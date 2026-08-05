Reazione a Catena, una vittoria a furor di popolo, social e Insegno conquistati: "Ogni sera meritate quelle poltrone" Le Pappardelle dominano la puntata di Reazione a Catena di mercoledì 5 agosto 2026, impossibile non riconoscere le loro doti, viste raramente in questa stagione del game

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova anche questa sera, mercoledì 5 agosto 2026, l’appuntamento con "Reazione a Catena", pronta a regalare momenti di intrattenimento e leggerezza, oltre a consentire di tenere allenata la mente insieme ai concorrenti. A difendere il titolo sono "Le Pappardelle", tre ragazze toscane alla loro terza apparizione, Francesca, Carolina e Maria Giualia. E’ la capitana al centro a raccontare il loro stato d’animo: "Siamo sempre cariche, ieri piano piano un pochino meglio". Pino Insegno le incoraggia: "Avete trovato l’ultima parola, dovete arricchirla un po’ di più".

A sfidarle sono "Le Continentali", alias, Alida, Sophia ed Elisa, per una puntata tutta al femminile. A osservarle il conduttore fa subito un commento: "Stasera in sei fate 60 anni", in riferimento alla giovane età di tutte le partecipanti. Sophia, da Capitana, presenta il suo team: "Io vengo da Biella, Elisa da Brescia ed Elisa da Piacenza. Continentali perché studiamo tutte e tre insieme a Sassari Medicina, in Sardegna veniamo chiamate così".

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Reazione a Catena, puntata 5 agosto 2026: cosa è successo

La partita si rivela avvincente ed equilibrata, "Le Pappardelle" sembrano avere dalla loro la maggiore esperienza maturata nelle sere precedenti, anche se cedere la ZOT alle avversarie non si rivela una mossa così azzeccata, visto che loro la risolvono, così da guadagnare cinque secondi per "L’Intesa Vincente" e toglierli alle campionesse.

A partire nella manche decisiva sono le sfidanti, ma con un vantaggio non da poco, ben 65 secondi a disposizione, oltre a tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Pino Insegno le ammonisce subito nonostante riescano a partire bene: "Mi raccomando non un telegramma, frasi di senso compiuto". Nonostante l’avvio che sembrava promettente, le tre ragazze sprecano secondi su secondi, ritrovandosi a zero con soli 27 secondi a disposizione. Le tre arrivano a due parole con 21 secondi rimanenti, per questo decidono di tentare il raddoppio, ma si ritrovano a optare per il "Passo", così si ritrovano quasi costrette a procedere "normalmente". Il ruolino finale non è dei migliori, è di tre, ma le sorprese non possono essere escluse.

E’ quindi una volta de "Le Pappardelle", con 55 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio. Per le tre toscane va decisamente meglio, arrivano a 8 parole con 18 secondi rimasti, a quel punto decidono di raddoppiare, ben sapendo come questo possa permettere loro di aumentare il valore della manche finale in caso positivo. La scelta non si rivela azzeccatissima, le giovani optano per il "Passo" quando dovrebbero indovinare "Profondo Rosso", la concorrente seduta comprende la mossa: "Loro lo sanno, quando ci sono film o attori noi passiamo, c’è rischio di confondersi", Insegno commenta: "Come carattere ce l’avete, vabbè". A quel punto optano per il proseguimento in maniera "classica, il rendimento è comunque ottimo, terminano a quota 11, cosa che consente loro di confermarsi campionesse.

Le detentrici del titolo si trovano a giocare a "L’Ultima Catena" per un valore davvero consistente, ben 140 mila euro, spetterà loro conservarne il più possibile fino alla fine. Le tre ragazze dimostrano un’ottima intesa anche in questa occasione, nonostante qualche indecisione di troppo comunque piuttosto naturale, arrivano all’ultima parola con 17.500 euro, ben sapendo di dover partire da "Piedi" e che quella da indovinare inizia con "La" e finisce per "a". "Le Pappardelle" osano e danno subito la loro risposta, puntando su "Lavanda", confessando: "Abbiamo sentito un brivido e abbiamo detto: ‘Rischiano'", la soluzione si rivela essere proprio quella, le tre ottengono quindi una cifra discreta, il terzo elemento era "cassetto".

Insegno sottolinea: "Dimostrate ogni sera di più di meritare di essere su quelle poltrone".

Le reazioni sui social

Anche questa sera sono stati diversi gli utenti che hanno commentato la puntata di "Reazione a Catena" attraverso i social.

In molti si sono complimentati con loro, nelle tre puntate a cui hanno finora partecipato hanno dimostrato il loro valore, confermando quindi di non avere ottenuto il titolo per caso, come ha detto appunto anche Insegno. "Brave ragazze! Ci vuole coraggio!", "Brave, anche per averla detta senza il terzo elemento", "Brave, sono state coraggiose, vittoria meritata", "Brave queste campionesse, mi piacciono molto", sono alcune delle opinioni, a conferma di come le loro capacità siano riconosciute a furor di popolo.

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