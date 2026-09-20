Reazione a Catena, addio Pappardelle: l’eliminazione choc delle ‘campionissime’ fa esplodere il web: “Si erano stancate" Si è chiusa a sorpresa la lunga presenza de Le Pappardelle a Reazione a Catena con la puntata di domenica 20 settembre 2026, a batterle sono tre cugine pugliesi davvero sorprendenti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Parlare di "Reazione a Catena" è ormai diventata un’occasione per vedere fino a che punto possono arrivare "Le Pappardelle", ovvero Francesca, Caterina e Maria Giulia, regine incontrastate del game con oltre 250 mila euro all’attivo. Le tre ragazze sono inevitabilmente protagoniste anche della puntata in onda domenica 20 settembre 2026, dove vogliono confermarsi per l’ennesima volta. Pino Insegno le accoglie riconoscendo ancora una volta la loro bravura: "Ho perso il conto, ma sicuramente non ho perso la parola che sottolinea tutto quello che avete fatto fino ad adesso. Brave davvero".

A sfidarle sono altre tre ragazze, "Le Nonno Rock", che Insegno ritiene praticamente coetanee delle campionesse, ovvero Arianna, Martina (Capitana) e Lidia, è la capitana a fare una loro breve presentazione. "Veniamo da Gravina in Puglia, siamo coetanee, loro sono gemelle e io sono loro cugina, ci chiamiamo così perché siamo molto legate e affezionate a nostro nonno, che si chiama Rocco". Non manca una battuta del conduttore: "Puoi presentare anche il primo gioco già che ci sei, sei stata bravissima".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Reazione a Catena, puntata 20 settembre 2026: cosa è successo

La partita non ha mancato di regalare sorprese, questa volta sembra davvero che "Le Pappardelle" abbiano trovato pane per i loro denti, cosa che finora era accaduta raramente. A decidere la gara è però come sempre "L’Intesa Vincente", dove si sono sempre dimostrate formidabili.

Le sfidanti sbagliano la ZOT, cosa che fa perdere loro 5 secondi per "L’Intesa", ma Insegno non ha dubbi: "Se tanto mi dà tanto sarà una grandissima Intesa Vincente". Le prime a partire sono le tre pugliesi, con 55 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio. Le tre partono forte, cercando di non perdere tempo prezioso, dimostrando di avere studiato bene come gareggiare in questa fase. Quando si deve indovinare la parola "India" le tre optano per il "Passo", qui il conduttore fa trasparire il suo rammarico: "Perché sulla geografia mi passate?". Si chiude a 10, un numero decisamente elevato soprattutto se alla prima esperienza.

E’ quindi la volta de "Le Pappardelle", Pino non esita a sottolineare come ora ci sia "Pane per i denti per le campionesse". Le tre arrivano a quota sei con 15 secondi rimasti, tentano così il tutto e per tutto con il raddoppio, obiettivo riuscito. I secondi rimasti sono dieci, non possono quindi che provare nuovamente, ma sono costrette a preferire il "Passo". Le tre chiudono a otto, tanto basta per cedere lo scettro che hanno conservato per settimane,

Le neo campionesse si sono trovate cquindi a chiudere la loro serata ovviamente con "L’Ultima Catena", dove hanno chiuso indovinando l’ultima parola, che era "Secolare", anche se conquistando una cifra davvero esigua, pari a 836 euro. Questo non può che essere però un buon viatico per la loro avventura, anche se superare le tre toscane non sarà semplice.

Le reazioni sui social

La sconfitta de "Le Pappardelle" è l’occasione per celebrare la loro prestazione, i numeri possono rendere al meglio l’idea. Finisce dopo 7 settimane l’avventura delle #Pappardelle a #ReazioneaCatena. Questi i loro numeri definitivi:

* Record assoluto di vittorie (48)

* Record assoluto di vincite all’ultima parola (29)

* Record stagionale di vincite (266.223 €)

* Record stagionale all’intesa (15)

Tantissimi come sempre i commenti sui social: "Commento la prima volta #reazioneacatena per congratularmi con voi care #pappardelle, avete circa la mia età e per molti anni non avrete problemi economici. Però questo programma deve davvero mettere un tetto alle puntate, è stancante vedere le stesse facce per 2 mesi". "Oh finalmente i detrattori possono stappare

49 puntate in cui abbiamo potuto assistere a una grande bravura, sopratutto nell’intesa, pappardelle non sarete mai dimenticate. "Le più brave di questa stagione nulla da dire perfette, bravissime, simpatiche…mancherete molto Pappardelle". "Se queste ragazze vincono per più di una settimana iniziate ad odiare anche loro?! Chiedo".

Potrebbe interessarti anche