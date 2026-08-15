Reazione a Catena, Pino Insegno sbotta: “Io mi mortifico”. Gli sfidanti lo mettono in grande imbarazzo Show di Pino Insegno con i tre sfidanti, tutti altissimi, poi il trionfo (amaro) delle Pappardelle: cosa è successo nella puntata del 15 agosto 2026.

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Ferragosto in compagnia di Reazione a Catena, che anche nel giorno di festa dell’estate non va in vacanza. E se da una parte il pubblico si gode lo spettacolo, dall’altra le Pappardelle continuano la loro marcia da campionesse, ormai diventate una presenza praticamente fissa del quiz di Rai 1. Francesca, Carolina e Mariagiulia tornano infatti a giocarsi la vittoria dopo aver indovinato l’Ultima Catena nella puntata di ieri, mettendo nel mirino un altro montepremi importante. A sfidarle, nella puntata del 15 agosto, sono i Metti Caso, trio di amici arrivato con l’obiettivo di interrompere il dominio delle campionesse. Matteo, Andrea e Francesco partono con il piede giusto e per buona parte della gara sembrano avere in mano le redini della partita. Poi, però, qualcosa si inceppa e nel finale arriva il clamoroso ribaltone. Le Pappardelle tirano fuori ancora una volta il carattere e conquistano l’accesso all’Ultima Catena. Ma proprio lì, tra errori, dimezzamenti e una parola finale che sembrava essere a portata di mano, arriva la beffa. Ecco cosa è successo.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata del 15 agosto

Il conduttore Pino Insegno apre la puntata dando il benvenuto al pubblico: "Se volete giocare divertendovi, siete nel posto giusto. Benvenuta bella gente". Poi presenta le campionesse Francesca, Carolina e Mariagiulia, che tengono banco nel quiz show di Rai 1 da quasi due settimane.

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"Con voi ho finito gli aggettivi, non ne ho molti, ecco le nostre bravissime campionesse"

A sfidarle sono Matteo, Andrea e Francesco, tre ragazzoni alti circa due metri. E Insegno ne approfitta per imbastire un divertente siparietto a inizio puntata, scherzando proprio sulla loro altezza: "Voi venite da Pordenone, qualche settimana fa sono venuti gli Alti e Bassi: ognuno di loro era 2 metri e passa, di dove erano? Di Pordenone. Ora voglio capire: che vi mangiate a Pordenone? Cosa vi sviluppa le ossa?".

Poi il conduttore, ironizzando, passeggia dietro la postazione del trio, dove praticamente scompare a causa della statura dei ragazzi. "Vedete? – scherza – Mi vedete? Non ci sono. E sono un uomo mediamente alto". E qui arrivano le risate di sfottò perfide mandate in onda dalla regia. "Ecco, vedete, io mi mortifico. Un uomo come me deve mortificarsi".

Dopo la simpatic gag d’apertura, il conduttore apre la partita e si assiste a una partenza sprint degli sfidanti, che impressionano nei primi giochi e, a metà puntata, si trovano nettamente avanti nel montepremi. Sono quindi le Pappardelle, essendo indietro, a iniziare stavolta l’Intesa vincente. "È incredibile trovarvi qui per prime, succede anche questo", scherza Insegno. Nell’ultima sfida, però, le campionesse cambiano passo e segnano 10 risposte esatte, mentre gli sfidanti crollano di botto e chiudono la manche senza punti. Francesca, Carolina e Mariagiulia, quindi, con un colpo di reni ribaltano la situazione, vincono la puntata e si presentano all’Ultima Catena giocando per 111mila euro.

"Abbiamo perso il conto di quante volte siete arrivate a questo punto – dice Insegno – ma questo significa che siete davvero brave". Purtroppo, nella fase dell’individuazione il trio commette 6 errori, quindi il montepremi cala vertiginosamente fino a 1.735 euro. L’ultima parola da indovinare è legata a "Rosso", inizia per "GA" e finisce con la lettera "O". Le tre amiche non hanno le idee chiare e comprano il terzo elemento, "Occhiello", dimezzando ulteriormente la somma in palio. Alla fine decidono di puntare sulla parola "Gambero", ma ammettono: "Con occhiello siamo andate un po’ in confusione. C’è un dubbio sul fatto che l’occhiello sia una parte del gambero, ma forse ce lo siamo inventato". Stavolta, però, la loro intuizione non ha funzionato, perché la soluzione vincente era Garofano, termine che, tra l’altro, avevano citato diverse volte durante i loro ragionamenti a voce alta.

Le Pappardelle stavolta escono dalla puntata di Reazione a Catena a mani vuote, ma il loro bottino generale resta più che soddisfacente: in 12 puntate, finora hanno incassato 57.596 euro, risolvendo l’ultima parola in 8 occasioni.

Le reazioni del web

Pur confermando di essere una delle squadre simbolo di questa edizione di Reazione a Catena, le Pappardelle continuano ad attirare qualche critica spesso ingenerosa dal web. Durante la puntata di Ferragosto, infatti, diversi utenti hanno tifato per gli sfidanti sperando in un ribaltone: "Le Pappardelle hanno stancato. Capaci durante il gioco, in particolare nell’intesa vincente, ma alla catena finale restano spesso con pochi spicci. Sarebbe ora cambiare piatto, son diventate indigeste", si legge in un commento su X. Un altro telespettatore aggiunge: "Con tutto il rispetto, ma paragonarle ai super campioni dell’Intesa delle sfide di inizio programma proprio NO, dai". E ancora: "Bravissime le ragazze, ma io dopo un po’ vorrei vedere gente nuova", "Comincia a stancarmi questa squadra", "Gambero? Ma… Ragazze… avevate pure detto garofano".

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