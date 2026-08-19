Reazione a Catena, Pino Insegno perfido con Le Pappardelle (che sbancano). Social neri: “Arrivano a Natale” Il dominio de Le Pappardelle a Reazione a Catena è incontrastano, le tre toscane vincono anche mercoledì 19 agosto 2026, anche se Pino Insegno ha provato a metterle in difficoltà

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il percorso de "Le Pappardelle", le campionesse di "Reazione a Catena" che hanno finora il record di presenze nel programma, prosegue a ritmo incessante, nonostante parte del pubblico abbia storto un po’ il naso desiderando una sorta di turnover che renderebbe il game più interessante. Le ragazze toscane, ovvero Francesca, Carolina e Maria Giulia, sono in gara anche questa sera, mercoledì 19 agosto 2026, senza alcuna intenzione di mollare la presa. "Non ci aspettavamo tutto questo", dice Carolina, Pino insegno non può che complimentarsi con loro: "Brave davvero".

A sfidarle sono "Le Nebulose", ovvero Cecilia, Daniela (capitana) e Francesca B. La capitana è la mamma delle due ragazze: "Veniamo da Mirandola (Modena). Nebulose perchè abbiamo parecchia nebbia, quindi c’è un aggancio. Mi hanno trascinato qui le mie creature".

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Reazione a Catena, puntata 19 agosto 2026: cosa è successo

Le sfidanti si dimostrano pronte a mettersi in luce, sono loro a indovinare una delle catene musicali, che si rivela essere "Sweet Dreams", a quel punto la mamma rivela di avere la tendenza a cantare, anche se solo in casa. Questo consente loro di esibirsi con il brano, a quel punto Insegno non può non commentare: "Bel coretto familiare". La soluzione consente di ridurre le distanze, salendo a 20 mila rispetto ai 31 mila delle campionesse

Ben presto il divario diventa più evidente, le tre toscane balzano a 66mila rispetto ai 31 mila delle avversarie, anche se sappiamo bene che a "Reazione a Catena" tutto può cambiare facilmente.

Mamma e figlie vogliono provare però a crederci fino alla fine, ben sapendo di avere l’ultima occasione per spuntarla con "L’Intesa Vincente", che possono affrontare con 55 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. A indovinare le parole è mamma Daniela che, una volta seduta appare tranquilla: "Devo dire che mi trovo quasi a mio agio", dice, Insegno però ribatte subito: "Toglieremo anche quel quasi". Le tre partono bene, ma complice qualche indecisione di troppo finiscono per essere in difficoltà. Emblematico è il modo utilizzato per descrivere la parola ‘Riga’, in questo caso infatti dicono: "Cos’è non linea colonna nè settimana di enigmistica", la mamma risponde "Cruciverba", risposta però sbagliata. A quel punto il conduttore non può fare a meno di commentare vedendo come siano arrivate a complicarsi la vita da sole: "Mi ero perso anch’io insieme a mamma". Il loro rendimento finale è di tre, spesso facilmente superato dalle campionesse, prima che loro si mettano in gioco Insegno lancia un avvertimento: "L’Intesa si attacca, nel bene e nel male".

"Le Pappardelle" hanno invece 60 secondi di tempo a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Le tre appaiono leggermente in difficoltà all’inizio, il presentatore si ritrova ad ammonirle: "Telegrammi no, vi prego", sottolineando come non sia corretto dare le definizioni senza articoli o preposizioni. Alla fine le tre arrivano a 7 con 12 secondi a disposizione, a quel punto provano a raddoppiare, ma subito optano per il passo vanificando il tentativo. Le tre ci riprovano quando sono a 8 parole con sei secondi di tempo, questa volta ce la fanno concludendo a dieci, così da conservare il titolo. Insegno resta stupito per la loro capacità di indovinare l’ultima parola: "Non so come tu sia arrivata a dire ‘piatto freddo’, questo vuol dire essere amiche".

Le tre toscane si ritrovano ancora una volta a "L’Ultima Catena" con la possibilità di giocare per 146 mila euro. "Mi sembra già di avere vissuto questa scena, ma deve essere un dejavù", dice Insegno senza trattenersi con la sua consueta ironia. Le tre partono bene come al solito, ma crollano un po’ sul finale, arrivano così all’ultima parola con 9,125 euro, ben sapendo che quella da trovare dovrà collegarsi con "Cerchio", oltre a iniziare con "Co" e finire con "o". Le tre decidono di comprare il terzo elemento, che si rivela essere "punta", la mossa le porta però a poter conquistare solo 4.563 euro. Le possibili soluzioni che vengono loro in mente sono diverse, alla fine optano per "compasso", venuta in mente soprattutto a Maria Giulia. La risposta corretta si rivela essere proprio "Compasso", le tre aumentano ancora il loro bottino. Arriva il commento finale di Insegno: "Ho cercato di trarvi in inganno dicendo ‘un colpo al cerchio e uno alla botte’, ma non ci sono riuscito".

Le reazioni sui social

"Le Pappardelle" non si fermano più, sono alla 17esima vittoria, già ieri avevano piazzato il record diventando le campionesse con più puntate nelle ultime due stagioni di "Reazione a Catena".

Questa volta la soluzione finale appariva piuttosto facile, in diversi su X avevano infatti indovinato al pari delle tre amiche. Il predominio delle campionesse sta però iniziando a far storcere il naso a qualcuno, che già nelle ultime puntate ha manifestato il desiderio sui social di vedere sfide più combattute, qui invece non c’è quasi spesso storia. Emblematico un commento: "Tolto il torneo dei super campioni all’inizio di questa edizione è una delle peggiori al momento". C’è invece chi è stato più breve, ma efficace con un semplice: "Mamma mia che noiaaaa".

Non tutti sembrano però gradire l’atteggiamento che Insegno ha con le tre toscane, come sottolineato da un utente: "Non so come hai fatto ha dire piatto freddo ma Pino mi sembra che le stai mettendo su un piedistallo a ste pappardelle". C’è stato invece chi ha pensato al futuro del programma, ma con un tocco di sarcasmo, arrivando ad accusare gli autori non del tutto in grado di trovare avversari competitivi: "Se non trovano qualcuno un po’ valido all’Intesa, le 3 ragazze ci fanno Natale qui". Il destino secondo un telespettatore che ha detto la sua su X sembrava essere però già scritto: "Non perderanno mai perché all’ intesa sono come un treno".

Scalfire la loro leadership sarà quindi estremamente difficile.

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