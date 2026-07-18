Reazione a Catena, "I Tre Quinti" sono i nuovi campioni. Ma l'atteggiamento di Insegno fa indispettire il web: "Che pesantezza" La puntata di Reazione a Catena di sabato 18 luglio 2026 segna la vittoria dei "Tre Quinti", ma diversi utenti sui social non nascondono qualche critica di troppo a Pino Insegno

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

IPA

CONDIVIDI

"Reazione a Catena" non lascia soli gli appassionati nemmeno il sabato, per questo è regolarmente in onda anche questa sera, 18 luglio 2026, con l’obiettivo di regalare momenti di divertimento a chi si sintonizza davanti alla Tv, oltre a consentire di tenere allenata la mente.

A difendere il titolo sono ancora "I Senza Francesco", alla loro terza apparizione, Pino Insegno chiede subito loro come l’amico Francesco, a cui si sono ispirati per il nome, abbia reagito alla loro avventura, che si augurano non possa concludersi. "Molto contento", dice subito il capitano Mattia, il conduttore ribatte: "Ma non è neanche un po’ geloso?", lui ribatte: "Un po’, ma più contento che geloso", risposta che non convince del tutto il padrone di casa che dice: "Uhm, io indagherei".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A sfidarli sono "I Tre Quinti", composti da Desirèe, Marika e Fabrizio, sono marito e moglie con una famiglia, il resto della prole è a Malaga, dove si è trasferita. I tre vengono da Spoltore (Pescara).

Reazione a Catena, puntata 18 luglio 2026: cosa è successo

Gli sfidanti si rivelano un trio davvero ostico da battere, probabilmente grazie a un’intesa che hanno al di là del piccolo schermo visto che vivono sotto lo stesso tetto e conoscono pregi e difetti di ognuno di loro. Non stupisce quindi che riescano ad arrivare a "L’Intesa Vincente", la manche decisiva per l’assegnazione del titolo con ben 65 secondi a disposizione e tre "Passo", oltre a due possibilità di raddoppio.

Decisamente meno pronti rispetto alle precedenti puntate invece "I Senza Francesco", che hanno messo in mostra una serie di indecisioni ed errori di troppo, che hanno spinto Pino Insegno ad ammonirli più volte, oltre a mettere in evidenza, a suo dire, la loro "deconcentrazione" in alcune fasi del gioco. La differenza tra le due squadre è stata quindi evidente, si è arrivati a un 8-2, che ha reso capioni "I Tre Quinti".

La famiglia abruzzese ha modo di affrontare "L’Ultima Catena" con un discreto bottino, pari a 96 mila euro, con l’auspicio di conservarne il più possibile fino alla fine. Le cose non vanno però troppo bene, i tre arrivano a "L’ultima Parola" con 750 euro, dovranno indovinarne una partendo da "Magro", quella che loro devono trovare inizia con "Vi" e termina con "a", i tre decidono di comprare il terzo elemento, che si rivela essere "Prima", mossa che fa scendere il valore a 375 euro. Alla fine mamma, papà e figlia decidono di puntare su "Vista", detto senza troppa convinzione al punto tale da faticare a spiegarla. La soluzione è "Vigilia", nessuno di loro l’aveva nemmeno ipotizzata, Insegno li invita ovviamente a riprovarci nella puntata di domani.

Le reazioni sui social

Complice la puntata del sabato, che potrebbe avere radunato più telespettatori, sono in diversi ad avere commentato questo appuntamento d "Reazione a Catena" sui social, tra chi ha provato a mettersi alla prova con i concorrenti e chi invece ha detto la sua sull’accaduto.

Questa volta sono stati in diversi a non gradire del tutto l’atteggiamento di Pino Insegno, ritenuto inopportuno e pesante. "Insegno è proprio insopportabile quest’anno", "Il ruolo di conduttore è fuori luogo per lui", "Tutto seccato, come un professore che trova studenti impreparati.. che pesantezza!", "Alla sua sesta edizione non ha ancora capito che all’intesa tendenzialmente si è tesi, sottolineare i secondi persi, commentare ogni errore, sogghignare, seppure con la sua ironia, in quel momento peggiora solo le cose", sono alcuni dei commenti apparsi su X.

Potrebbe interessarti anche