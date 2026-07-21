Reazione a Catena, "I Terzo Tempo" sono i nuovi campioni. Cresce il malcontento social: "Catene impossibili". Ironia sulla mini vincita Diversi utenti che seguono assiduamente Reazione a Catena protestano per le soluzioni improbabili, è accaduto anche nella puntata di martedì 21 luglio 2026.

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Che estate sarebbe senza "Reazione a Catena"? Il quiz ormai da anni rappresenta una compagnia imprescindibile durante il periodo più caldo dell’anno, per questo anche questa sera, martedì 21 luglio 2026, saranno sicuramente in tanti a seguire la puntata. A difendere il titolo sono ancora "I Tre Quinti", alla loro quarta apparizione, figlia e genitori, ovvero Desirée, Marika e Fabrizio, che ieri per la seconda volta sono riusciti a trovare l’ultima parola.

A sfidarli sono "I Terzo Tempo", Giancarlo, Paolo e Carlo, tutti e tre romani, amici da oltre quarant’anni, anche se divisi dal tifo calcistico, uno della Roma, uno della Juventus e uno della Lazio (il capitano Paolo), proprio per questo Pino Insegno gli dice senza indugi: "Parlerò con te".

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Reazione a Catena, puntata 21 luglio 2026: cosa è successo

Nonostante qualche indecisione di troppo, legata anche all’emozione dell’esordio, "I Terzo Tempo" si rivelano un avversario in grado di mettere in difficoltà i campioni, che paradossalmente sono riusciti ad arricchire il loro bottino grazie ad alcuni errori degli sfidanti. Anzi, con il trascorrere delle manche il vantaggio dei tre romani diventa ancora più consistente, anche se i capovolgimenti non possono essere poi esclusi fino alla fine.

Come sempre è "L’Intesa Vincente" a stabilire chi conquisterà il titolo, a partire per primi questa volta sono i campioni, essendo in svantaggio, ma con 65 secondi a disposizione, oltre a tre "Passo" e due possibilità di raddoppio. Anche questa volta la famiglia ha dimostrato di saper gestire al meglio la cosa indovinando ben otto parole, rendimento che può aumentare le possibilità di confermarsi.

E’ poi la volta de "I Terzo Tempo" di misurarsi con la manche decisiva, con meno secondi da sfruttare, solo 55, ma i tre "Passo" e le due possibilità di raddoppio potrebbero semplificare il loro cammino. I tre amici tentano il tutto e per tutto puntando sul raddoppio con quattro secondi a disposizione e sette parole indovinate, mossa davvero azzeccatissima, sono loro i vincitor della nuova puntata. Insegno riconosce i loro meriti: "Ve la siete meritata, giocare un raddoppio a quattro secondi dalla fine non è da tutti". I tre arrivano così a "L’Ultima Catena2 con un montepremi iniziale di 138 mila euro, pur sapendo non sia così semplice conservarlo fino alla fine.

Anche questa volta, come accaduto nelle ultime puntate, i campioni si ritrovano con un gruzzoletto davvero misero, solo 270 euro nel momento in cui devono trovare l’ultima parola, partendo da "Corto". Il termine da scovare inizia certamente con "De" e finisce per "e", l’indecisione li spinge a comprare il terzo elemento, che è "Neo", così da scendere a soli 135 euro. I tre amici puntano su "debole", anche se con scarsa convinzione, come ammesso da Paolo. La risposta è corretta, il loro debutto è ottimo, pur senza conquistare una cifra troppo elevata.

Le reazioni sui social

Anche questa volta, come sta accadendo già da qualche sera, cresce il malcontento sui social legato ad alcune catene che appaiono incomprensibili, con collegamenti che diversi utenti ritengono difficili da indovinare. Non a caso, praticamente tutti arrivano alla fine con cifre bassissime.

"Le catene sono assurde e fuori logica", "In questo periodo c’è l’autore pazzo che fa catene impossibili", "Catena non facile e concorrenti a corto di idee", sono alcuni dei commenti apparsi su X. Non è mancato chi ha ironizzato sulla vincita: "Peccato che hanno vinto l’equivalente quanto tre biglietti dell’autobus".

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