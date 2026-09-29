Reazione a Catena, le campionesse incassano (ancora) ma web freme per Le Pappardelle: "Sentono la mancanza" Le Mercoledì Sera riescono a conservare il titolo nella puntata di Reazione a Catena di lunedì 28 settembre 2026, anche se c'è chi non è troppo convinto di quanto accaduto

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Gli ultimi appuntamenti con "Reazione a Catena" hanno scatenato non poco malcontento nel pubblico, complici alcuni concorrenti non sempre all’altezza, che non sono riusciti a conservare il titolo a lungo. Il dominio de "Le Pappardelle" sembra ormai un lontano ricordo, anzi quello che sta accadendo rappresenta una chiara risposta a chi metteva in dubbio le doti delle campionesse toscane. Ora è compito de "Le Mercoledì sera" , ovvero Ilenia, Giulia e Maria Chiara, provare a confermarsi, al loro esordio sono riuscite a conquistare poco più di 11 mila euro, cosa non da tutti alla prima apparizione, ma sappiamo bene come il difficile arrivi adesso.

A sfidarle sono tre ragazzi, "I Sottintesi", ovvero Emanuel, Gabriele (Capitano) e Davide, è il capitano a fare una loro breve presentazione:"Veniamo dalla Valle d’Aosta, siamo stati compagni di liceo, abbiamo appena finito, Sottintesi perché ci piaceva il gioco di parole con l’Intesa, negli anni ci siamo sempre allenati tra i banchi a questo gioco nei momenti morti", su questo interviene Pino Insegno: "Sono sicuro, quando non spiegava la professoressa".

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Reazione a Catena, puntata 28 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Le parole mancanti", gioco che consente di prendere la mano in vista delle varie prove in programma, i primi a passare in vantaggio sono "I Sottintesi", a quota 8 mila euro, mentre "Le Mercoledì Sera" sono ferme a 4 mila, anche se sappiamo bene che la partita è comunque ancora lunga.

I capovolgimenti non mancano durante la prima catena musicale, sono le campionesse a provare a indovinare il brano collegato ma senza risultato, Insegno prova comunque a consolarle sottolineando. "Avete cantato bene", anche se, in realtà, il risultato non era dei migliori. Le ragazze riescono a chiuderla, ma sbagliano ancora una volta il titolo (a causa di un articolo inserito in più), sono così i ragazzi a passare leggermente in vantaggio. Sono i ragazzi a chiudere la seconda catena musicale, risultato che porta a un pareggio a 23 mila, a fare la differenza è ovviamente trovare il titolo del brano, gli sfidanti provano a dare la soluzione puntando su "Azzurro", prima di svelare se la risposta sia corretta il conduttore chiede loro: "Ma vi riferite a quella che canta Celentano?". A quel punto Gabriele è costretto a fare un’ammissione: "Non so a cosa ci riferiamo", la canzone era però un’altra "Dov’è sempre il sole".

Alle campionesse viene poi offerta un’opportunità importante, chiudere la ZIP da 15 mila euro (quando sono a 37 mila euro), le tre decidono di passarla agli avversari, ma le loro opzioni si rivelano sbagliate. Questo consente così a "Le Mercoledì Sera" di salire a 53 mila, mentre gli sfidanti restano a 29 mila euro.

Al termine di "Una tira l’altra" la differenza tra le due squadre è evidente, le campionesse arrivano a quota 75 mila, mentre i ragazzi sono a 47 mila, non solo, alle ragazze viene offerta la possibilità di incrementare ulteriormente la distanza con la ZIP da 20 mila euro, le tre non si fanno pregare e volano a 95 mila euro. I ragazzi possono però guadagnare secondi preziosi con la ZOT, purtroppo però non riescono a dare la soluzione giusta, mossa che li farà affrontare la manche con un leggero handicap.

