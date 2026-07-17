Reazione a Catena, il web non ci sta: le catene sono sempre più difficili. E Insegno 'sgrida' la concorrente: "Non abbiamo studiato?" A Reazione a Catena a volte Pino Insegno non si trattiene e arriva a bacchettare i concorrenti per alcune conoscenze mancanti, come ha fatto venerdì 17 luglio 2026

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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A difendere il titolo nella puntata di "Reazione a Catena" di venerdì 17 luglio 2026 ci sono dei nuovi campioni, "I Senza Francesco", che hanno conquistato il titolo ieri superando "I Fuggitivi" il cui "regno" è durato solo due puntate. Pino Insegno li accoglie subito facendo riferimento all’amico che ha ispirato il loro nome, sottolineando: "Francesco sarà contento", a rispondere è Mattia, che dice: "Speriamo di sì", per poi raddrizzare il tiro e dire: "Credo proprio di sì". Il conduttore non ha alcun dubbio sullo stato d’animo del loro quarto amico, che non può che essere felice visto che al primo colpo i tre hanno indovinato la parola mancante, per questo conclude dicendo: "Ricordatevi di lui se doveste vincere abbastanza".

A sfidarli sono tre fanciulle, Beatrice, Flavia (capitana) e Ludovica, soprannominate "Le Tre di Troppo". E’ la capitana a spiegare qualcosa in più di loro: "Veniamo tutte tre da Roma, tre di troppo perché siamo sempre in mezzo, vogliamo imbucarci ovunque", Insegno prosegue: "Anche qui", la ragazza conferma, per questo il presentatore termina il discorso: "Ci siete riuscite, vediamo come vi comporterete giocando".

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Reazione a Catena, puntata 17 luglio 2026. cosa è successo

La sfida tra "I senza Francesco" e "Le Tre di Troppo" si è rivelata decisamente avvincente sin dalle prime battute, tutti hanno dimostrato notevole capacità di intuito.

Le sfidanti si presentano a "L’Intesa Vincente", che stabilirà chi conquisteà il titolo con soli 55 secondi, ma con la possibilità di usufruire di tre "Passo", tutto è quindi ancora aperto. Le cose non iniziano però benissimo per le tre ragazze, con 32 secondi rimanenti sono infatti ancora a zero. Non è mancata una tirata d’orecchie da parte di Insegno nel momento in cui Beatrice non sapeva indovinare "Penelope", a quel punto infatti lui non resiste e dice subito: "Non abbiamo studiato l’Odissea a scuola?".

Le tre ragazze non riescono ad andare oltre le due parole, almeno sulla carta la strada è quindi più semplice per i campioni, che hanno a loro disposizione 60 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio. Non manca una tirata d’orecchie anche per "I Senza Francesco" per una loro indecisione: "Un quarto d’ora per dire spaghetti? Ma se andate a cena fuori rimanete lì?". Nonostante tutto, con quattro parole indovinate i tre napoletani si confermano campioni, si ritroveranno a "L’Ultima Catena" dove potranno giocare per 141 mila euro.

Le cose non vanno però troppo bene nemmeno questa volta, i detentori del titolo perdono infatti gran parte della cifra che erano riusciti a conquistare, si trovano infatti a indovinare l’ultima parola partendo da "Verde" e un valore di 2.204 euro. La parola al centro inizia con "Ma" e finisce per "O", alla fine decidono di comprare il terzo elemento che è "Strano", con il montepremi che si dimezza fino a 1.102 euro. I tre ragazzi decidono di puntare su "Matto", pur senza esserne troppo convinti. La soluzione si rivela essere "Marziano", termine che a loro non era venuto in mente.

Le reazioni sui social

Anche questa sera, come capita sempre durante una puntata di "Reazione a Catena" non sono mancati i commenti sui social, in diversi si sono concentrati sulle difficoltà a cui vengono sottoposti i concorrenti, non a caso nelle ultime sere praticamente tutti arrivano alla fine con valori bassissimi.

"Queste ultime sere le catene sono difficili! Se riesco a prenderne una è già tanto", "Noi scriviamo che le catene sono difficili, ma forse sarebbe meglio dire che il legame tra le parole è spesso approssimativo, o forzato", "Brutte e incomprensibili le catene ultimamente", sono solo alcuni dei commenti presenti su X.

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