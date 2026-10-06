Reazione a Catena, Pino Insegno preoccupato: "Eros Ramazzotti ci può denunciare". Poi il grido d'aiuto sul web: "Pappardelle, dove siete?" A Reazione a Catena lunedì 5 ottobre 2026 Pino Insegno è costretto a reagire a una mossa dei concorrenti, nel timore che possa accadere qualcosa di grave, ecco il motivo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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La puntata di domenica 4 ottobre 2026 di "Reazione a Catena" ha visto il trionfo di un nuovo trio campione, "Le Matricole", ovvero Niccolò, Alessandro e Marco, che hanno conquistato tutti per la sintonia e l’intuito, al punto tale che c’è chi è arrivato a ritenerli dei "piccoli Pappardellini", scomodando quindi un paragone con le campionesse storiche di questa edizione. Ora la palla passa a loro, chiamati a dimostrare nella puntata di lunedì 5 ottobre 2026 che il loro exploit non sia stato frutto del caso. "ieri avete trovato l’ultima parola, è tanta roba, è una bella soddisfazione", evidenzia Pino Insegno.

A sfidarli sono "Le Suocere", che il conduttore definisce "bellissime", ovvero Laura, Marta e Rita: "Suocere perché loro sono mia mamma e mia suocera, io suocera perché a Roma si dice ‘Sei una suocera’, chiacchieri, fai gossip", il presentatore evidenzia: "Vedo che anche a te non manca la parola", Lei concorda. Loro vengono da Ariccia.

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Reazione a Catena, puntata 5 ottobre 2026: cosa è successo

A "Reazione a Catena" diventa importante prendere subito confidenza con il gioco, cosa che può essere possibile con la prima manche, "Le parole mancanti", dove l’intuito la fa da padrone. La partita parte in maniera piuttosto equilibrata, le sfidanti sono in testa a 8 mila euro, i campioni poco distanti, a 6 mila euro.

Si prosegue con la prima catena musicale, le sfidanti provano a indovinare il brano già alla quarta parola, puntano su "Terra Promessa", Insegno chiede loro il legame con "Notaio", che era la parola indizio, loro ribattono: "Magari vai dal notaio per acquistare una terra", il conduttore ribatte con ironia: "Mi avete quasi convinto". Le tre provano a cantare con un risultato non eccezionale, per questo l padrone di casa di "Reazione a Catena" non si trattiene: "So che Laura è un avvocato penalista, quindi qualsiasi cosa faccia Eros Ramazzotti puoi difendere. Noi potremmo subire una denuncia per vilipendio alla canzone italiana". Nonostante un testo e un’intonazione tutt’altro che esaltanti, il titolo era comunque esattamente quello.

Pino sceglie così una ragazza tra il pubblico come fa sempre quando la catena finisce prima, così da aiutarlo a completarla. Lei si chiama Annamaria, lui le chiede se sia sposata o fidanzata, lei risponde: "Impegnata, sì", di fronte alla sua risposta lui reagisce: "Ci hai pensato un po, però, va bene". ll presentatore ringrazia per avere trovato prima la parola, ma si consola, è comunque la ragazza quella che è chiamata a trovare le parole mancanti. La ragazza rivela di essere studentessa di lingue e di studiare lo spagnolo, a quel punto lui le chiede "Esta cosa te gusta? Così per far capire quante lingue parlo". Basta questo per consentire a "Le Suocere" di fare un balzo importante a 23 mila euro, mentre i ragazzi sono a 6 mila euro.

Si arriva poi alla seconda catena musicale, "Le Suocere" rivelano di avere una mezza idea sul brano quando sono solo due le parole indovinate, il conduttore memore di quanto accaduto prima le invita ad attendere: "Vi prego, no". Altrimenti avrebbe evidentemente dovuto trovare un altro modo per completare la catena. Questa volta sono però i ragazzi a indovinare il titolo in anticipo, "Let it be", in riferimento anche alla parola indizio, che era "Sereno", ovvero "Stai sereno, lascia che le cose accadano". I ragazzi provano almeno parzialmente ad accorciare le distanze, arrivando a 17 mila euro, mentre le avversarie hanno totalizzato esattamente il doppio.

