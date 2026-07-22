Reazione a Catena, cifre basse e concorrenti che non convincono. Ironia social nel confronto con The Wall: "Preserale da incorniciare" Gli utenti su X non perdonano, anche mercoledì 22 luglio 2026 la cifra vinta a Reazione a Catena è estremamente bassa, i telespettatori non sono soddisfatti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova anche in questa serata estiva di mercoledì 22 luglio 2026 l’appuntamento con "Reazione a Catena", pronta a regalare momenti di divertimento, ma allo stesso tempo a dare la possibilità al pubblico di mettersi alla prova insieme ai concorrenti. A difendere il titolo ci sono dei nuovi campioni, "I Terzo Tempo", ovvero i tre amici romani, Giancarlo, Paolo e Carlo, che hanno battuto "I Tre Quinti" con una grande prestazione oltre a una vincita, seppure piccola.

A sfidarli sono tre ragazze, "Le Poco Loco", ovvero Francesca, Marta (capitana) e Marta S., provenienti dal Piemonte. Anche loro sono di tre squadre diverse, come i campioni, Inter, Torino e Juventus.

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Reazione a Catena, puntata 22 luglio 2026: cosa è successo

Almeno nella fase iniziale della gara il divario tra le due squadre sembra evidente, si arriva addirittura con i campioni in vantaggio a 39 euro e le sfidanti ferme a 12 mila, anche se chi segue assiduamente "Reazione a Catena" sa bene come tutto possa cambiare anche in extremis.

"L’Intesa Vincente" resta comunque il momento della serata che consente di stabilire chi sarà a conquistare il titolo, dove anche solo una piccola indecisione può fare la differenza. Nonostante tutto, grazie alla ZOT le sfidanti possono affrontarla con 65 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio, insomma con tutto il tempo a disposizione per fare una buona prestazione. Le tre giovani alla fine chiudono con sei, ruolino di marcia discreto, soprattutto visto che questa era la loro prima esperienza.

E’ quindi la volta dei "Terzo Tempo", chiamati ad affrontare la sfida con 55 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio. Il conduttore si ritrova però ad avvertire a più riprese i concorrenti, invitandoli a formulare frasi corrette per poter indovinare le parole, il suo "Troviamo un senso" è inequivocabile. I campioni si ritrovano a quattro secondi dalla fine con quattro parole indovinate, per questo sono inevitabilmente quasi costretti a puntare sul raddoppio per arrivare al pareggio e conservare il titolo, l’obiettivo però non riesce sono "Le Poco Loco" le nuove campionesse.

Le tre ragazze si ritrovano a giocare per 107 mila euro a "L’Intesa Vincente", momento ricco di emozioni, ma anche spesso difficile, chi ha vinto infatti ultimamente ha ottenuto un bottino estremamente risicato. Le campionesse affrontano la manche con due jolly, se dovessero essere risparmiati avrebbero il terzo elemento in regalo. Le cose non vanno però come sperato, "Le Poco Loco" arrivano all’ultima parola, che è "Mano" solo con 418 euro. Il termine da indovinare inizia con "So" e termina con "O", Indecise sulla risposta, le tre decidono di acquistare il terzo elemento, che è "Scheletro", anche se questo le porta a far scendere ancora di più la cifra che potrebbero aggiudicarsi, fino a 209 euro. Alla fine decidono di optare per "Sostegno" ed è proprio quella corretta, "Bene, avete superato l’emozione, il vostro sorriso è molto bello", chiosa Insegno. Insomma, un ottimo esordio, seppure la vincita sia estremamente ridotta, sta diventando quasi una consuetudine in queste ultime puntate di "Reazione a Catena".

Le Reazioni sui social

"Reazione a Catena" resta un programma che appassiona il pubblico, anche se le vincite basse che stanno ottenendo i concorrenti fanno inevitabilmente discutere i social, come se la fatica fatta non sia ripagata a dovere, in tutti i sensi.

"Ogni giorno arrivano alla fine con cifre ridicole", "Con pochi soldi avrebbero potuto buttare sostegno, un po’ di coraggio su", "Con la vincita possono mangiarsi un dignitoso kebab a testa", si legge da parte di alcuni utenti su X. E non manca un confronto poco favorevole con il programma in onda nella stessa fascia oraria su Canale 5, ovvero "The Wall", che non riesce a brillare anche in termini di ascolti. "Concorrenti scarsi da una parte e con il maglione dall’altra (Il game su Canale 5 è stato registrato diverso tempo prima, ndr). Un preserale estivo da incorniciare", ha scritto qualcuno con tono nemmeno troppo ironico.

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