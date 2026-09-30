Reazione a Catena, Insegno (col fiatone) si scatena per allontanare la noia: "Il mio momento cult". Ma la crisi post Pappardelle continua A Reazione a Catena il titolo fatica a trovare un padrone stabile, altro cambio della guardia nella puntata del 29 settembre 2026, Pino Insegno deve salvare lo spettacolo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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La nostalgia de ‘Le Pappardelle‘, le campionesse che hanno dominato questa edizione di "Reazione a Catena", si sta facendo sentire, nessun è stata in grado finora di raccogliere la loro eredità, visto che i campioni che si sono succeduti dopo di loro sono durati ben poco. Ora il compito spetta a "Le Mercoledì Sera", con due serate all’attivo e altrettante vincite ottenute ne "L’Ultima Catena", chiamate a confermarsi nella puntata di martedì 29 settembre 2026.

Pino Insegno apre facendo una rivelazione a sorpresa: "Stavo provando un ballo a richiesta prima di iniziare, ma evitiamolo, a meno che non esca fuori durante una delle catene musicali. Infatti comincio già con il fiatone". Il conduttore chiede subito alle campionesse cosa si provi a dare la risposta esatta, la capitana ribatte: "Ancora non ci crediamo".

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A sfidarle sono "Le Sbilanciate", ovvero Enza, Gaia e Loredana, è Gaia, in veste di capitana a spiegare il loro soprannome: "Sbilanciate perché nella vita lavorativa ci occupiamo di bilancio, ma nella vita privata non siamo così bilanciate perché siamo molto diverse. Siamo tre colleghe e amiche della provincia di Varese, io vengo da Caronno Varesino, Loredana da induno Olona ed Enza di Gazzada Schianno".

Reazione a Catena, puntata 29 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Le Parole Mancanti", manche che consente di prendere confidenza con il gioco, al termine si registra un pareggio a quota 6 mila euro per le due squadre, cosa che può rendere decisamente interessante la partita. Le due squadre conservano l’equilibrio anche nella prima catena musicale, conclusa dalle sfidanti, sono però le campionesse a indovinare la canzone collegata, che è "Ostia Lido" di J-AX. A quel punto Insegno le invita a cantare, anche se tutte loro appaiono timorose per paura di fare una brutta figura, nonostante tutto lui prova a incoraggiarle: "Vai Ilenia, avverto io la gente a casa", le tre si lasciano però andare, con la soddisfazione anche di avere indovinato la risposta. Questo permette loro di ridurre le distanze, salendo a 11 mila, rispetto ai 18 mila de "Le Sbilanciate".

La seconda catena musicale vede le campionesse scatenarsi, anche a ritmo di musica, il conduttore lo nota: "Qui c’è il passetto, scappa di farlo, so che a casa cercano di emularlo, infatti sono aumentate le persone con contratture. Poi faremo una lezione apposta, un tutorial all’interno di ‘Reazione a Catena‘". Le tre ragazze puntano su "Esibizionista", canzone che si dilettano a cantare, anche se con un risultato non del tutto ottimale, a quel punto Pino non si trattiene: "Avete avuto delle note così acute che Annalisa e il suo cane hanno chiamato. Era acutissima, non so dove siete andate, ma chiedo scusa ad Annalisa". La risposta era comunque corretta, ma Insegno avanza una richiesta: "Posso non ballarla? La gente scappa con il telecomando", anche se poi nemmeno lui riesce a trattenersi dal danzare. Anzi, fa un’ammissione: "Non è un passetto facile, calcolando l’età. Mi dicono: ‘Tu sei esibizionista’, ma se lo fossi non mi proporrei così, sinceramente, ma dò una speranza a tutti’. Il mio balletto sta diventando un momento cult", con tanto di fiatone.

Questo consente comunque a "Le Mercoledì Sera" di fare un lieve sorpasso, anche se momentaneo, salendo a 26 mila euro, rispetto ai 25 mila delle avversarie.

