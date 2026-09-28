Reazione a Catena, stavolta c'è il colpaccio ma il pubblico non ne può più: "Deprimente" Ennesimo cambio della guardia a Reazione a Catena nella puntata di domenica 27 settembre 2026, cresce il malcontento dei telespettatori dopo l'addio de Le Pappardelle

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"Reazione a Catena" non si ferma mai, è in onda anche di domenica, quindi anche il 27 settembre 2026, certa di fare un regalo ai suoi tantissimi appassionati, che approfittano dell’occasione per tenere allenata la mente. Nelle ultime giornate, a dire la verità, le polemiche non sono mancate, dall’addio de "Le Pappardelle", che avevano monopolizzato questa edizione, non si è riusciti a trovare campioni in grado di mantenere la leadership a lungo, a conferma di come il talento delle tre toscane fosse indiscusso nonostante ci fosse qualcuno che desiderasse un ricambio per rendere il gioco meno ripetitivo.

A difendere il titolo ora sono "I Sottosopra", ovvero Claudia, Nicola e Paola, i primi due sono marito e moglie, mentre la loro compagna di avventura è la loro vicina di casa, da qui la scelta del nome. I tre sono definiti da Pino Insegno "campioni senza portafoglio", visto che sono ancora al momento a bocca asciutta

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A sfidarli sono "Le Mercoledì Sera", ovvero Ilenia, Giulia (Capitana) e Maria Chiara, è la capitana a fare una loro presentazione: "Veniamo da Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, Ilenia è invece originaria della provincia di Cesena". Sono state lei e Maria Giulia a decidere di partecipare, per Ilenia "è stata una sorpresa", a quel punto il conduttore interviene: "Ormai sei qui, non puoi più andare via, lo sai?".

Reazione a Catena, puntata 27 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con "Le parole mancanti", si inizia in maniera piuttosto equilibrata, con i campioni avanti a 8 mila euro e le sfidanti non troppo distanti, ferme a 4 mila. Sono le sfidanti a chiudere la prima catena musicale, le tre provano a indovinare il brano puntando su "Fingo e spingo" di Tiziano Ferro, a quel punto è Pino Insegno a intervenire: "Ho promesso, agli autori è piaciuto molto un passo che faccio io perché tra un po’ lo farò al CTO ricoverato, l’ho imparato qualche anno fa dai miei amici ballerini, ma adesso per me è un piccolo passo per l’uomo, ma un grande passo per me all’ospedale. Se volete ve lo insegno. Guadagniamo il centro, l’unica cosa che guadagniamo adesso", ben sapendo come le ragazze abbiano la passione per il ballo. La canzone era corretta, le tre si mettono a ballare con il conduttore, che dopo un po’ si tocca la gamba come si fa in genere quando si è doloranti con la sua consueta ironia, ma anche lui poi si lascia andare trascinato dalla musica.

Insegno si avvicina poi alla sua postazione e racconta un aneddoto personale: "Io ballavo negli anni ’70, ho amici ballerini, questo passo è bello, ma io ho il tendine d’Achille che si era rotto qualche tempo fa, ha dei problemi importanti. Va bene, diamo la linea al Tg1, ma come non ci sono i titoli?". Questo consente però alle sfidanti di fare il primo contro sorpasso salendo a 15 mila euro, mentre i campioni sono di poco sotto a 14 mila.

I campioni provano comunque a fare il possibile per conservare il titolo chiudendo la seconda catena musicale, ma anche in questo caso non hanno idea del titolo del brano, cosa che invece hanno ben capito le tre ragazze (era "Le felicità", brano di qualche anno fa, che loro conoscono bene). La sfida resta quindi all’insegna dell’equilibrio, "Le Mercoledì Sera" sono a 26 mila, mentre i campioni sono a 25 mila euro.

Le tre amiche si dimostrano perspicaci, dopo avere chiuso una catena di "Una tira l’altra", mossa che li porta a 53 mila euro, hanno un’opportunità non da poco, guadagnare altri 20 mila euro con la mini catena. Loro decidono di passarla agli avversari, questa volta loro non si fanno pregare e salgono a 89 mila. Alle ragazze viene però dato modo di guadagnare secondi preziosi con la ZOT, questa volta loro danno subito la soluzione corretta, così da avere un vantaggio che può essere determinante ne "L’Intesa Vincente".

