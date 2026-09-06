Reazione a Catena, show delle Pappardelle ma il web è in rivolta: “Ho spento la tv”, cosa è successo Fermare Le Pappardelle a Reazione a Catena sembra essere diventata un'impresa, le tre ragazze vincono anche nella puntata del 5 settembre 2026, ma con qualche rischio di troppo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nessuno è riuscito finora a fermare la corsa de "Le Pappardelle", arrivate alla puntata numero 33 di "Reazione a Catena" sabato 5 settembre 2026, segno evidente di come nessuno si sia rivelato alla loro altezza, nonostante abbiano rischiato l’eliminazione clamorosa nella puntata precedente. "Ieri abbiamo mostrato un po’ la coda, ma succede, è bello anche sbagliare quando si è campioni", sottolinea Pino Insegno nel presentare Francesca, Carolina e Maria Giulia, ormai entrate nel cuore del pubblico nonostante qualche polemica legata alla loro lunga permanenza nel game.

A sfidarle sono "Gli Aperiteam", ovvero Carla, Vito (capitano) e Francesca, è il capitano a presentare la squadra: "Veniamo dalla provincia di Macerata", Insegno prova ad azzardare il motivo che può averli spinti a chiamarsi così: "Immagino, fate l’aperitivo tutti insieme e magari provate ‘Reazione a Catena’. Complimenti, bella concentrazione. Vediamo se funzionano questi aperitivi".

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Reazione a Catena, puntata 5 settembre 2026: cosa è successo

La partita sembra partire in maniera equllibrata a differenza di altre sere, al termine della prima catena musicale sono gli sfidanti a effettuare il primo sorpasso sulle campionesse, anche se lieve, 15 mila euro rispetto ai 14 mila euro de "Le Pappardelle". E’ ovviamente però prematuro pensare che le cose possano mettersi male per le toscane che tanto ci entusiasmano da settimane per le loro doti.

Sono gli sfidanti a chiudere anche la seconda catena musicale, prima di indicare il titolo della canzone collegata tutti si lasciano andare al ritmo, in modo particolare Francesca C., che viene poi punzecchiata da Insegno, che le dice: "Che stai facendo, Francesca? Com’è?", lei si sente quasi punta nel vivo, per questo replica: "Mi ricompongo", ma lui la invita a non farlo: "Non ti devi ricomporre, hai ballato tutto il tempo", a quel punto lei prosegue e canta anche il brano, prontamente indovinato. Il conduttore vuole così coreografare la canzone, che è "Dancing Queen" degli Abba, per questo invita la concorrente a raggiungerlo al centro studio, i due si mettono qui a ballare divertendosi non poco lasciandosi trascinare dalla musica. "Quanto sognavi questo momento?", per poi chiudere: "Scusatemi, questo sono. A lei piaceva tanto, voleva muoversi, si è divertita, evviva le persone che vivono con leggerezza. Non siamo ballerini, almeno abbiamo ballato, a casa hanno fatto altrettanto, solo che noi non riusciamo a vederli, però li sento". Questa mossa consente a "Gli Aperiteam" di accrescere il loro vantaggio, salendo a 31 mila euro rispetto ai 20 mila delle tre amiche.

La situazione sembra essere del tutto differente rispetto a molte delle ultime puntate, gli sfidanti dimostrano di avere grandi intuizioni che permettono loro di aumentare il loro bottino, confermarsi potrebbe non essere così semplice questa volta per "Le Pappardelle".

Le campionesse possono però aggiudicarsi la ZIP da 20 mila euro, occasione che sfruttano appieno salendo a 60 mila euro rispetto agli 82 mila degli avversari. Questo consente loro di aggiudicarsi la ZOT, opportunità che non avevano da tempo, in questo frangente il loro talento torna a uscire, mossa che permette loro di conquistare 65 secondi per "L’Intesa Vincente", la manche dove si sono sempre dimostrate imbattibili.

Sono quindi le tre amiche a mettersi alla prova con il gioco decisivo per la conquista del titolo, appunto con 65 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio con la seconda parola. Il loro talento in questo frangente esce tutto, sono a sette parole con 30 secondi rimasti, a questo punto tentano l’allungo (in attesa di capire cosa faranno gli avversari) puntando sul raddoppio, occasione sfruttata appieno. A quel punto fanno la stessa azione con la parola successiva, anche in questo caso azzeccano tutto arrivando in doppia cifra pensando che questo possa metterle al sicuro. Le tre amiche optano per il "Passo" quando dovevano indovinare "Stromboli" non sapendo come agire, è Insegno a dare loro un suggerimento: "Il vulcano delle Eolie, le professoresse me le sto arruffianando io". Le tre devono poi indovinare gas, usano una definizione particolare. "Quale tatuaggio sulla mano", il conduttore non ne era ovviamente a conoscenza, Francesca tronca: "E’ una lunga storia", ma lui si incuriosisce: "Parliamone. Poi ce la racconterete in un quando futuro se ci sarete". Alla fine "Le Pappardelle" chiudono a 15 parole, numero difficilissimo da battere nonché record (equagliato) delle campionesse all’intesa vincente.

