Le Tre Stagioni si sono confermate campionesse di Reazione a Catena per l’11esima volta consecutiva, anche se in solo cinque di queste sono riuscite a portarsi a casa il montepremi in palio. Nella puntata di ieri, mercoledì 15 ottobre 2025, Egle, Raffaella e Chiara, hanno messo a segno una nuova vittoria, nonostante la magra vincita finale che si aggiunge agli oltre 66mila euro in gettoni d’oro già messi in cassaforte. A provare a sfidarle, questa volta, c’erano i Terzo Incomodo, gruppo di amici di Como e Varese, formato da Matteo, Giorgia ed Elisa, che purtroppo hanno avuto la peggio all’Intesa vincente dove hanno indovinato solo 5 parole contro le 9 delle campionesse in carica. Mandate a casa le new entry, le Tre Stagioni hanno così disputato la loro 11esima Ultima catena, suscitando uno scompiglio sui social. Vediamo cosa è successo ieri nel game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno.

Reazione a Catena: cosa è successo nella puntata del 15 ottobre 2025

"A casa non vi vogliono più", ha esordito Pino Insegno ironizzando sulla lunga permanenza delle Tre Stagioni a Reazione a Catena. A pochissime puntate dalla fine del programma, che chiuderà i battenti il prossimo 19 ottobre, Egle, Raffaella e Chiara, infatti, sono ancora le campionesse del game show di Rai 1, dove sono protagoniste da 11 puntate, e anche ieri sera hanno confermato il titolo, portandosi a casa il magro montepremi. Giunte all’Ultima catena con 141mila euro, il trio di amiche ha purtroppo dimezzato parecchie volte, fino ad arrivare al match dell’Ultima Parola con appena 276 euro. Niente acquisto del Terzo Elemento per loro, che hanno provato a indovinare avendo a disposizione le iniziali ‘Fi’ e la lettera finale ‘E’ da collegare alla parola ‘Vuoto’. La loro risposta è caduta sul termine ‘Fissare‘, rivelatosi quello giusto, tra gli applausi in studio e la solita polemica sul web.

Sfottò social per le Tre Stagioni di Reazione a Catena: "Magari esultare un po’ meno vista la cifra"

A poche puntata dalla fine di questa stagione di Reazione a Catena, le campionesse sono ancora le Tre Stagioni, trio di amiche formato da Egle, Raffaella e Chiara. Il loro bottino totale si aggira intorno ai 66mila euro, ma la vincita di ieri sera ha acceso l’ilarità dei social, dove parecchi telespettatori non hanno perso occasione per prendere un po’ in giro le concorrenti. Su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita del game show, in tanti hanno ironizzato sui 276 euro vinti all’Ultima parola: "Tutta questa esultanza per 200 euro in tre?!?!?!?", "Ridono troppo senza motivo, un po’ come fa quello pseudo comico del conduttore", "La gioia e l’esultanza per aver indovinato senza il 3º elemento ci stanno, a #reazioneacatenasi gioca anche per il gusto d’indovinare, e poi una cena per 3 l’hanno vinta", "Magari esultare un po’ meno vista la cifra", "Felicissime perché con 90 euro a testa potranno darsi alla pazza gioia", "92€ a testa possono fissare una prenotazione in pizzeria".

