronti", "Secondo me i campioni uscenti possono benissimo fare ricorso su spqr", "Se i campioni sono stati bippati e dato errore per ‘sta cosa, non va bene proprio. È letteralmente la citazione di un film", "Hanno considerato errore "Porci" perché non è elegante? Ma è previsto dal regolamento?".

