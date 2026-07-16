Reazione a Catena, vincono "I Senza Francesco". Ma Insegno bacchetta gli ex campioni: "Non è divertente". E qualcuno rimpiange Amadeus Nella puntata di Reazione a Catena di giovedì 16 luglio 2026 Pino Insegno si è trovato in più occasioni ad ammonire i concorrenti, invitandoli al rispetto della lingua italiana

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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La puntata di ieri di "Reazione a Catena" ha segnato un cambio della guardia per alcuni inaspettato con la sconfitta de "I Calmissimi", che hanno ceduto il passo a "I Fuggitivi", alias Valentina, Sara e Marco, trio proveniente dalle Marche, resta quindi da capire se oggi, 16 luglio 2026, i neo campioni riusciranno a confermarsi. Nel corso de "L’Ultima Catena" i tre hanno mostrato qualche indecisione di troppo, mossa che ha suscitato qualche perplessità di troppo sul loro conto sui social, ma non è escluso possa essere dovuta soprattutto all’emozione per la loro prima apparizione in Tv.

A sfidarli sono i "Senza Francesco, ovvero Antonio, Mattia (capitano) e Luca, provenienti da Napoli. Pino Insegno prova a immaginare il motivo del loro nomignolo: "Penso sia un vostro amico che non è qui", cosa che il capitano conferma: "E’ un quarto, è un nostro amico in comune che ci ha fatto conoscere", "ma l’avete lasciato a casa", conclude il conduttore.

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Reazione a catena, puntata 16 luglio 2026: cosa è successo

Pur essendo partiti in svantaggio, "I Fuggitivi" sembravano essere partiti con maggiore convinzione quando si sono trovati ad affrontare "L’Intesa Vincente", e invece Pino Insegno è arrivato ad ammonirli per la loro tendenza a usare sinonimi nelle indicazioni sulle parole da indovinare, cosa che va contro il regolamento dove è importante fare frasi di senso compiuto, come prevede la lingua italiana. "Mi raccomando l’italiano, è un gioco che si basa sulla lingua italiana", dice loro al primo cartellino giallo, ovviamente figurato, ma questo non era servito a fare cambiare il loro modo di agire: "Avete fatto quattro sinonimi, uno dietro l’altro, questi sono telegrammi, non è più il gioco, non è divertente". Ed è anche questo uno degli aspetti positivi di "Reazione a Catena", che consente a chi si trova a casa di allenare la mente. Il loro rendimento alla fine è stato tutt’altro che impeccabile, non sono riusciti ad andare oltre le due parole.

"I Senza Francesco", dal canto loro, hanno dimostrato doti interessanti, sia a livello di intuito sia nella capacità di collaborare tra loro, arrivando a ben sei parole indovinate, così da diventare i nuovi campioni. Insomma, il "regno" dei tre marchigiani è stato brevissimo.

I tre si ritroveranno a giocare a "L’Ultima Catena" per un bottino piuttosto cospicuo, pari a 118 mila euro, anche se mantenerlo intatto fino alla fine potrebbe non essere semplice. Il percorso non è stato però dei migliori, i tre arrivano infatti a 1,844 euro, anche se Insegno prova a consolarli dicendo loro: "E’ la prima volta, la tensione la fa da padrona", ben sapendo come possa essere facile non avere l’idea giusta. I tre si ritrovano con "Uguale" e la parola intermedia che inizia con "Ri", nel dubbio decidono di comprare il terzo elemento, che si rivela essere "Dimostrato", con la cifra che cala drasticamente a 922 euro. Alla fine decidono di puntare su "Risultato", prima di svelare la soluzione il conduttore evidenzia loro che "l’avete detta", ma è davvero "Risultato"? La risposta esatta è proprio quella, questo permette loro di conquistare 922 euro.

Le reazioni sui social

La vittoria dei neo campioni ha certamente fatto piacere a diverse delle persone che hanno commentato la puntata di "Reazione a Catena" sui social, in diversi erano riusciti a dare la risposta esatta, nonostante il dispiacere per la cifra risicata conquistata. Non è mancata però qualche piccola "tirata d’orecchi" a Pino Insegno, innanzitutto per una piccola battuta a Luca sul suo peso, ritenuta da alcuni una sorta di body shaming.

Non tutti hanno invece apprezzato le ammonizioni fatte, pur essendo nel rispetto del regolamento. "Che noia questo continuo riprendere i concorrenti su ogni cosa che dicono. Mette ansia a me, figuriamoci a loro". ha scritto qualcuno. Addirittura, su X c’è chi rimpiange Amadeus, che aveva condotto il programma in passato.

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