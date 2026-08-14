Reazione a Catena, Pino Insegno interrompe la puntata: “Sembra un film horror, noi ci fermiamo”. Cos’hanno combinato le sfidanti L'ironia è un tratto distintivo di Pino Insegno, lo abbiamo visto anche a Reazione a Catena venerdì 14 agosto, quando ha preso una decisione che ha colpito tutti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Non c’è sosta per "Reazione a Catena", in onda anche questa sera, venerdì 14 agosto 2026, vigilia di Ferragosto, ben sapendo come possano essere in tanti a seguire il quiz anche dal luogo in cui sono in vacanza. A difendere il titolo sono ancora una volta "Le Pappardelle", ovvero Francesca, Carolina e Maria Giulia, vere star di questa edizione, definite da Pino Insegno "le Regine dell’ultima parola", frangente in cui si sono dimostrate quasi sempre infallibili.

A sfidarle sono "I Volpacchiotti", ovvero Davide, Roberta e Franca. E’ la capitana al centro a spiegare il motivo del loro nome: "E’ il soprannome che abbiamo dato a nostra mamma, che è Fox, ovvero Franca, Quando combinavamo qualcosa lei ci scopriva sempre. Veniamo da Montecchia di Crosera, in provincia di Verona".

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Reazione a Catena, puntata 14 agosto 2026: cosa è successo

La partita parte subito in maniera avvincente, sono gli sfidanti a chiudere la catena abbinata alla canzone e a indovinare anche il titolo, "The Sound of silence", Pino Insegno ne approfitta poi per ballare con Franca al ritmo di un brano memorabile, conosciuto anche dai più giovani nonostante risalga a diversi anni fa. "I lenti non si ballano più, ne approfittiamo. Io c’ero, ero piccolo". Questo consente loro di accorciare le distanze e salire a 11 mila euro, rispetto ai 18 mila delle campionesse.

Gli sfidanti si ripetono con "la sillaba fortunata", salendo a 16 mila euro, così da accorciare le distanze, anche se la partita resta comunque lunga ed è alla distanza che a volte è emerso il valore delle tre toscane. I momenti divertenti proseguono, nella catena successiva Carolina punta sulla canzone "Stessa spiaggia stesso mare", Insegno invita quindi lei e Roberta a cantarla, sottolineando che "dirige il maestro Pinuccio da Roma", riferendosi evidentemente a se stesso. L’effetto finale non è però dei migliori, a quel punto lui interviene notando un tono tutt’altro che allegro come dovrebbe essere: "Buoni, sembra un film horror – sottolinea -. Un po’ di sorrisi, meno tensione, non c’è un assassino sulla spiaggia". Le concorrenti, però, complice la giovane età, conoscono poco il testo, è ancora il conduttore a interrompere il tutto: "Prima che la gente meravigliosa che ci sta guardando da casa se ne vada, prenda il telecomando, noi ci fermiamo".

"I Volpacchiotti" chiudono poi un’altra catena arrivando a 24 mila euro, a quel punto hanno l’opportunità di conquistare altri 15 mila euro con una ZIP; ma decidono di passarla alle tre toscane, questa volta però loro sbagliano, permettendo agli avversari di salire a 39 mila euro rispetto ai loro 42 mila.

L’ironia del conduttore appare evidente quando i concorrenti devono trovare la parola che si collega alla frase "Quando vedi un bel fusto", Davide punta su "vino", ma Insegno non comprende benissimo: "Ho capito Pino, per un momento. Ti volevo ringraziare, ma ho capito che c’era del vino, non in te. O c’era in te se avessi detto Pino".

Le campionesse consolidano poi il loro andamento, arrivando a 64 mila, con la possibilità di rendere più ricco il bottino grazie alla ZIP da 20 mila euro, loro, non falliscono l’occasione raggiungendo gli 89 mila euro rispetto ai 57 mila dei tre veronesi, che devono a quel punto risolvere la ZOT, importante per avere secondi ne "L’Intesa Vincente". Le cose non vanno però troppo bene per mamma e figli.

Arriva così il momento de "L’Intesa Vincente", a partire sono "I Volpacchiotti", con 55 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Le cose non vanno benissimo almeno all’inizio, tra indecisioni, piccoli errori e "Passo" i tre sono ancora a zero con 24 secondi da sfruttare. I due ragazzi arrivano a due parole con quattro secondi, decidono così di raddoppiare, questa volta commettono un errore decisivo, tornando così a zero, ruolino di marcia che rende le cose facilissime per le campionesse.

Tocca così a "Le Pappardelle" mettersi alla prova con 60 secondi a disposizione, oltre a tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla terza parola. Le tre arrivano a quota sette, rendimento che permette loro di confermarsi e di giocare nell’ultima manche per 133 mila euro.

Le tre amiche, come detto, sono davvero bravissime ne "L’Ultima Catena", anche questa volta faranno il possibile per tornare a casa con un discreto gruzzoletto (anche se il ritorno è evidentemente rinviato a data da destinarsi). In questa occasione le cose non vanno però troppo bene, si arriva all’ultima parola con 8.313 euro, ben sapendo che quella da trovare deve collegarsi a posizione, inizia con "Co" e finisce con "e". Carolina sottolinea subito: "Forse c’è il brivido anche stasera", facendo riferimento all’ormai nota frase che dicono quando pensano di sapere la soluzione, a quel punto Insegno si inchina loro: "Devo dire che siete brave e coraggiose", visto che decidono di non comprare il terzo elemento. Alla fine optano per "Condividere", la risposta corretta era però "Coordinate". Nonostante tutto, il conduttore precisa: "Questo applauso è ancora più grande, siete brave e sapete anche rischiare".

Le reazioni sui social

Chi ha commentato la puntata di "Reazione a Catena" sui social ha sottolineato la capacità delle campionesse, evidente anche in questa occasione, nonostante la soluzione finale fosse sbagliata.

"Molto coraggiose queste ragazze. Che sia giusta o no, brave", ha scritto qualcuno. Apprezzata anche la scelta di non comprare il terzo elemento: "Hanno fatto bene, avrebbero comprato se la cifra fosse stata più alta, brave comunque", ma c’è stato anche chi invece ha ritenuto la mossa un azzardo, arrivando a definirle "Presuntuosette".

Il talento comunque non manca certamente, proveranno a rifarsi domani sera.

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