Il distacco tra le due squadre si fa via via più evidente, i giovani sembrano avere perso il mordente dell’esordio, le sfidanti sono infatti a 71 mila con i campioni fermi a 26 mila euro prima di affrontare l’ultima catena di "Una tira l’altra". Sono ancora le tre donne a chiudere la catena e ad avere anche la possibilità di risolvere la ZIP da 20 mila euro, l’occasione non viene però sfruttata a causa di un errore della suocera della capitana (la mamma aveva suggerito correttamente), sono così "Le Matricole" a guadagnare la cifra e a salire a 61 mila euro, oltre a poter guadagnare secondi preziosi con la ZOT, opportunità sfruttata al meglio.

Sono proprio i campioni i primi ad affrontare "L’Intesa Vincente", la manche che deciderà chi conquisterà il titolo, che possono affrontare con 65 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Non manca una piccola tirata d’orecchi da parte di Insegno quando optano per il "Passo" quando la parola da indovinare è "Molleggiato", lui infatti dice: "È il soprannome di Adriano Celentano: siete giovani, ma Celentano è Celentano". L’ansia sembra farla loro da padrone, così da spingere il conduttore a dire: "Sono arrivati che avevano 19 anni, adesso ne hanno 51". La loro prova è però caratterizzata da qualche errore e incertezza di troppo, i tre tentano così il tutto e per tutto quando sono a quota 3 parole con 3 secondi rimasti puntando sul raddoppio, la mossa si rivela però deleteria, il ragazzo sbaglia, così da scendere a 1. Il presentatore prova a consolarlo: "Hai provato, questo ti fa onore".

È quindi la volta delle sfidanti, che devono affrontare la prova con 55 secondi a disposizione. Le tre non iniziano al meglio. Pino Insegno si rivolge a Rita, che ha il compito di indovinare le parole: "Non te la prendere con me, io sono solo il povero conduttore", per poi invitarle a usare articoli e congiunzioni, come fa spesso. Arriva poi un errore che fa sensazione, dovevano indovinare la pasta adatta per fare l’amatriciana, la concorrente punta su "Spaghetti", sottolineando di essere abituata a usarli, ma su questo Pino obietta: "Il bucatino mi trattiene di più il sugo". La loro performance si chiude a 4, basta questo per renderle le nuove campionesse.

"Le Suocere" si trovano così per la prima volta a "L’Ultima Catena", con un montepremi di base di 119 mila euro. Le tre partono bene, alla conclusione del primo giro il bottino è intatto e hanno ancora un Jolly da giocare. Ben presto arrivano però i primi errori e indecisioni, si arriva così all’ultima parola, che è "Lezione", con 3.719 euro. La parola che devono indovinare inizia invece con "On" e finisce per "e". Come da tradizione di "Reazione a Catena", le tre concorrenti valutano varie opzioni, poi Insegno chiede: "Come dissi la prima volta alle campionesse che vi hanno preceduto, Le Pappardelle, avete avuto il brivido?", in riferimento alla loro convinzione di avere trovato il termine adatto. Si decide però di comprare il terzo elemento, che è "Social", mossa che fa calare la cifra a 1.860 euro. Le tre scelgono di puntare su quella che era già la loro prima idea, ovvero "Online", la risposta era esattamente quella, la loro esperienza inizia così al meglio anche se con il rimpiando di avere "sprecato l’acquisto". Anche il conduttore lo sottolinea:

"La prima parola che avevate detto, quando è così magari uno tenta il tutto e per tutto, ma era la prima volta"

Le reazioni sui social

L’esordio de "Le Matricole" era stato accolto con grande entusiasmo da parte del pubblico social abituato a seguire "Reazione a Catena", addirittura c’era chi vedeva in loro doti simili a quella de "Le Pappardelle". Ma invece hanno deluso le attese e sono stati sconfitti alla prima puntata in cui erano chiamati a difendere il titolo.

Alcuni utenti su X hanno colto un suggerimento che Insegno aveva provato a dare loro in modo velato, anche se non era stato compreso. "Gliel’ha proprio detto di dire online, e non hanno inteso", "Insegno gliel’aveva fatto capire nominando Le Pappardelle, ma non hanno colto il suggerimento", "Gliel’aveva praticamente detto che era giusta quella".

A differenza della sera precedente, alcuni ritengono difficile che le tre nuove campionesse possano durare: "Ok, va bene, ma queste tre sono state imbarazzanti, "Spero domani vadano a casa, "Dai che domani finisce", "Ormai l’ultima parola la indovinano proprio tutti". E c’è chi lancia una sorta di grido d’aiuto, stanco di questo continuo ricambio tra i campioni: "Pappardelle, dove siete?".

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