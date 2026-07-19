Reazione a Catena, Pino Insegno va di fretta, poi c'è la finale dei Mondiali. Il pubblico protesta: "Oggi tagliato con l'accetta" Davvero divertente la puntata di Reazione a Catena di domenica 19 luglio 2026, anche se con orario e durata insolita, poi di deve dare la linea alla finale dei Mondiali di calcio

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Non c’è giorno di riposo per "Reazione a Catena", regolarmente in onda anche questa sera, domenica 19 luglio 2026, pronta a divertire il pubblico, che può anche mettersi alla prova insieme ai concorrenti. A difendere il titolo in questa puntata iniziata con leggero anticipo per poi lasciare spazio alla finale dei Mondiali d Calcio 2026 Spagna-Argentina sono "I Tre Quinti", Desirèe, Marika e Fabrizio (figlia e genitori), che si sono laureati campioni proprio ieri. Marika sottolinea subito, su sollecitazione di Pino Insegno, come oggi vada meglio di ieri, essendo passata l’agitazione tipica dell’esordio.

A sfidarli sono "Gli Acquari", alias, Rosalba, Alessia e Simone, nome scelto perché appartengono al segno dell’Acquario, il conduttore ribatte subito dicendo: "Della Vergine", in riferimento al suo segno zodiacale. I tre vengono da Roma, Alessia e Simone sono fratello e sorella, mentre Rosalba è la loro zia, nati evidentemente tutti nello stesso periodo dell’anno.

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Reazione a Catena, puntata 19 luglio 2026: cosa è successo

Come sempre, a stabilire chi sarà campione a"Reazione a Catena" è "L’Intesa Vincente". A partire sono "I Tre Quinti", che hanno a disposizione 55 secondi, ma tre passo e due possibilità di raddoppio. Il loro rendimento è stato davvero ottimale con ben undici parole indovinate, cosa che spinge inevitabilmente Insegno a complimentarsi con loro: "Avete preso il ritmo dei campioni", segno evidente di numeri tutt’altro che facili da superare.

Gli sfidanti, invece, hanno 60 secondi, tre Passo e due possibilità di raddoppio, anche se sanno bene di dover superare un avversario forse più ostico del previsto. I tre romani concludono con quattro parole, a restare campioni sono quindi "I Tre Quinti".

I detentori del titolo sono alle prese per la seconda volta con "L’Ultima Catena", che potranno affrontare partendo da un bottino di 117 mila euro. "Bei numeri, grande ritmo nell’intesa", evidenzia il conduttore. I tre arrivano all’ultima parola con 3.657 euro, partendo dal presupposto che la prima sia "Fatto" e che quella di mezzo inizi con "Co" e finisca con "o", indecisi sulla soluzione decidono di comprare il terzo elemento, facendro crollare il bottino a 1.829 euro, scoprendo che il termine che conclude la catena è "seduto". Alla fine la famiglia punta su "Composto". La soluzione data era corretta, i tre vincono così la cifra a cui erano arrivati.

Le reazioni sui social

Diversi utenti hanno ommentato in tempo reale la puntata di "Reazione a Catena" arrivando a palpitare con i sei concorrenti in gara e a mettersi allo stesso tempo in gioco con loro per testare le proprie capacità.

A differenza delle ultime serate, in cui in diversi avevano notato come fosse difficile trovare le parole corrette, oggi alcune persone hanno notato come diverse catene fossero più semplici da risolvere. "Potevano vincere moto di più: oggi la catena era facile", "Indovinata al primo colpo", hanno scritto alcuni.

Tanti hanno invece notato il ritmo più veloce con cui è stata costruita la puntata, anche se è stata una scelta obbligata in virtù del grande evento in programma subito dopo. "Oggi veramente flash", "Stiamo già sforando clamorosamente", "Oggi Reazione a Catena tagliato clamorosamente proprio", è il parere di altri su X. Domani ovviamente conclusi i Mondiali sia la durata sia l’ora di inizio saranno quelle consuete.

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