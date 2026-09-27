Reazione a Catena, altro ribaltone e l'insoddisfazione cresce. Scatta la protesta sui social: "Ora chiudete" Nuovo cambio della guardia a Reazione a Catena nella puntata di sabato 26 settembre 2026, e il pubblico ora è sempre più insoddisfatto a causa dei tanti errori commessi

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Riuscire a raccogliere l’eredità de "Le Pappardelle", le tre toscane che hanno dominato per settimane questa edizione di "Reazione a Catena" non sarebbe stato facile per nessuno, su questo c’erano pochi dubbi, ma la situazione si sta rivelando forse al di sotto delle aspettative anche dei più ottimisti. Chi le ha battute è durato infatti solo poche puntate, ora a difendere il titolo sono "Le Copia e Incolla", tre ragazze di Napoli che hanno però generato qualche perplessità di troppo nel pubblico nella serata in cui sono diventate campionesse. Adesso spetta a loro confermarsi nell’appuntamento in onda sabato 26 settembre 2026. A sottolinearlo è anche Pino Insegno al momento della loro presentazione: "Ora sta a voi", dice loro, per poi chiedere se avrebbero pensato di vincere, la capitana Sara ammette: "Non tanto, però siamo felici".

A sfidarle sono "I Sottosopra", ovvero Claudia, Nicola (Capitano) e Paola, è il capitano a spiegare la scelta del loro nome: "Siamo vicini di casa, lei (Paola) abita al piano di sotto e noi siamo sopra", questo tranquillizza il conduttore: "Ah, per un attimo ho pensato a ‘Stranger Things'", a quel punto lui chiede a Paola se i suoi compagni di avventura si comportino bene: "Assolutamente sì, non ho reclami da fare", i tre vengono da Gossolengo (Piacenza).

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Reazione a Catena, puntata 25 settembre 2026: cosa è successo

La gara inizia con una serie di capovolgimenti di fronte nel momento in cui le due squadre devono ricostruire la storia pensata dagli autori, ma già in questo momento sono gli sfidanti ad avere un piccolo vantaggio, guadagnando 8 mila euro rispetto ai 4 mila delle campionesse. Gli sfidanti si dimostrano perspicaci, sono loro a chiudere la prima catena musicale, nessuna delle due squadre riesce però a indovinare la canzone collegata, "I Sottosopra" consolidano però il vantaggio salendo a 21 mila, mentre le ragazze sono a 8 mila.

La serata non si preannuncia delle migliori per le campionesse, che hanno di fronte un trio di talento, in grado di arrivare a 41 mila al termine della seconda catena musicale, mentre le ragazze sono ancora a 10 mila.

Non manca un intermezzo divertente durante il "Quando, dove, come e perché", è Paola a rivelare di sentire confusione dai suoi vicini e compagni di avventura quando ci sono le partite, Insegno quindi chiede a Nicola quale sia la squadra per cui tifa, anche se lui appare titubante: "Devo dirlo?". Il conduttore lo invita a esprimersi, visto che "di me lo sanno", a quel punto lui ammette: "Juventus", ma il conduttore non ha niente in contrario: "I tifosi della Juventus sono tanti".

Le campane riescono a chiudere la catena di "Una tira l’altra", così da arrivare a 45 mila, è in quel momento che viene offerta loro l’opportunità di riprendersi con la ZIP da 20 mila euro, anche se loro decidono di passarla. "I Sottosopra" non si fanno pregare, arrivano a 97 mila euro. Non è comunque finira qui, le ragazze possono ottenere secondi preziosi grazie alla ZOT, ma anche questa volta ammettono di non sapere la risposta, così da non poter sfruttare nemmeno questa occasione.

Arriva il momento de "L’Intesa Vincente", la manche che decide chi conquisterà il titolo, le prime a partire sono le tre amiche, che possono affrontare la prova con 55 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Insegno nota subito il loro entusiasmo, al punto tale da evidenziare: "Sara si illumina quando trova la parola". Le tre finiscono per perdere però decisamente troppi secondi quando devono indicare "Norvegese", provano così il tutto e per tutto quando sono a quattro parole con 8 secondi rimasti optando per il raddoppio, pur sapendo di essere a rischio visto che hanno già giocato tutti i "Passo". Qui però commettono un errore deleterio, chiudono così a quota 2 parole.

Sono così gli sfidanti a giocare, con 60 secondi a disposizione, Insegno li accoglie con la sua ormai consueta battuta: "Lo sapete che l’intesa si attacca, e non è per tirarla, anche in positivo si può attaccare". I tre dimostrano qualche indecisione di troppo alla parola "California", a quel punto il conduttore non si trattiene: "Vabbè, ma è geografia, la saltiamo direttamente", ben sapendo come spesso i concorrenti finiscano per sbagliare quando le risposte sono legate a questa materia. Con il trascorrere dei secondi la loro prestazione migliora, i tre chiudono a 6 parole, basta questo per diventare i nuovi campioni di "Reazione a Catena".

"I Sottosopra" si trovano così a "L’Ultima Catena", dove possono giocare per un montepremi iniziale importante, pari a 139 mila euro. Il percorso dei tre non parte nel modo migliore, la cifra infatti viene dimezzata più volte a causa di diversi errori, si arriva così all’ultima parola, che è "Piano" con soli 2.172 euro. La parola che devono indovinare, deve essere quindi collegata a "Piano", inizia invece con "In" e finisce per "o". Come da tradizione di "Reazione a Catena" i tre prendono in considerazione varie opzioni, finiscono però per comprare il terzo elemento, che è "Piatto", mossa che li fa scendere a 1.086 euro. I tre puntano su "Inclinato", una delle idee che era venuta in mente loro quasi subito, prima di svelare il tutto Insegno prova a tergiversare: "Avete detto tante parole, molto probabilmente potrebbe esserci anche questa, tra le tante che avete detto c’è l’ultima parola". La risposta corretta è invece "Interno", il conduttore insiste però sull’errore commesso: "L’avete detto, due volte, vabbè, la prima volta è così". Non resta che attendere la prossima puntata per capire se riusciranno a confermarsi e magari anche a vincere qualcosa.

Le reazioni sui social

Trovare campioni che resistano a lungo a "Reazione a Catena" sembra essere diventato davvero un’impresa, la puntata ha offerto infatti l’ennesimo cambio della guardia, con un trio che ha mostrato buone abilità, ma protagonista di un’ultima catena ai limiti del disastroso.

Sui social è inevitabile notare come il livello non sia dei migliori nelle ultime puntate. "Dopo le bravissime Pappardelle, solo meteore di livello mediocre", ha scritto un utente su Facebook, altri hanno inevitabilmente concordato: "Nessuno regge al loro confronto!", Bravissime, a oggi nessuno fa meglio".

E c’è anche chi esprime nostalgia per "Le Pappardelle", che hanno dominato nel corso di questa stagione del game: "Rivoglio le pappardelle!!!!!", "Ma vi rendete conto che squadre che ci presentano?". C’è chi arriva a rivolgersi direttamente agli autori, sottolineando come sia poco piacevole vedere le puntate se a giocare sono persone che hanno davvero poco intuito: "Non ci posso credere ! Ma chiudete se non trovate concorrenti adeguati!", "Che disastro, disastrosamente disastroso".

Il pessimismo anche tra il pubblico sembra quindi prevalere, non ci si stupirebbe se al prossimo appuntamento dovessimo avere altri campioni, non resta che attendere per avere la risposta.

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