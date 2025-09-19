Reazione a Catena, 'Pane e Miele' campioni con ovazione (miracolosa). Ma Insegno stavolta s'arrabbia: "Il liceo era chiuso?" I nuovi campioni incassano 23mila euro e gli applausi del web. Il conduttore punge le Luminarie per uno strafalcione colossale: cosa è successo nella puntata del 18 settembre 2025.

Debutto col botto a Reazione a Catena. Nella puntata in onda giovedì 18 settembre 2025 su Rai 1, Pino Insegno ha dato il benvenuto a i Pane e Miele, la squadra che ha sfidato le campionesse in carica, le Luminarie. I nuovi concorrenti – un team di Rieti composto da Filippo, Nora e Simone: due fratelli insieme al padre – hanno sfilato lo scettro alle rivali riuscendo anche a portare a casa un cospicuo premio in gettoni d’oro. Ecco cosa è successo.

Reazione a catena, cosa è successo nella puntata di ieri 18 settembre: Pane e Miele campioni col botto

La puntata di Rezione a Catena di ieri pomeriggio è stata avvincente e, alla fine, a conquistare l’accesso all’Ultima Catena sono stati i Pane e Miele, che hanno azzeccato 8 risposte all’Intesa vincente contro le sei indovinate dalle Luminarie. I nuovi campioni si sono presentati alla manche decisiva dell’Ultima catena con un montepremi di 92mila euro, poi sceso a quota 23mila dopo diversi errori commessi nella fase della individuazione delle parole. Per vincere dovevano indovinare il termine che collegava "Estrazione" e "Considero". Dopo un minuto di ragionamenti serrati, è stata Nora a proporre la risposta: "Calcolo". Una scelta coraggiosa, che si è rivelata esatta e ha consegnato loro la vittoria al debutto a Reazione a Catena.

L’ovazione (inaspettata) sui social: "Resteranno a lungo"

Anche il pubblico social ha seguito con entusiasmo la puntata. Su X in tanti hanno commentato il trionfo dei Pane e Miele, spendendo parole molto positive sulla loro prestazione. "Questi nuovi campioni credo resteranno in bel po’ di puntate", è stato il pronostico di un utente. E ancora: "Bravini, ci sanno fare", "Finalmente dei concorrenti all’altezza", "Bravissimo Filippo, dopo tanto tempo finalmente un campione degno di questo nome", "Per definizioni e ragionamenti sembra una delle migliori squadre delle ultime settimane", "Forte il papà", "Ma che bravo il papà". Un coro di approvazioni unanime e quasi ‘miracoloso’, perché in genere su ‘X’ che i commenti sono sempre abbastanza pungenti e critici verso le squadre che si avvicendano nel quiz delle parole di Rai 1.

La gaffe delle Luminarie su Michelangelo

Ieri la puntata di Reazione a Catena ha offerto anche uno scivolone piuttosto eclatante che ha spiazzato tutti, compreso il conduttore Pino Insegno. L’erroraccio è andato in scena durante l’Intesa vincente delle ‘Luminarie’, quando il trio doveva indovinare la parola ‘Michelangelo’. La catena di collegamenti fatta da Antonella e Paola è stata: "Chi-Buonarroti-pittore-nome". La soluzione – Michelagelo, ovvero uno dei più grandi artisti della storia italiana – è stata però fallita clamorosamente da Ester, la cui risposta è stata ‘Filippo’. "Allora Ester, io non so chi sia Filippo Buonarroti… potrebbe essere un parente stretto. Come chi è? Lo so che sei laureata in ingegneria biomedica, ma il liceo lo abbiamo fatto. Era chiuso il liceo?", ha scherzato Pino Insegno.

