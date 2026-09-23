Reazione a Catena, le Nonno Rock sono infallibili, ma il pubblico resta scettico: “Sono Le Pappardelle 2” Le Nonno Rock, le tre ragazze che hanno battuto Le Pappardelle a Reazione a Catena, si confermno martedì 22 settembre 2026, anche se non tutti credono nel loro talento.

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

L’avventura de "Le Pappardelle", regine incontrastate di questa edizione di "Reazione a Catena", si è conclusa due puntate fa, non può che essere interessante sapre fino a che punto potranno arrivare le tre ragazze che sono riuscite a batterle, "Le Nonno Rock", pronte a confermarsi nell’appuntamento di martedì 22 settembre 2026. "Due su due, nel senso che l’ultima parola l’avete trovata due volte", dice subito Pino Insegno nel presentarle.

A sfidarle sono "Gli andata e ritorno", ovvero Silvana, Manuel (Capitano) e Valerio, è il capitano a fare una loro breve presentazione: "Veniamo da Castellamare di Stabia, io e Valerio siamo fratelli, lei è mamma, papà non è tipo da televisione".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

GF VIP 2026, LA MINESTRA RISCALDATA È SERVITA – VIDEO INTEGRALE



Reazione a Catena, puntata 22 settembre 2026: cosa è successo

La partita parte con "Le Nonno Rock" che si rendono subito protagoniste, con un vantaggio di 12 mila euro rispetto agli sfidanti fermi a zero, segno evidente di come la vittoria su "Le Pappardelle" non sia avvenuta per caso. La situazione non cambia con la prima catena musicale, sono ancora le campionesse a chiuderla, pur senza riuscire a trovare il titolo della canzone, obiettivo comunque fallito anche dagli avversari. E’ in questo frangente che Pino Insegno si lascia andare al ritmo della musica, anche se le cose non vanno benissimo: "Ho provato a fare un passo che si faceva qualche tempo fa in discoteca, adesso si fa al CTO, Centro Traumatologico, dove io andrò fra poco". Le campionesse incrementano così la distanza, salendo a 27 mila euro, mentre gli sfidanti sono addirittura a 2 mila, almeno per ora la sfida non sembra avere storia.

Lo scenario appare quasi drammatico per gli sfidanti, che non si schiodano da quella cifra, mentre le tre cugine salgono addirittura a 49 mila euro prima di affrontare le catene di "Una tira l’altra". Le tre ragazze appaiono davvero perspicaci, riescono ad aggiudicarsi anche la ZIP da 15 mila euro, così da balzare addirittura a 79 mila, senza che gli avversari riescano a smuoversi da quel 2 mila euro. Manche dopo manche mamma e figli sembrano riprendersi, sono loro ad aggiudicarsi la ZIP da 20 mila euro dopo una serie di altre giocate fortunate, questo consente loro di recuperare almeno parzialmente e arrivare ai 53 mila rispetto agli 89 mila de "Le Nonno Rock". Questo regala loro un’altra opportunità utile, guadagnare secondi preziosi con la ZOT, anche se questa volta le cose non vanno bene.

Si arriva così a "L’Intesa Vincente", la manche che decide chi conquisterà il titolo, i primi a partire sono "Gli Andata e Ritorno" con 55 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Gli sfidanti hanno certamente qualche indecisione di troppo, complice anche l’emozione ma chiudono a cinque, rendimento non così deludente per chi alla loro prima esperienza.

Arriva così il momento de "Le Nonno Rock", che hanno la possibilità di sfruttare 60 secondi per portare a termine la prova. Le campionesse procedono spedite, nonostante qualche raccomandazione di troppo di Insegno, che le invita a formulare frasi di senso compiuto utilizzando quindi articoli, preposizioni e avverbi. Il loro rendimento è però ottimale, le tre terminano a quota 10, così da conservare il titolo.

"Le Nonno Rock" si trovano così per la terza volta a "L’Ultima Catena", dove possono partire da un montepremi di tutto rispetto, pari a 139 mila euro. Le ragazze si dimostrano perspicaci come visto in queste sere, anche se qualche indecisione di troppo le porta a dimezzare più volte la cifra, arrivano così all’ultima parola, che è "Esempio" con 2.172 euro. La parola che devono individuare (nelle precedenti due puntate sono sempre riuscite nell’impresa) inizia con "Co" e finisce per "o", le tre cugine valutano diverse opzioni possibili, scelgono però di comprare il terzo elemento, che è "Materiale", mossa che le fa scendere a 1.086 euro. Alla fine decidono di puntare su "Concreto".

Prima di svelare loro la soluzione Pino Insegno tergiversa, così da generare in loro ancora più dubbi: "Ci sono altre due parole interessanti che avete detto, posso garantirvi che c’è (quella giusta, ndr)". La risposta corretta è proprio "Concreto", le tre si confermano davvero infallibili in questa manche. Il conduttore non può che complimentarsi con loro: "Piano piano riuscite sempre finora a trovare l’ultima parola".

Le reazioni sui social

Pur avendo solo tre puntate all’attivo, "Le Nonno Rock" stanno dimostrando il loro talento, confermando quindi di non avere superato "Le Pappardelle" solo per un episodio fortunato. Anzi, indovinare sempre l’ultima parola è un’ulteriore dimostrazione delle loro doti.

In diversi su X hanno indovinato insieme a loro, segno evidente di come dare la risposta esatta non fosse impossibile. Alcuni utenti hanno riconosciuto la loro bravura, eppure c’è chi non vede in loro grande talento, una teoria (poco sensata, visto lo splendido percorso delle ex campionesse) che qualcuno sostenevano anche in merito alle ex campionesse: "Chi si aspettava un cambiamento epocale dopo l’uscita delle Pappardelle immagino sarà deluso; loro sono esattamente Le Pappardelle 2", "Alla Catena Finale nulla è cambiato rispetto alle campionesse precedenti", "Non mi sembrano irresistibili queste campionesse", è il pensiero di alcuni.

C’è chi invece preferisce sottolineare come siano infallibili nella manche finale: "Tre sere, tre vittorie", ma non manca chi, con un tono non così gentile, evidenzi come le cifre guadagnate siano davvero risicate: "Se restano due mesi vincono 60 mila euro", ha scritto un altro, anche se c’è stato chi ha chiuso velocemente la questione indicando la fine del game tra un mese, la permanenza non potrà essere quindi troppo lunga.

Potrebbe interessarti anche