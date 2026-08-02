Reazione a Catena, Insegno prova a fermare la crisi di coppia: "Non è successo niente". Niente vittoria, ma i campioni conquistano i social A Reazione a Catena domenica 2 agosto 2026 i concorrenti rischiano di discutere per un errore, Pino Insegno si ritrova così a fare da mediatore per evitare che accada il peggio

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

IPA

CONDIVIDI

"Reazione a Catena" non riposa nemmeno la domenica, per questo è regolarmente in onda anche questa sera, 2 agosto 2026, pronta a regalare momenti di divertimento, oltre a consentire ai telespettatori di allenare la mente al pari dei concorrenti. A difendere il titolo sono "Gli Alti e Basta", tre giocatori di pallavolo, Filippo, Kristian e Simone, che "fanno sei metri e rotti in tre – sottolinea Pino Insegno -. Mi sono avvicinato ieri, non lo farò più. Avete già dimostrato di essere particolarmente bravi".

A sfidarli sono "Gli Stregatti", ovvero Roberta, Fabrizia (Capitana) e Carmine. E’ la Capitana a raccontare qualcosa in più d loro: "Veniamo da Benevento, questo ha dato un grande suggerimento per il nostro nome. La strega è il simbolo della nostra città, ma abbiamo anche una grande passione per i gatti".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Reazione a Catena, puntata 2 agosto 2026: cosa è successo

I campioni dimostrano di non avere conquistato il titolo a caso, mettendo in mostra un’ottima sintoniza e capacità di intuito, anche se avere concesso la Zip porta gli sfidanti a passare in vantaggio. Questa domenica sta quindi regalando una puntata di "Reazione a Catena" avvincente e all’insegna dell’equilibrio, che potrebbe decidersi solo alla fine.

A decidere chi vincerà sarà ovviamente "L’Intesa Vincente", i primi a partire sono "Gli Alti e Basta", in virtù del loro svantaggio, che garantisce loro 55 secondi a disposizione, oltre a tre "Passo" e due possibilità di raddoppio ad almeno due parole indovinate. Davvero ottimo il loro rendimento, con ben 11 parole indovinate, cosa accaduta davvero raramente nel game.

A seguire è la volta de "Gli Stregatti", che hanno a disposizione 60 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Non mancano in questo frangente le stoccate lanciate a Carmine (Fabrizia è la sua fidanzata), da cui si fa intendere l’intenzione, nemmeno troppo velata della fidanzata di sposarsi, lo ha fatto in riferimento alla parola "marcia" associandola a "nuziale" e parlando del suocero", lui capisce subito, sollecitato anche da Insegni, per questo dice: " "Domani gli inviti". Complici alcune indecisioni, e forse anche l’ansia del momento, le cose non vanno troppo bene per loro, con 36 secondi rimasti infatti si ritrovano ancora a quota zero. Il concorrente con il trascorrere del tempo si sente ancora più spaesato, Insegno lo comprende, arrivando a dire: "Carmine guarda me, ma non posso fare niente". L’ultima parola da trovare era "Pro", Fabrizia si arrende praticamente subito indicando "Passo", a quel punto è il conduttore a provare a metterlo alla prova lasciando intendere come fosse più semplice di quanto pensasse, visto che bastava dire: "Cosa non è contro?". Lui confessa di non avere in mente quale fosse la soluzione, lei ribatte: "Lo conosco, quindi…", Insegno prova a sdrammatizzare dicendo: "Non è successo niente", mentre il giovane la prende con ironia: "Si è rotto il matrimonio". A quel punto Pino abbraccia il ragazzo, ripetendogli: "Non è successo niente". Il ruolino di marcia della manche non è dei migliori, gli sfidanti non vanno oltre le tre parole, sono "Gli Alti e Basta" a conservare il titolo, anche se Insegno dice ancora loro: "State lontani da me", ovviamente in riferimento alla loro altezza.

I campioni arrivano così a "L’Ultima Catena", dove si trovano a giocare per 113 mila euro, resta da capire quanto riusciranno a conservare fino alla fine. I tre arrivano all’ultima parola con 7.063 euro, sapendo di dover partire da "Catena" e che quella che devono trovare inizia per "Co" e finisce per "a". I ragazzi decidono di comprare il terzo elemento, che è "Serie", così da scendere a 3.352 euro, per poi optare per "Contigua" come possibile soluzione". Anche questa volta, come ieri sera, "Gli Alti e Basta" hanno individuato la risposta esatta tra quelle indicate come plausibili, quella giusta era però "Collana", la prima indicata da Simone. "Ve la siete dimenticata quando avete comprato il terzo elemento".

La reazioni sui social

Diversi utenti social avevano indovinato la soluzione corretta di questa puntata di "Reazione a Catena", segno di come non fosse così impossibile trovarla (a differenza delle ultime serate dove su X diversi avevano lamentato come fossero quasi assurde le catene scelte dagli attori).

C’è stato chi è rimasto deluso per la poca considerazione mostrata nei confronti di Simone, che era l’unico tra loro ad avere trovato la soluzione: "Il povero Simone è il più bravo e non gli danno un grammo di fiducia", ha scritto qualcuno su X. Non è mancato un complimento per il loro modo di fare: "A me piacciono i tre stangoni, sembrano anche tre ragazzi a modino, che di questi tempi non è poco".

Potrebbe interessarti anche