Le sfidanti hanno poi una buona opportunità da sfruttare, quando sono a quota 28 mila, la ZIP da 15 mila euro, le tre scelgono di tenerla facendo la scelta giusta così da balzare a 43 mila, altro controsorpasso sulle campionesse, che sono a 38 mila euro.

La partita prosegue in maniera avvincente, le sfidanti dimostrano di avere un ottimo intuito, sono loro a chiudere l’ultima catena di "Una tira l’altra", mossa che le fa salire a 65 mila e che offre la possibilità di salire ulteriormente con la ZIP da 20 mila euro, occasione sfruttata nel modo migliore, mentre le campionesse sono a 57 mila. "Le Mercoledì Sera" possono guadagnare secondi preziosi con la ZOT, obiettivo però fallito.

Insegno prova comunque a consolarle, "loro sono più allenate" a "L’Intesa Vincente", per questo possono comunque fare bene nella manche che decide chi conquisterà il titolo, a cui si presentano con 55 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Nonostante l’esperienza precedente, le tre campionesse vanno incontro a qualche intoppo di troppo: la prova si chiude a quota 1, quantità che può essere facilmente superabile, almeno sulla carta.

Arriva il momento delle sfidanti, con l’ormai consueta raccomandazione del conduttore: "Voi sapete cosa può accadere nell’Intesa, uno si rilassa, e l’Intesa si attacca. Non lo dico per tirarvela, avessero fatto 12 avrei detto la stessa cosa". "Le Sbilanciate" hanno il vantaggio di poter affrontare la prova con 65 secondi, ma anche loro faticano a inanellare parole, quando sono hanno ancora a disposizione 32 secondi sono infatti ancora a zero. Nonostante tutto, la loro performance è migliore, si chiude a 4, numero sufficiente per diventare le nuove campionesse.

"Le Sbilanciate" hanno così la possibilità di affrontare per la prima volta "L’Ultima Catena", con un montepremi di partenza, pari a 121 mila euro. Prima di procedere il presentatore fa un’osservazione messa in evidenza anche dal pubblico: "Devo dire che nell’ultimo periodo a ‘Reazione a Catena’ c’è un’alternanza di campioni (dall’addio de ‘Le Pappardelle, ndr), ma è bello anche così". Le tre commettono qualche errore di troppo, che le porta a dimezzare in più occasioni la cifra, fino ad arrivare all’ultima parola, che è "Misura" con 15.125 euro. Il termine che devono indovinare inizia invece con "Gi" e finisce per "o", le concorrenti prendono in considerazione varie opzioni, per poi decidere di comprare il terzo elemento, che è "Grado", mossa che fa calare il bottino a 7.563 euro. Alla fine puntano su "Giudizio", è proprio quella la risposta corretta, la loro avventura inizia quindi nel modo migliore.

Le reazioni sui social

"Altro giro, altra corsa", il famoso detto sembra potersi applicare al meglio a quanto sta accadendo già da qualche giorno a "Reazione a Catena", dove si registra un continuo andirivieni di campioni dopo l’addio delle Pappardelle, che avevano tenuto banco nello studio di Rai 1 dal 3 agosto al 20 settembre incassando oltre 260mila euro (ma potrebbero tornare per una puntata speciale). Inevitabilmente, questo è uno dei temi oggetto del dibattito sui social da parte di chi segue il game.

"Dopo Le Pappardelle il disastro", "Dopo Le Pappardelle una pena infinita questo gioco"; "Domani avremo sicuramente nuovi campioni o campionesse", si legge su X

Da evidenziare anche un dato statistico, da cui traspare come la partita sia stata sottotono. "Con il risultato di 1-3 L’Intesa Vincente è la peggiore di questa edizione di Reazione a Catena finora, alla pari di quella del 13 settembre tra Pappardelle e Formichine, che pure finì 3-1".

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