Reazione a Catena, Papardelle a un passo dall’addio, Pino Insegno svela: “Sono stanche”. Bufera sul web: “Cercasi concorrenti” A sorpresa Le Pappardelle rischiano davvero di perdere il titolo nella puntata di Reazione a Catena del 20 agosto 2026, ma poi si confermano. Il malumore sui social è forte

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

IPA

CONDIVIDI

Chi fermerà "Le Pappardelle"? Questa è la domanda che si fanno ormai da giorni i seguaci di "Reazione a Catena" che stanno seguendo il percorso delle campionesse toscane, alias Francesca, Carolina e Maria Giulia, giunte questa sera, giovedì 20 agosto 2026, alla loro 18esima partecipazione. Non appena le accoglie in studio, Pino Insegno le stuzzica subito: "Ho finito le parole, dirlo qui è un ossimoro, davvero. Ma le ho finite, non so più come accogliervi. Abbiamo trovato anche ieri l’ultima parola, possiamo sottolinearlo solo con una: brave".

A sfidarle sono "Le Tre A", ovvero Antonio, Andrea e Anna. "Ho capito già perchè vi chiamate ‘Le tre A’ – dice Insegno –. Non sembra, ma un barlume di intelligenza ogni tanto affiora". "Veniamo da Viterbo, Anna è di Vetralla, mentre Antonio è napoletano e vive a Vetralla (i due sono sposati, ndr)", dice il capitano Andrea.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Reazione a Catena, puntata 20 agosto 2026: cosa è successo

Gli sfidanti almeno nella fase iniziale della gara non sembrano sfigurare del tutto, pur sapendo di dover superare una corazzata per vincere. Non manca un momento in cui Insegno stuzzica Francesca invitandola a ballare ben sapendo del suo lavoro da coreografa, lei si schernisce e dice: "Chi? Io?", ma lui ribatte: "Ballare io no, sei tu coreografa". La ragazza propone di ballare tutti, a quel punto il conduttore propone di farlo con lei, per poi lanciare una proposta a chi è a casa: "Con il televisore potete spostare una parte e lasciare al centro l’altra". A quel punto i due si scatenano, compreso il pubblico in studio, al ritmo di "Fatti ballare dalla mamma", che era la soluzione della catena. "Grazie Francesca, hai reso qualcosa di vedibile quello che abbiamo fatto".

Anzi, al termine di questa manche si registra il sorpasso, 31 mila per gli sfidanti contro le 20 mila delle campionesse, anche se sappiamo bene di come tutto possa cambiare alla fine (è accaduto diverse volte con le tre amiche).

La situazione prosegue con la ZIP da 15 mila, che i tre amici conquistando, balzando a 51 mila contro i 30 mila delle tre ragazze. Le amiche provano ad accorciare le distanze, arrivando a 42 mila contro 55 mila, la catena de "L’Una tira l’altra" può fare quindi davvero la differenza in una sfida che si sta finalmente rivelando avvincente e ricca di sorprese. E’ a quel punto che avviene il sorpasso, "Le Pappardelle" balzano a 62 mila, con la possibilità di giocare alla ZIP da 20 mila, loro la cedono agli avversari, che indovinano facendo un balzo importante fino a 80 mila euro. "Una delle prime volte che succede", osserva subito il presentatore.

Non va meglio nemmeno con la ZOT, "Le Pappardelle" perdono cinque secondi, sono quindi le prime a giocare a "L’Intesa Vincente" con 55 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Non manca però prima di iniziare un momento divertente, con le tre che arrivano a supportare Pino: "Cosa esce in edicola il giovedì?", in riferimento alla rivista di "Reazione a Catena", lui finge di non avere capito per poi dare ovviamente la risposta corretta. Le tre arrivano a cinque con 17 secondi, a quel punto tentano il tutto e per tutto con il raddoppio, per poi fare lo stesso con i pochi secondi rimasti, ma questa volta sbagliano. La manche si chiude a sei, numero leggermente più basso rispetto a quanto da loro fatto nelle altre sere.

E’ quindi la volta degli sfidanti, che hanno a disposizione, 60 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Loro appaiono piuttosto emozionati, per questo faticano a ingranare almeno all’inizio, Insegno li prende quindi bonariamente in giro: "Si era appisolato, con calma, se lo svegliate". Le cose vanno invece malissimo, finiscono a zero, sono così ancora una volta "Le Pappardelle" a confermarsi, "Non hanno approfittato della vostra stanchezza", evidenzia il padrone di casa di "Reazione a Catena".

Le tre giovani si trovano così a "L’Ultima Catena" ancora una volta, dove possono giocare per 104 mila euro. "Faccio continuare questo applauso, queste ragazze se lo meritano davvero", sottolinea Insegno mettendo in evidenza il loro ennesimo successo. Ancora una volta le tre dimostrano il loro talento, arrivano all’ultima parola con 52 mila euro, ben sapendo che quella da indovinare dovrà collegarsi a "Camicia", quella da indovinare inizierà invece per "Ri" o termina con "o". Come di consueto le ragazze provano a vagliare tutte le possibili opzioni, decidono però di comprare il terzo elemento, che è "Parato", finendo così a 26 mila euro. "Stavolta vi sento e vi vedo un po’ in difficoltà", nota insegno, l’indecisione sembra prevalere, alla fine puntano su "Ricamo", pur ammettendo di non essere troppo convinte.

La risposta corretta è "Rivestimento", non era quindi nessuna tra quelle che avevano ipotizzato. "C’eravate, stavate dentro", avete dimenticato il singolare di parati", chiosa il conduttore per consolarle.

Le reazioni sui social

Alcuni utenti hanno commentato come sempre la puntata di "Reazione a Catena" sui social, alcuni di loro ci avevano preso, nonostante le campionesse fossero dirottate su altre idee.

Non manca però anche questa volta il disappunto da parte di alcuni che ritengono il gioco sia ormai diventato noioso, visto che nessuno sembra essere in grado di battere "Le Pappardelle". "Si è capito che quest’anno avremo Le Pappardelle fino all’ultima puntata. Gli sfidanti scelti all’Intesa Vincente sono tutti risultati delle schiappe", ha scritto qualcuno su X. "Cercasi concorrenti per quiz. Non serve neanche che sappiate scrivere il vostro nome, basta una X", ha scritto un altro".

Potrebbe interessarti anche