I primi a presentarsi a "L’Intesa Vincente", la manche che assegna il titolo sono proprio "I Sottintesi", con Pino Insegno che prova ad avvertirli: "Attenzione, qui si invecchia", in riferimento allo stress che si avverte quando si è alle prese con definizioni non sempre semplici. A loro disposizione hanno 55 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. I tre hanno però qualche indecisione di troppo nella fase iniziale, arrivano poi a quota 3 con 17 secondi rimasti, a quel punto tentano il tutto e per tutto con il raddoppio, ma si ritrovano a optare per il "Passo" quando la parola designata era "Stella stellina". I tre chiudono a quota 4.

E’ così la volta delle campionesse, che possono contare su 60 secondi, Insegno evidenzia come il numero da battere non sia altissimo, pur precisando come fa spesso che "L’Intesa si attacca". Le tre raggiungono il pari quando hanno ancora 29 secondi per giocare, la loro prova è decisamente ottima, chiudono a 8, ruolino di marcia che consente loro di restare campionesse.

Le tre ragazze si trovano così a "L’Ultima Catena" con un ottimo montepremi di partenza, pari a 141 mila euro. Nel corso del percorso le tre hanno però qualche indecisione di troppo, che le porta a dimezzare più volte la cifra, fino ad arrivare all’ultima parola, che è "Posto", con 8.813 euro. La parola che devono trovare inizia invece con "Po" e finisce per "a", le tre valutano varie opzioni che pensano possano collegarsi al meglio, decidono però di comprare il terzo elemento, che è "Esterno", mossa che fa crollare il bottino possibile a 4.407 euro. Alla fine decidono di puntare su "Poltrona", pur con poca convinzione. Insegno prova a tenerle in allerta: "Me l’hai raccontata bene, perché non sei convinta? – dice alla capitana -. Ne avete dette tante, speriamo non sia una delle precedenti". La risposta esatta è proprio quella, anche questa sera conquistano la cifra, insomma un buon rendimento seppure con valori relativamente modesti.

Le reazioni sui social

L’addio de "Le Pappardelle" ha segnato un cambiamento drastico a "Reazione a Catena", da allora non si riescono a trovare campioni che riescono a mantenere a lungo il titolo, cosa che alimenta dubbi nel pubblico sul talento di chi è arrivato successivamente in gara. Questo però è servito anche a rivalutare il talento delle ragazze toscane, spesso bistrattate quando erano in onda e ora rimpiante (ma niente paura, a breve potremmo rivederle nello studio di Pino Insegno per una puntata speciale).

Difficile dire se "Le Mercoledì Sera" riusciranno a resistere per diverse puntate, ma sicuramente avere indovinato per due sere su due l’ultima parola rappresenta un ottimo punto di partenza.

La puntata come sempre genera commenti sui social, tra chi prova a mettersi alla prova insieme ai concorrenti e chi giudica invece la sfida. In diversi, a dire la verità. hanno messo in evidenza una differenza tra le parole proposte ne "L’Intesa Vincente" alle due squadre. "Ma a cosa sto assistendo? La sfida più squilibrata mai vista", "Troppe parole difficili per i ragazzi", "Grossa differenza di difficoltà nelle due serie di parole", si legge su X.

Non manca chi ha espresso disappunto per la parola proposta ai ragazzi quando hanno provato il raddoppio, ovvero "Stella stellina". "Mi dite come spiegare Stella Stellina?". C’è però anche qualcuno che evidenzia il talento delle campionesse: "E anche loro 2 su 2", "Le avete tanto criticate, ma brave".

Infine, sono tante le reazioni all’indiscrezione di una puntata speciale in arrivo tra le due squadre più vincenti dell’edizione. Un format che, qualora fosse confermato, vedrebbe certamente in ‘in campo’ anche Le Pappardelle, che per sette settimane hanno dominato nello studio di Reazione a Catena. E’ bastato il dilagare di tale rumors, che al momento non trova conferme ufficiale in Rai, per mandare in fibrillazione il web, dove tantissimi utenti sperano di rivedere almeno un’altra volta in Tv le mitiche Carolina, Francesca e Maria Giulia: "Sentono la mancanza delle Pappardelle", scrive un fan su Facebook. E ancora: "Sììììììì….rivedremo le Pappardelle!!! Evviva!", "Evviva le PAPPARDELLE, nessuno paragonabili a loro. Miticheeee",

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