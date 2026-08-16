Reazione a Catena, imbarazzo tra Insegno e le Pappardelle: “Non ve la tiro”. Ma le campionesse entrano nella storia A essere protagoniste di Reazione a Catena domenica 16 agosto 2026 sono ancora una volta Le Pappardelle, che si confermano essere le vere protagoniste di questa stagione

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Non c’è alcuna pausa da osservare per "Reazione a Catena", regolarmente in onda anche questa sera, domenica 16 agosto 2026. A difendere il titolo sono le vere protagoniste di questa edizione "Le Pappardelle", ovvero Francesca, Carolina e Maria Giulia, arrivate a raggiungere il record di presenze, proprio per questo Pino Insegno non può non stuzzicarle e chiedere loro se dormano in studio, la capitana Carolina conferma: "Abbiamo la tenda".

A sfidarle questa volta sono "I Trasportati", ovvero Riccardo, Sonia (capitana) e Chiara. E’ la capitana a spiegare il motivo del loro nome: "Trasportati perché non stiamo quasi mai a casa, siamo trasportati sempre in giro un po’ nel trasporto pubblico. Io sono addetta all’esercizio nel trasporto pubblico di Bologna, ho guidato in passato, adesso dirigo gli autisti". Chiara, invece, è di Roma e fa l’infermiera, mentre Riccardo è il figlio di Sonia, studia Ingegneria delle Scienze Informatiche.

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Reazione a Catena, puntata 16 agosto 2026: cosa è successo

La partita sembra rivelarsi interessante, prima della prima "Catena musicale" le due squadre sono infatti appaiate con 6 mila euro a testa, anche se "Le Pappardelle" hanno spesso dimostrato di riuscire a venire fuori alla distanza. Ben presto, però, la differenza di valori si fa sentire, gli sfidanti arrivano infatti a 17 mila, mentre le campionesse hanno accumulato addirittura il doppio, 34 mila. A chiudere la catena di "Una tira l’altra" sono tanto per cambiare le tre toscane, che salgono a 40 mila euro, con la possibilità di crescere ancora grazie alla ZIP da 15 mila euro, loro decidono di passarla, gli sfidanti danno però la risposta sbagliata, permettendo alle tre ragazze di arrivare a quota 56 mila euro. Il predominio è ancora maggiore andando avanti con la gara, "Le Pappardelle" arrivano a 106 mila euro, mentre le avversarie non riescono ad andare oltre i 36 mila.

Non va meglio nemmeno con la ZOT per gli sfidanti, che non riescono a trovare la parola corrette, questo li porta a perdere 5 secondi che avrebbero potuto essere utili a "L’Intesa Vincente". Anzi, Pino Insegno ne approfitta per fare una confessione personale, lui non è così bravo nell’indovinare le varie catene presenti nella rivista di ‘Reazione a Catena‘: "Io non vado bene neanche da solo a L’Intesa". "I Trasportati" devono così affrontare la manche con 55 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio. Le cose per loro vanno però tutt’altro che bene, non riescono infatti ad andare oltre le due parole trovate, superarle può essere davvero agevole per le campionese visto il loro rendimento delle ultime serate.

E’ quindi il momento de "Le Pappardelle", che devono affrontare la loro prova con 60 secondi a disposizione. A sorpresa, si ritrovano con solo due parole e ancora metà tempo da sfruttare, il conduttore non si trattiene e dice loro: "S’attacca", loro ringraziando pensando le stesse prendendo in giro, a questo punto precisa: "Non ve la sto tirando, si dice, lo dico da anni. E’ molto democratica questa cosa". Ben presto le tre riescono comunque a riprendersi concludendo a quota dieci parole, ruolino di marcia che permette loro di confermarsi.

Le campionesse si ritrovano così a "L’Ultima Catena" con un valore altissimo, ben 156 mila euro, dovranno quindi fare il possibile per conservarne il più possibile. Il conduttore non può che inchinarsi di fronte alla loro bravura: "Mi unisco al grande applauso, ve lo meritate". Il loro talento si dimostra anche in questo frangente, dimezzano il valore solo una volta, arrivando così all’ultima parola con 78 mila euro, ben sapendo di doverla collegare con "Mostra" e che quella da trovare inizia con "Ca" e finisce con "o". Insegno chiede come di consueto se abbiano sentito il brivido, sensazione che dicono di trovare quando pensando di avere la risposta che può essere corretta, non sentendosi sicure non possono che optare per l’acquisto del terzo elemento. La terza parola data dagli autori è "Premi", si ritrovano così a giocare per conquistare 39 mila euro, cifra comunque discreta. Alla fine le tre ragazze puntano su "Catalogo", il conduttore sceglie di avvicinarsi a loro, ma precisando: "Non l’ho mai fatto, ma questo non significa nulla". Prima di dare la soluzione Insegno fa un’altra precisazione: "Io mi allontano, voglio essere un testimone silente", per poi annunciare la risposta esatta, che è proprio "Catalogo". Lui conclude: "Bravissime. Brave, brave, brave, meritate tutto. Sto in silenzio, dovete godervi questo momento".

Le reazioni sui social

In tantissimi hanno commentato anche questa sera la puntata di "Reazione a Catena" sui social, provando anche a indovinare le varie catene insieme ai concorrenti.

In diversi hanno sottolineato come questa volta alcune associazioni fossero semplici: "Catena non difficile, ma ultimo collegamento fatto apposta per dimezzare: c’erano diverse opzioni, almeno con la prima lettera", "Se è catalogo si tratta di una delle catene più facili della storia", "Era davvero elementare", sono stati i pensieri di alcuni utenti.

Non è mancato chi ha notato qualche piccola lacuna in loro, nonostante le loro doti siano indiscusse: "Giorni in cui associano Saddam Hussein a Cetriolo, oggi ‘Senza frontiere’ e poi ‘G’. Nulla toglie alle tre campionesse, che sono bravissime". "Non conoscono Giochi senza Frontiere, non conoscono la Principessa sul Pisello, pensano che in panchina ci vanno i palloni in sostituzione. E vincono".

Una piccola nota statistica: "Erano già la squadra con più vittorie in questa stagione di Reazione a Catena, ma da stasera Le Pappardelle sono anche la squadra che nel 2026 ha trovato più volte l’ultima parola, 9 volte contro le 8 delle Due per Cento".

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