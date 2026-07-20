Reazione a Catena, "I Tre Quinti" sono ancora campioni. Pino Insegno non accetta l'errore dei concorrenti e se ne va: "Arrivederci" A volte l'atteggiamento di Pino Insegno risulta essere troppo "bacchettone", nella puntata di Reazione a Catena di lunedì 20 luglio 2026 ha ritenuto inammissibile un errore

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Prima puntata della settimana per "Reazione a Catena", in onda come ogni sera anche oggi, lunedì 20 luglio 2026. A difendere il titolo sono ancora "I Tre Quinti", Desirée, Marika e Francesco, alla loro terza apparizione dopo la vittoria, anche se risicata, ottenuta ieri. Pino Insegno sottolinea subito quanto da loro fatto: "C’è grande soddisfazione quando si trova l’ultima parola, non è questione di cifre, è il gioco che è bello", Marika, da capitana, conferma: "Assolutamente sì".

A sfidarli sono "Le raggianti", Nicole, Katia (Capitana) e Silvia, che provengono da Ravenna. Il conduttore chiede loro se il nomignolo derivi dalla loro capacità di essere sorridenti, lei gli dà ragione, ma solo in parte: "Ma sorridenti, ma abbiamo anche a che fare con i Raggi X, siamo tecnici di radiologia".

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Reazione a Catena, puntata 20 luglio 2026: cosa è successo

Le sfidanti almeno nella prima parte della puntata si sono rivelate un avversario che non vuole lasciare niente di intentato, pur sapendo che superare "I Tre Quinti" può essere tutt’altro che facile. Nonostante questo, però, sono costrette a presentarsi a "L’Intesa Vincente" , la manche che deciderà chi conquisterà il titolo con 5 secondi in meno dopo avere fallito la ZOT.

"Le Raggianti" partono quindi con 55 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio. Pur essendo alla loro prima volta, le ragazze si dimostrano capaci, pur trovandosi a dover "sopportare" qualche tirara d’orecchie di troppo da parte di Pino Insegno, chiamato a invitare i concorrenti a essere ligi al regolamento. Alcune indecisioni di troppo complicano però il loro cammino, proprio per questo provano a salvarsi con il raddoppio mostrando di volersi mettere in gioco fino a che è possibile. Peccato che questo le porti a essere canzonate con tono ironico dal conduttore, che si mette a saltellare dicendo: "Dai, è bellissimo, questo entusiasmo porta bene". Da attore però non poteva però accettare un errore per lui inqualificabile commesso dalle due ragazze: una delle parole che dovevano indovinare era Robert De Niro, indicato come il protagonista di "Taxi Driver", anche se la concorrente chiamata a dare la risposta sceglie Al Pacino. A quel punto lui non ci sta e dice senza mezzi termini: "Arrivederci. Io capisco, ne ‘Il padrino’ c’è stato anche Al Pacino, ma in Taxi Driver è Robert De Niro". Le tre non riescono così ad andare oltre le due parole.

Più semplice, almeno sulla carta, il compito dei campioni, forti della loro esperienza nella manche, oltre ai 60 secondi a disposizione, ai tre "Passo" e alle tre possibilità di raddoppio. "I Tre Quinti" alla fine danno sei risposte esatte, ruolino di marcia che permette loro di restare campioni.

La famiglia abruzzese si trova ad affrontare "L’Ultima Catena" per 126 mila euro, anche se nelle ultime sere tutti i concorrenti in gara si sono ritrovati ad arrivare alla fine con un bottino davvero misero rispetto a quello di partenza. Anche questa volta il montepremi si assottiglia decisamente, si arriva a 3.938 euro con la prima parola indicata che è "Carico", la parola centrale che devono indicare inizia invece con "Sp" e finisce con "e". I tre alla fine decidono di comprare il terzo elemento, riducendo la cifra a 1.969 euro, che si rivela essere "Golf". La risposta che decidono di dare è "Spalle", venuta in mente solo nel finale, prima di svelare il tutto Insegno sottolinea: "Ne avete tante, tra le tante parole si nasconde la parola di questa sera", ma quella indicata è davvero quella corretta? La soluzione è proprio "Spalle", i tre vincono 1.969 euro.

Le reazioni sui social

Come ogni sera, anche questa puntata di "Reazione a Catena" è stata commentata da diversi utenti sui social. Alcuni effettivamente avevano indovinato la parola finale, altri invece non hanno mancato di sottolineare come ce ne fossero altre che sembravano ben più congeniali, considerando la soluzione" un po’ "tirata per i capelli".

"Tra gli autori e i concorrenti da qualche sera assistiamo a catene deludenti", "Secondo me alcune catene finali le scrivono con l’intelligenza artificiale", hanno scritto alcuni.

Non è mancato chi ha invece sottolineato la sagacia in alcuni momenti del gioco della figlia, poco ascoltata però dai genitori: "Desirée indovina sempre, ma la madre la ignora", "Ascoltate Desirée, che di solito indovina", è il parere di altri.

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