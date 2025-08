Reazione a Catena, bufera social sull'Ultima parola: "Da denuncia" I Vota Antonio sono ancora campioni ma non hanno azzeccato la soluzione finale, mentre sul web esplodono le critiche: "Associazioni ridicole".

A Reazione a Catena trionfano ancora i Vota Antonio. Nella puntata di ieri, domenica 3 agosto 2025, Fabrizia, Luca e Francesco, il trio di Napoli che ha già vinto oltre 5mila euro, si sono confermati campioni del game show di Rai 1. A sfidarli questa volta c’erano i Gatti di Provincia, team formato da Erika, Lorenzo e Francesca, tutti provenienti dalla provincia di Alessandria, dettaglio che gli ha anche suggerito il nome del trio. Giunti con i campioni incarica all’Intesa vincente, gli sfidanti sono riusciti ad azzeccare solo 5 parole, contro le 6 dei veterani che, anche questa volta per il "Rotto della cuffia", come ha sottolineato Pino Insegno, sono approdati al gran finale del programma, con la possibilità di vincere 118mila euro in gettoni d’oro.

Reazione a Catena, cos’è successo nella puntata di ieri (3 agosto 2025)

"Ancora una volta e all’ultimo secondo i campioni di salvano", così Pino Insegno ha introdotto l’arrivo dei Vota Antonio alla fase finale di Reazione a Catena, sottolineando come i campioni abbiano rischiato grosso contro gli sfidanti nell’Intesa Vincente, dove avevano azzeccato solo una parola in più, praticamente sul gong. Giunto quindi all’Ultima catena, il trio campano si è trovato a giocare per vincere un montepremi potenziale di 118mila euro, sceso inesorabilmente a 1844 dopo vari errori e l’acquisto del Terzo elemento all’Ultima parola. Le parole da collegare tra loro, invece, erano ‘Eco e Indietro‘, mentre gli unici aiuti a loro disposizione erano le iniziali ‘Ri’ e la finale ‘E’. Dopo una breve ma attenta riflessione, i Vota Antonio hanno deciso di rispondere con ‘Ritornare‘, ma la soluzione corretta era purtroppo ‘Ripetente‘.

Critiche social sull’Ultima parola: "Associazioni ridicole"

Mente i Vota Antonio non sono riusciti a indovinare la soluzione dell’Ultima parola, sui social è scoppiata l’ennesima polemica sui collegamenti scelti dagli autori di Reazione a Catena. Per il pubblico del game show le associazioni sono tiratissime e addirittura ‘ridicole, e su X i commenti non si contano: "Cosa Si sono inventati gli autori stasera?", "Abbinamento molto strano!", "Eh ma allora li volete far perdere", "Mah…. ‘sti autori mi lasciano sempre più perplessa", "L’abbinamento ‘indietro’ – ‘ripetente’ è da denuncia", "Ma chi sono gli autori dei quiz? Associazioni ridicole".

