Reazione a Catena, arriva la sconfitta per "I Calmissimi", ma i nuovi campioni non convincono tutti: "Sconcertante" Cambio della guardia a Reazione a Catena mercoledì 15 luglio 2026, I Calmissimi vengono sconfitti ma sui social spuntano perplessità sui nuovi campioni per alcune indecisioni

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "Reazione a Catena", in onda anche questa sera, mercoledì 15 luglio 2026, destinata a tenere compagnia ai telespettatori come sempre per tutta l’estate. A difendere il titolo sono ancora "I Calmissimi", Valeria, Francesco e Simona, alla loro quarta apparizione, anche se il bottino che sono riusciti a conquistare resta decisamente minimo. Pino Insegno prova a sdrammatizzare con loro, visto che ne "L’Ultima Catena" il valore arriva decisamente ad abbassarsi dopo alcune indecisioni ed errori, Francesco prova quindi a indicare una strategia che potrebbe essere efficace: "Dobbiamo essere meno calmi", ironizzando sul loro nomignolo.

A sfidarli sono "I Fuggitivi", Valentina, Sara e Marco. Il conduttore chiede a Sara, il capitano, da dove fuggano, lei replica: "Noi fuggiamo da Falerone, un paese nella provincia di Fermo, nelle Marche. Fuggitivi perchè siamo letteralmente fuggiti da figli, lavoro e chat scolastiche", Insegno concorda: "Siamo un po’ tutti così in questo periodo".

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Reazione a Catena, puntata 15 luglio 2026: cosa è successo

La partita si è rivelata decisamente avvincente, come capita spesso a "Reazione a Catena", nonostante qualche piccola indecisione da parte degli sfidanti, a decidere chi potrà conquistare il titolo sarà ovviamente come sempre "L’intesa vincente". Questa volta le cose sono però andate meno bene rispetto al solito per "I Calmissimi", che sono riusciti a indovinare solo due parole (mai un rendimento così basso per loro), per questo "I Fuggitivi" con le loro quattro parole sono i nuovi campioni in carica.

"Non ci credono nemmeno loro, sono increduli, ma succede anche questo", dice subito Pino Insegno quando invita i concorrenti marchigiani a raggiungerlo al centro dello studio per conoscere quale sarà il montepremi per cui giocheranno a "L’Ultima Catena". I tre partiranno da 88 mila euro, con l’augurio ovviamente di non arrivare a un valore troppo basso quando arriveranno alla fine della catena (avendo due jolly da poter sfruttare). I tre si trovano all’ultima parola con 5.500 euro, l’indecisione sulla soluzione li spinge però a comprare il terno elemento, così da finire a 2.750 euro. La terza parola è "Guida", serve trovare quella di collegamento con "Controllo", partendo dal presupposto che quella misteriosa inizia con "Ta" e finisce con "O". La scelta de "I Fuggitivi" ricade su "Tabulato", una volta detta la capitana chiede al conduttore se la ritenga forzata, lui replica: "No, io ascolto e cerco di non esprimere emozioni, posso solo dirvi che tra tutte le parole che avete detto c’è l’ultima parola di questa sera. L’avete analizzata bene, l’avete tenuta o l’avete abbandonata?". La risposta corretta è "Tappeto", lui ribadisce: "L’avete detta".

Le reazioni sui social

Anche questa puntata di "Reazione a Catena" è stata commentata da diverse persone sui social, c’è chi si è messo in gioco al pari dei concorrenti provando a indovinare insieme a loro così da testare la propria capacità di ragionamento e intuito, ma anche chi, come sempre, ha detto la sua sui concorrenti. Diversi hanno ritenuto "L’Ultima Catena" più facile rispetto alle sere precedenti, per questo c’è chi è convinto che con gli ormai ex campioni le cose sarebbero andate differenti, ma anche chi ha qualche dubbio sul futuro de "I Fuggitivi" in gara.

"Questa catena era facile, peccato per i campioni che hanno perso", "Ma possibile che non sappiano il significato delle parole? Le poche risposte giuste sembrano più frutto della fortuna che della preparazione. Davvero sconcertante", "Durano come un gatto in tangenziale", sono alcuni dei commenti presenti su X.

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