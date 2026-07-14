Reazione a Catena, i campioni si confermano ma restano a bocca asciutta. Scatta la protesta sul web: "Parola assurda"
I Calmissimi, alla loro terza puntata di Reazione a Catena martedì 14 luglio 2026, restano campioni, ma faticano sempre nella manche finale. I social hanno le idee chiare sul loro destino
"Reazione a Catena" è in onda come ogni sera anche oggi, martedì 14 luglio 2026, sulla rete ammiraglia Rai per regalare momenti di divertimento a chi è a casa e dare la possibilità a chi è in gara di vincere una cifra che si spera possa essere importante. A difendere il titolo sono "I Calmissimi" alla loro terza puntata, dopo avere conquistato un bottino che è stato però decisamente misero ieri. Francesco, uno del trio, prova a sdrammatizzare, sottolineando che quanto vinto è pari a "una cena".
A sfidarli sono "Le Sequoie", composte da Simona C., Katia (il capitano) e Simona D., tre amiche e colleghe (tre infermiere) di La Spezia. E’ Katia a spiegare il motivo che sta dietro al loro nome: "Le Sequoie per la forza, sono alberi possenti, robusti, noi abbiamo una caparbietà abbastanza forte".
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Reazione a Catena, puntata 14 luglio 2026: cosa è successo
La sfida è stata certamente animata e interessante, ma come sempre tutto viene deciso durante "L’Intesa Vincente", dove può bastare anche solo una piccola indecisione per sbagliare e non avere la possibilità di diventare campioni. Le sfidanti si trovano a giocare con soli 55 secondi, ma potendo sfruttare tre "Passo", che in alcuni casi possono rivelarsi decisivi. I campioni, invece, hanno ben 60 secondi a disposizione (e i tre "Passo2), oltre alla forza dell’esperienza, aspetto da non sottovalutare in questa fase. Ed è questo a incidere, sono "I Calmissimi" a confermarsi per 6-4, partendo da una cifra importante, pari a 114 mila euro, che dovranno cercare di mantenere il più possibile durante "L’Ultima Catena".
Il loro cammino nella manche finale è stato però decisamente tortuoso, al punto tale da arrivare a perdere gran parte di quanto accumulato, arrivando a una situazione addirittura peggiore rispetto a quella di ieri. Ci si ritrova così con 112 euro, i tre decidono di tentare subito a dare la parola collegando "Rete" a "Campo", senza comprare il terzo elemento. Insegno decide di dare subito la soluzione, senza svelare quale fosse l’altro termine che non hanno voluto acquistare, la risposta corretta era però "Canestro", il terzo elemento era "Intrecciato".
Le reazioni dei social
Anche in questa occasione, come a ogni puntata di "Reazione a Catena" non sono mancati i commenti sui social per quanto visto. In diversi hanno notato come alcuni collegamenti ne "L’Ultima Catena" fossero difficili da indovinare, cosa che ha inevitabllmente pregiudicato il cammino de "I Calmissimi".
"Non si sanno regolare, passano da catene elementari a robe impossibili", "Vista l’assurdità della catena si spera almeno che l’ultima parola sia facile", "Assurda l’ultima parola finale come tutta la catena. Abbastanza Coerente", sono solo alcune delle opinioni apparse su X
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