Arriva così il momento della manche che decide chi conquisterà il titolo, le prime a partire sono "Le Mercoledì Sera", che hanno 65 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Le tre appaiono visibilmente emozionate, commettono quindi qualche errore di troppo, Insegno prova a spiegare loro come possano essere facili alcune parole, per questo spiega: "Perdonate, io faccio il titolo per tutte e due le squadre". La loro prova si chiude a quota 4.

Sono poi "I Sottosopra" a mettersi in gioco per conservare il titolo con 55 secondi a disposizione, anche se partono subito con un "Passo" confessando di non avere letto bene la parola da definire. Non va meglio nemmeno con la seconda parola, Nicola nomina un marchio, cosa non prevista dal regolamento. La loro prova è decisamente inconsistente, quando hanno solo 19 secondi a disposizione sono ancora a zero, addirittura arrivano a definire Garda un fiume, evidentemente sconfortati dal loro rendimento. Si chiude a quota 2, la loro esperienza a Reazione a Catena quindi conclude qui.

Insegno invita così "Le Mercoledì Sera" a centro studio, sottolineando come ci sia "Un viavai di campionesse e di campioni ultimamente", spetta a loro provare a chiudere al meglio la puntata con "L’Ultima Catena, a cui si presentano con un montepremi di partenza di 91 mila euro.

Le tre sembrano avere dimenticato le indecisioni mostrate nel resto della partita, riescono infatti a inanellare le parole senza alcun errore, nonostante qualche dubbio di troppo sulle varie associazioni. Solo all’ultima parola arrivano a dimezzare, chiudendo così a 22.750 euro, ben sapendo che quella che devono trovare deve essere legata a "Diretto", oltre a iniziare per "Co" e finisce per "o". Le tre, come da tradizione di "Reazione a Catena", provano a valutare varie alternative, decidono però di andare più sul sicuro comprando il terzo elemento, che è "Canale", mossa che le fa scendere a 11.375 euro. La parola su cui puntano è "Condotto". Insegno evidenzia che "avete detto tante parole interessanti" così da generare in loro ulteriore dubbio, la soluzione è però proprio quella, le tre chiudono quindi al meglio la loro prima serata nel game. "Brave, bravissime, la prima volta già con portafoglio", chiude il conduttore.

Le reazioni sui social

La puntata di "Reazione a Catena" è come sempre motivo di discussione sui social, sia da parte di chi prova a mettersi alla prova con i concorrenti, sia da parte di chi invece preferisce commentare quanto accade. Inevitabilmente, a generare coinvolgimento è l’ennesimo ribaltone finale, il titolo di campione non riesce proprio a trovare stabilità.

"Credo che a parte Le Nonno Rock stesse (quelle che hanno battuto ‘Le Pappardelle’, ndr) l’unica altra squadra ad aver fatto un’intesa decente siano stati i loro primi sfidanti (7). Poi da una settimana il buio totale", "Che scarsi e che spettacolo deprimente. La negazione di quello che dovrebbe essere "spettacolo", si legge su X.

Sul web, però, ci sono anche complimenti per Le mercoledì sera, le nuove campionesse che alla prima uscita nel programma di Rai 1 sono già riuscite a mettere un bel gruzzoletto in tasca: "Sono simpatiche e riflessive, mi piacciono", scrive un utente. E ancora: "Mi sono piaciute nell’intesa finale…formulavano bene le frasi", "Sono molto semplici e timide, ma brave. A me piacciono", "Serie e concentrate. Brave!".

Non manca anche questa volta chi rimpiange le storiche campionesse toscane, quando erano in gara qualcuno metteva in dubbio il loro talento, ma quanto sta accadendo nelle ultime due puntate è una conferma della loro bravura. "Che desolazione, eh ma Le Pappardelle dovevano andare a casa", "Dopo Le Pappardelle si è andati peggiorando ogni sera", "io ho già nostalgia delle pappardelle". Non resta che attendere per capire se davvero "Le Mercoledì Sera" riusciranno a invertire la rotta e ridare al programma una stabilità che sembra essere impossibile da guadagnare.

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