È quindi la volta degli sfidanti, che hanno invece solo 55 secondi, ma il padrone di casa di "Reazione a Catena" prova a tranquillizzarli: "S’attacca, nel bene o nel male", formula che usa in genere per questa manche. I tre partono con qualche incertezza di troppo, comunque naturale per chi è alla prima esperienza, si trovano con 3 parole quando sono rimasti ancora 33 secondi, per questo preferiscono attendere prima di valutare un eventuale raddoppio. Decisamente complesso invece il modo usato per definire azzurri: "Quale nome dei giocatori Nazionale colore plurale", Vito chiamato a indovinare non comprende, anche se Francesca preferisce optare per il passo per evitare di tornare indietro nel conteggio. A quel punto le due donne chiedono a Vito se sia disposto a tentare il raddoppio, lui risponde positivamente, cosa che spinge Insegno a osservare: "Lui fa tutto quello che dite voi". La mossa non viene però sfruttata a dovere, la parola scelta è "Cacio e pepe", le due donne optano per "Come condisci la pasta a formaggio e non sale", per poi concludere con un "Passo". Nonostante tutto, Insegno prova a consolarli: "L’hanno detta tutti, non potevano dire cacio e pepe, hanno detto formaggio e non sale, non era male come percorso". I secondi rimasti sono solo sette, optano comunque per un altro raddoppio, questa volta tutto va bene, ma con soli due secondi non è ormai più possibile vincere, anche se Insegno cerca di non scoraggiarli troppo, per questo dice: "Si può fare, velocissimi". Il loro percorso si chiude a quota cinque, anche questa volta a confermarsi sono "Le Pappardelle" nonostante il rischio di lasciare fosse apparso concreto.

Le tre si ritrovano a "L’Ultima Catena", dove possono giocare per 120 mila euro. Il cammino le porta ad avere qualche indecisione di troppo, che fa inevitabilmente crollare il valore della cifra accumulata, si arriva così all’ultima parola con 1.875, ben sapendo che la parola che devono trovare deve essere collegata a "Largo", oltre a iniziare per "Pi" e finire per "a". Come di consueto, le amiche prendono in considerazione diverse opzioni, questa volta scelgono di provare senza acquistare il terzo elemento. La loro soluzione è "Pista", il conduttore prova ad aumentare la suspence dicendo: "Chissà se il terzo elemento avrebbe confermato questo, avete fatto tanti ragionamenti, è sempre interessante ascoltarvi". Il terzo elemento era "Discoteca", la risposta esatta era proprio "Pista", Insegno non può quindi che usare un gioco di parole per celebrare la loro vittoria: "Fate largo alle nostre campionesse".

il montepremi totale delle Pappardelle sale quindi a quota 204.032euro in 34 puntate.

Le reazioni sui social

Diverse persone che hanno commentato la puntata di "Reazione a Catena" sui social hanno indovinato l’ultima parola, segno evidente di come non fosse così impossibile trovarla. Anzi, chi seguiva già in passato il quiz ricorda un abbinamento identico: "L’abbinamento pista-largo l’hanno già usato parecchio negli anni, come rilevavo già nel 2024", sottolinea un utente che ha ritrovato proprio il suo tweet di due anni fa.

Non manca chi segnala il malcontento per la loro presenza nel game, che dura ormai da più di un mese: "Se vincono anche stasera lo guardo quando saranno uscite. Sono brave, toscane come me ma hanno stufato", ha scritto qualcuno. "Le Pappardelle hanno monopolizzato un’intera stagione di Reazione a Catena", ha scritto un altro, che avrebbe evidentemente gradito maggiore turnover tra i concorrenti. E ancora: "Il programma mi piace, ma adesso è noioso noioso noioso cambiato canale", "Ho spento la tv", "Ho cambiato canale mi sono stancata".

Da segnalare anche un dato statistico sulla loro prestazione. Inclusa questa puntata, in questa stagione di "Reazione a Catena" l’ultima parola è stata provata 8 volte senza il terzo elemento, 7 volte è stato con Le Pappardelle. Non è capitato ancora che il terzo elemento sia stato regalato avendo conservato entrambi i jojjy.

E’ bene ricordare anche un dato importante relativo al palinsesto, la finale degli Europei di Pallavolo femminile Italia-Turchia andrà in onda su Rai1 alle 17.40, alle 20 il Tg1 e alle 20.35 "Affari Tuoi" (al via la nuova stagione con Stefano De Martino), salterà quindi "Reazione a Catena".

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