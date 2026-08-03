Reazione a Catena, le campionesse crollano sul più bello, la loro vittoria è amarissima: "Neanche starei a provarci" Cambio della guardia a Rezione a Catena, lunedì 3 agosto 2026 Le Pappardelle conquistano titolo e manche finale, ma con una cifra davvero risicatissima, è polemica socia

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, lunedì 3 agosto 2026, una nuova settimana con "Reazione a Catena", pronta a tenere compagnia ai tantissimi appassionati del game. A difendere il titolo sono "Gli Alti e Basta", alias, Filippo, Kristian e Simone, alla loro terza apparizione, in cui hanno mostrato un’ottima affinità, pur non essendo ancora riusciti a ottenere alcuna vincita in denaro. "Ormai siete acclimatati", dice loro Pino Insegno, a replicare è Kristian, che conferma: "Sì, si sta bene", arriva un’ulteriore replica del conduttore: "Sì, sta bene, ve lo permetteranno?", in riferimento alla possibile prestazione delle loro avversarie.

A sfidarli sono "Le Pappardelle", alias, Francesca, Carolina (Capitana) e Maria Giulia, è la Capitana a dare una loro breve presentazione: "Veniamo da Firenze, siamo toscane come le pappardelle. Siamo amiche da una vita, ma ora condividiamo una passione particolare, che è il teatro. Facciamo musical, ci proviamo".

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Reazione a Catena, puntata 3 agosto 2026: cosa è successo

Come da tradizione, spetta a "L’Intesa Vincente" stabilire chi sia ad aggiudicarsi la puntata, i primi a partire sono i campioni, con la disposizione ben 65 secondi, oltre a tre "Passo" e due possibilità di raddoppio. Questa volta le cose vanno meno bene del previsto, i tre pallavolisti non riescono ad andare oltre le 5 parole, nonostante ieri siano andati addirittura in doppia cifra.

E’ quindi la volta de "Le Pappardelle", che devono cercare di superarli con 55 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio. Le ragazze riescono a pareggiare quando hanno ancora 38 secondi da sfruttare, Insegno non può che complimentarsi con loro: "Per essere la prima volta avete un bellissimo ritmo". Decisamente ottimo il rendimento delle ragazze, che arrivano a 10 quando hanno ancora sei secondi, a quel punto provano a raddoppiare, senza però farcela, chiudono con otto parole, comunque sufficienti per conquistare il titolo.

Le tre toscane si ritrovano così a "L’Ultima Catena" per una cifra decisamente consistente, ben 120 mila euro, spetterà a loro conservarle fino alla fine. "Un’intesa vincente da vere campionesse", sottolinea senza indugi Insegno. "Le Pappardelle" partono decisamente bene, anche se nella parte finale qualche errore e indecisione di troppo le porta a perdere parte di quanto accumulato. Si arriva così con soli 469 euro, ben sapendo che la parola da trovare dovrà essere collegata con "Corpo", mentre quella da indovinare inizia con "In" e finisce con "e". Pur di dare la risposta esatta, le campionesse scelgono di comprare il terzo elemento, che è "Numeri", mossa che le fa però finire a 235 euro. Le tre optano per "Insieme", prima di svelare il tutto il conduttore sottolinea le loro doti: "Se come prima volta avete trovato la parola finale, insomma, un gran risultato davvero, il gioco consiste in questo, trovare l’ultima parola". La soluzione è proprio "Insieme", le tre vincono, anche se purtroppo la cifra ottenuta è estremamente bassa.

Le reazioni sui social

Molte delle persone che hanno assistito alla puntata di "Reazione a Catena" non hanno potuto fare a meno di commentare, ma il malcontento sembra essere lo stato d’animo prevalente.

"Neanche starei a provarci", "Stasera il terzo elemento è in saldo", "Una cenetta in un ristorante medio ci sta", sono alcuni dei pensieri su X, riferiti evidentemente alla scarsa cifra a cui le tre ragazze sono arrivate alla fine. Non manca anche una piccola nota polemica: "Domani non presentatevi neanche più, fate più bella figura".

Da sottolineare anche una nota statistica rilevante: "I Calmissimi restano a oggi l’unica squadra in questa stagione di Reazione a Catena ad avere provato a indovinare l’ultima parola senza chiedere il terzo elemento".

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