Reazione a Catena, le Pappardelle trionfano tra le polemiche: la vincita (scarsa) dopo la gaffe clamorosa su Francesca Fagnani. È rivolta sui social Nella puntata del 19 settembre di Reazione a Catena, tante polemiche sui social e una gaffe delle Pappardelle sulla conduttrice di Belve: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Durante la nuova puntata di Reazione a Catena, condotta da Pino Insegno su Rai1 sabato 19 settembre 2026, le "Pappardelle" (Carolina, Francesca e Maria Giulia) vengono sfidate dai "Bardi" (Egidio, Fabrizio e Alessandro), che si chiamano così perché "ci siamo conosciuti a dei festival celtici, tra balli, concerti e bevute abbiamo fatto amicizia". Scopriamo cosa è successo nella puntata di ieri sera, sabato 19 settembre, su Rai 1 e le polemiche (numerose) sui social.

Reazione a Catena, puntata 19 settembre 2026: cosa è successo

La puntata comincia con le risate dei Bardi, perché durante la prima "Catena musicale", quando c’è da collegare "Anno" e "Ripetere", Pino Insegno chiede a loro: "Voi avete mai ripetuto l’anno?". All’esitazione nel rispondere del trio, vedendo i loro volti un po’ imbarazzati, il conduttore risponde: "Potete usare la facoltà di non rispondere". Poi si prosegue con "Le parole mancanti" e la seconda "Catena musicale", ma è con le manche successive che si scalda ancora di più la partita.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sono le Pappardelle a chiudere la prima catena di "Una tira l’altra" e a indovinare anche la zip da 15mila euro. Le risate continuano invece nella manche "Quando, dove, come, perché", e più precisamente quando Egidio punta sulla parola "Capelli" e Insegno sottolinea: "Quando sembra andarsene via, chi?". Il concorrente ribatte: "I capelli dal capo" e il conduttore chiede: "Se ne va via un capello solo?". Egidio chiude il siparietto con una battuta: "Da uno si comincia!"

Il gioco prosegue fino alla seconda catena di "Una tira l’altra", dove nel finale le Pappardelle pensano alla parola "Orizzonte", ma scelgono di dare come risposta finale "Orizzontale", regalando la chiusura della catena ai Bardi perché la soluzione è proprio "Orizzonte". I nuovi arrivati però sbagliano la seconda zip da 20mila euro, donando così i soldi alle campionesse in carica. Ma non è l’unico errore che commettono prima dell’Intesa vincente, perché perdono anche la possibilità di avere 5 secondi in più rispetto alle Pappardelle nella manche più attesa di tutte sbagliando la Zot: per il team maschile quindi sono 5 secondi in meno.

Nell’Intesa vincente i Bardi partono benissimo, ma Fabrizio e Alessandro sono molti lenti a comporre le frasi per Egidio, tanto che ad un certo punto è lo stesso portavoce della squadra a dire "Passo", perdendo così una parola tra le 5 indovinate. Quando mancano solo 6 secondi alla fine del gioco, i Bardi decidono di usare il raddoppio: le parole sono "Danza del Ventre", ma il tempo scade dopo solo due indizi: "Cosa balla". Egidio, lasciando tutti di sasso, sceglie di rispondere ugualmente: "Hully Gully", e da 4 parole passano a 2 termini portati a casa. Alla domanda del conduttore: "Perché lo hai fatto? Potevi non rispondere", Egidio si limita a dire: "Tanto…". Ma Pino Insegno non ci sta: "‘Tanto’ cosa? Stavate a 4… ora siete a 2. Egidio…". Anche le Pappardelle, nonostante l’ottima performance (ben 7 parole con 26 secondi ancora a disposizione), lasciano senza parole il pubblico quando chiedono di raddoppiare e usano il passo per "Francesca Fagnani". Insegno infatti suggerisce: "Chi conduce Belve?".

La manche dell’Intesa vincente finisce 8 a 2 per le Pappardelle, che giocano all’Ultima catena per un montepremi di ben 136mila euro. Le tre campionesse usano subito i due jolly e dimezzano la somma 4 volte, giocando infine per 8.500 euro. Ora devono trovare la parola che collega "Prova" al Terzo elemento e che inizia con le lettere "ST" e termina con la vocale "A". Il trio decide però di comprare il Terzo elemento, che è "Coda", per portarsi a casa almeno i 4.250 euro rimasti in gioco. Infine, le Pappardelle puntano su "Stampa" ed è la soluzione giusta!

Le polemiche sui social

Durante e dopo la puntata di Reazione a Catena, non mancano polemiche/reazioni sui social, in particolare su "X": "Certo che gli sfidanti ce la mettono tutta all’Intesa per fare passare sempre le Pappa; danno l’illusione e poi crollano", "Comunque ci stava benissimo anche strada. Come al solito ci sono più parole che si adattano perfettamente. Male, male", "Queste ragazze (le Pappardelle, ndr) hanno cultura a livello universitario, ma, come tanti giovani, non conoscono modi di dire comuni, tipo "prova su strada", "Con coda confermo ‘stampa’. È la mia prima scelta perché sono collegamenti che hanno già usato", "Le Pappardelle hanno fatto disamorare tantissime persone, ma a quanto pare non importa a nessuno", "Francesca gioca sempre il jolly alla prima parola".

Tra le polemiche relative all’Intesa vincente, leggiamo su "X": "Non ha senso, ma li fanno i provini o prendono in giro? 15 minuti per formulare la frase, niente passo, quello che risponde senza aver capito…prendono in giro?", "Francesca Fagnani era facile", "E chi non guarda Belve?", "A volte alcuni concorrenti sembrano non aver mai visto il programma in vita loro. Assurdo", "Raga ma questi neanche sanno come funziona il gioco secondo me… non usano i passo e il tizio ha risposto alla parole dopo la fine del tempo perdendo ben 2 punti", "Egidio che butta la risposta… boh, follia totale".

Potrebbe interessarti anche