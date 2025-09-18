Reazione a Catena, trionfo delle Luminarie ma i social affossano Antonella: "Che fastidiosa" Ancora polemiche sul game show si Rai 1. Questa volta il web se la prende con le campionesse: "Ma chi sono queste qua".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Cambio di campioni a Reazione a Catena. Nella puntata di ieri, mercoledì 17 settembre 2025, a salire sul podio del game show di Rai 1 sono state le Luminarie, ossia Paola, Antonella ed Ester, tre amiche laureate in ingegneria biomedica e tutte residenti a Pisa per lavoro. Il trio di donne è riuscito a conquistare il titolo di campionesse dopo averlo strappato alle Matricole, terzetto composto da Matteo, Andrea e Tommaso. Le new entry sono passate in vantaggio all’Intesa vincente, azzeccando ben 8 parole contro le 4 dei veterani. Una bella prima partita per le Luminarie che sono arrivate all’Ultima catena con un montepremi iniziale di 152mila euro, indovinando poi la soluzione finale che le ha fatte vincere. Vediamo cosa è successo ieri nel quiz show condotto da Pino Insegno.

Reazione a Catena: cosa è successo nella puntata del 17 settembre 2025

Le nuove campionesse di Reazione a Catena sono le Luminarie, Paola, Antonella di Catanzaro e Crotone ed Ester di Pisa: "Luminarie perché laureate tutte e tre in ingegneria biomedica e lavoriamo a Pisa", hanno spiegato a Pino Insegno presentandosi. Una bella partita la loro, che è culminata nella vittoria all’Intesa vincente e la possibilità di vincere 152mila euro. Giunte però alla loro prima Ultima catena, il trio di amiche ha commesso qualche errore e, dopo l’acquisto del Terzo elemento all’Ultima parola il bottino è sceso inesorabilmente a 4.750 euro. Per indovinare il termine che collegasse bene sia ‘Lucido‘ che ‘Disponibile‘, avevano a disposizione le iniziali ‘Pr’ e la lettera finale ‘E’. Dopo la consueta consultazione le nuove campionesse hanno deciso di rispondere con ‘Presente‘, soluzione che si è rivelata essere quella esatta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Social (ancora) polemici su Reazione a Catena. Una campionessa presa di mira

Non c’è puntata di Reazione a Catena senza le solite polemiche sui social. Sul web anche la partita di ieri sera è stata seguitissima e commentatissima e oltre alle consuete critiche sulla presunta facilità dell’Ultima catena, questa volta i telespettatori hanno avuto da ridire sulle Luminarie, le nuove campionesse in carica con portafoglio.

Su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per dire la sua sul game show, in tanti hanno speso parole poco carine su Antonella e le sue amiche: "Che fastidiosa Antonella! Parlava solo lei e a macchinetta. Ho tolto l’audio.", "Questa parla come e quanto Teresa Mannino", "Ma chi sono queste qua", "Queste tre sono davvero scarse". Per fortuna qualcuno ha notato la loro bravura: "Molto brave", "Sveglie queste ragazze!".

Potrebbe interessarti anche