Reazione a Catena, l'indicazione (vietata) di Pino Insegno e il mea culpa: “Scusate, ho sbagliato” Reazione a Catena del 17 agosto: le Pappardelle restano campionesse e Insegno regala un curioso siparietto. Intanto sui social il pubblico si divide.

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Le Pappardelle non mollano la presa. Anche nella puntata di Reazione a Catena del 17 agosto 2026, le tre amiche fiorentine hanno confermato il loro momento d’oro, riuscendo ancora una volta a superare la concorrenza e ad arrivare all’Ultima Catena. Una nuova serata all’insegna delle sfide, delle intuizioni e, come sempre, dei siparietti di Pino Insegno con i concorrenti, uno dei marchi di fabbrica di uno show che sta facendo il pieno d’ascolti dallo scorso giugno. Le campionesse, Francesca, Carolina e Maria Giulia, sono ormai una presenza fissa e vincente del programma di Rai 1. Anche la sera precedente avevano portato a casa una vincita importante, pari a 39 mila euro.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata del 17 agosto

Ad aprire la puntata di Reazione a Catena è stato il consueto ingresso delle Pappardelle, ormai padrone della scena. Le tre amiche di Firenze, unite dalla passione per il teatro e la musica, sono state accolte da Pino Insegno con una battuta sulla loro recente vincita.

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"Stiamo bene, ci tocca offrire una cena a tutti i nostri amici", hanno raccontato le campionesse. Immediata la replica del conduttore: "Una cena?!", con Insegno che ha scherzato sulla cifra molto importante finora conquistata dal trio, oltre 90mila euro. A sfidarle sono arrivati gli Zac Zac, formati da Marco, Andrea e Sonia, due amici lombardi e la fidanzata di uno dei due. Gli sfidanti sono partiti con il piede giusto, riuscendo inizialmente a mettere in difficoltà le campionesse.

Non sono mancati i momenti divertenti. Durante una catena particolarmente complicata, Carolina è riuscita finalmente a trovare la soluzione "Arrabbiata", dopo una lunga serie di tentativi sbagliati. A quel punto Insegno, ormai esasperato, ha commentato:

"Ahhh meno male. Grazie Carolina. Non è male questo gioco, ma è stancante, mi stanca perché devo cercare di farvi ragionare su dei percorsi infuocati davvero".

Il momento più curioso è però arrivato durante l’Intesa Vincente. Gli Zac Zac hanno escogitato un collegamento piuttosto ardito per far indovinare a Marco la parola "buonasera": "cosa-non-è-cattivo-pomeriggio". Marco, incredibilmente, ha centrato la risposta nonostante la frase abbastanza astrusa. Insegno è rimasto incredulo: "No vabbé, come hai fatto? È giusto ma non è cattivo pomeriggio, come hai fatto". Il conduttore ha poi proposto quella che a suo avviso sarebbe stata la formula più intuitiva (Cosa-non-è-buongiorno no eh?"), salvo rendersi conto che il suggerimento non sarebbe stato valido. Quando Sonia glielo ha fatto notare, il conduttore ha ammesso con ironia: "Sì lo so, non c’è bisogno che mi riprendiate, ho sbagliato. Ammetto di aver sbagliato, me la prendo tutta".

Alla fine, però, le Pappardelle hanno fatto valere ancora una volta la loro grande sintonia, arrivando a conquistare l’accesso all’Ultima Catena con 139 mila euro.

Dopo quattro errori, il montepremi è sceso a 8.688 euro. La parola finale era collegata a "Raccolta", iniziava con "CO" e terminava con "A". Le campionesse hanno deciso di non acquistare il terzo elemento e hanno puntato su "Collana". Una scelta che questa volta non ha pagato: la soluzione corretta era infatti "Composta". Nonostante il mancato colpo finale, Insegno ha voluto salutare le campionesse con un complimento: "Che dire, complimenti per come giocate e come siete preparate".

Le reazioni social alla vittoria delle Pappardelle

Le Pappardelle restano dunque campionesse, ma sui social il loro dominio continua a dividere il pubblico. Il successo delle tre concorrenti ha infatti generato anche alcune critiche francamente ingiuste da parte di spettatori che vorrebbero vedere una maggiore alternanza al vertice, dimostrando di non apprezzare particolarmente una squadra che è per bravura e durata è già entrata nella storia di Reazione a Catena.

Tra i commenti riportati sul web compaiono frasi come "Ormai sono puntate scontate", "Questa squadra mi sta annoiando" e "Presuntuosette". Altri utenti hanno scritto: "Sinceramente non lo sto più guardando, per me non c’è gioco", oppure "Ma trovate concorrenti veri, non c’è spettacolo".

Insomma, le Pappardelle continuano a vincere, ma proprio il loro dominio sembra essere diventato il nuovo motivo di discussione tra gli spettatori. Ma d’altronde da sempre le critiche hanno accompagnato il percorso dei team più forti a Reazione a Catena. Una cosa è certa: Francesca, Carolina e Maria Giulia continuano a far parlare di sé. E, almeno per ora, nessuno sembra riuscire a fermarle.

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