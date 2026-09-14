Reazione a Catena, Pappardelle mai così male (ma si salvano), il web teme il ritiro: “Che aria fredda tirava” Le Pappardelle conquistano l’ennesima vittoria dopo la peggior Intesa vincente della loro avventura. Ecco cosa è successo nella puntata del 13 settembre 2026.

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Fermare la corsa de "Le Pappardelle", protagoniste indiscusse di questa stagione di "Reazione a Catena" con più di quaranta vittorie e un bottino che ha superato i 200 mila euro, sembra essere quasi impossibile, non può che esserci curiosità di capire chi si trova a sfidarle nel nuovo appuntamento in onda il 13 settembre 2026. "Salutiamo con affetto ogni sera Francesca, Carolina e Maria Giulia – dice Pino Insegno nell’introdurle -. L’ultima catena era andata benissimo, percorso netto, ma non l’ultima parola". Le tre avevano infatti conservato tutta la cifra accumulata nel corso della gara, ma non sono riuscite a trovare la soluzione corretta.

Le loro avversarie sono altre tre ragazze, "Le Formichine", ovvero Giulia, Beatrice (Capitana) e Francesca B., è la capitana a fare una loro breve presentazione: "Veniamo da Cuneo, io e mia sorella (Francesca, ndr) veniamo da Borgo San Dalmazzo, Giulia da San Rocco Castagnoretta. Formichine perché ci piace togliere tutte le occasioni, non stiamo mai ferme, facciamo tante cose insieme. L’anno scorso abbiamo fatto volontariato in Kenya", Insegno quindi sottolinea: "Questo vi fa molto onore".

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Reazione a Catena, puntata 13 settembre 2026: cosa è successo

"Le Pappardelle", tanto per cambiare, partono forte, iniziano a incrementare il loro vantaggio al termine della prima catena musicale, che chiudono al meglio, indovinando anche il brano collegato, così da salire a 19 mila rispetto ai 10 mila delle avversarie. Si prosegue con "La sillaba fortunata", gioco in cui è facile cadere, che si chiude con "Radar", questa è l’occasione per spiegare, come forse pochi sanno, che si tratta in realtà di un acronimo, è Pino Insegno a dire esattamente il significato delle varie lettere, ma al termine: "Me lo sono già dimenticato", espressione che non può che fare divertire, ma da cui si evince anche la sua autoironia. "Qui non soltanto l’italiano, ma anche l’americano", dice ridendo.

Si prosegue con la seconda catena musicale, dove il lato sentimentale del conduttore, viene indirettamente tirato in ballo, quando vengono collegati "Laziale" e "Sostenitore", lui a quel punto finge (ma non troppo) commozione, ben sapendo la fase poco favorevole che sta vivendo la sua squadra del cuore, soprattutto a causa di una contestazione della curva che prosegue da tempo a dispetto dagli ottimi risultati conquistati in avvio di campionato. Ed è al termine di questa manche che il distacco cresce, 33 mila contro 19 mila, anche se c’è sempre chi si augura di avere di fronte un ribaltone che non si verifica ormai da tempo, così da movimentare la trasmissione.

L’andamento della gara invece sembra dimostrare come le campionesse possano proseguire ancora la loro avventura, sono quindi loro ad aggiudicarsi la possibilità di risolvere la ZIP da 15 mila euro, la loro indecisione le spinge a passarla alle avversarie, soluzione che si rivela corretta visto che le avversarie non sanno dare le risposte corrette. Anzi, ancora prima di scoprirlo, Beatrice appare rassegnata, per questo dice: "È andata così", Le toscane salgono così a quota 56 mila, rispetto ai 25 mila delle piemontesi.

Sono ancora "Le Pappardelle" a chiudere l’ultima catena di "Una tira l’altra", questo le porta a salire a 92 mila euro, ma con la possibilità di andare oltre con la ZIP da 20 mila euro. Loro decidono di passarla a "Le Formichine", Beatrice indica però le parole sbagliate, nonostante tutto prova a prendere le cose con filosofia, commentando con un semplice: "Ci proviamo". A quel punto il conduttore non può che dirle come questo sia l’atteggiamento giusto con cui partecipare a "Reazione a Catena": "Fate bene, siete molto brave, siete simpatiche". Sono così le toscane a prendere il largo e a salire a 112 mila euro (le avversarie sono ancora ferme a 30 mila euro).

Le sfidanti possono però provare a sfruttare un’occasione che può essere fondamentale, risolvere la ZOT, che può regalare secondi che possono essere decisivi per "L’Intesa Vincente", la manche che deciderà chi conquisterà il titolo. Anche questa volta le cose vanno male, le tre ragazze si troveranno così a dover gestire un handicap anche in questo frangente.

A partire con "L’Intesa Vincente" sono proprio "Le Formichine", con 55 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio (alla seconda parola). Le tre trovano la prima parola in soli quattro secondi, ma Insegno le ammonisce subito: "Attenzione, un po’ di sinonimi, diventa un telegramma", se la cosa dovesse ripetersi potrebbero quindi andare incontro a un’ammonizione che può comportare il loro percorso. Alla parola "Danese" le tre optano per un "Passo", ma quando provano comunque a dare la definizione viene commesso un errore, a quel punto il presentatore non può non intervenire, memore di altre situazioni simili: "Tanto l’hanno presa bene le professoresse di geografia, non ci ascoltano più". La situazione peggiora, quando sono a 31 secondi rimasti si trovano a zero a causa di una serie di errori, il rischio di una debacle è concreto. Le tre chiudono a uno, non viene concessa loro infatti la terza parola, che era "Queen" perché viene definita con la traduzione di "Regina", cosa non concessa dal regolamento del game. Insomma, un mezzo disastro, superarle per le campionesse può essere facilissimo.

È quindi la volta de "Le Pappardelle", che hanno 60 secondi a disposizione per giocare. Davvero singolare la definizione usata per "Alberi", ovvero "Quali sono pini generici", a quel punto il conduttore si sente tirato in ballo: "Io sono un Pino generico". La prestazione delle campionesse è davvero inferiore alle attese, sono infatti a quota solo due parole con 19 secondi rimasti, Insegno quindi commenta come fa spesso: "Vedete come s’attacca l’intesa? Uno magari si deconcentra un po’, su". Una volta arrivate a tre parole con 14 secondi rimasti, le tre decidono di raddoppiare per provare ad accumulare una cifra più alta, ma falliscono l’occasione visto che utilizzano una traduzione per indicare la soluzione. Si chiude a quota tre, una performance piuttosto deludente ma sufficiente per confermarsi campionesse, seppur con il loro risultato più basso da quando sono a Reazione a Catena. "Per il rotto della cuffia sono ancora campionesse", chiusa Pino Insegno.

Le tre toscane arrivano così a "L’Ultima Catena" con un valore elevato, pari a 148 mila euro. Gli errori purtroppo non mancano, nel corso del cammino si trovano infatti a dimezzare più volte, si arriva all’ultima parola con soli 4.625 euro, ben sapendo che quella da trovare deve essere collegata a "Meglio", oltre a iniziare con "Pr" e finire per "o". Le tre valutano come sempre le possibili alternative, scelgono di dare subito la risposta e di optare per "Proprio". Prima di dare loro il responso, Pino svela il terzo elemento, che è "Tanto", la soluzione da loro data era quella corretta, aumentano così il loro montepremi, anche se con un valore non troppo elevato. Il conduttore le celebra spiegando meglio i collegamenti: "Sono tanto felice, e sono proprio felice, avete fatto il proprio meglio. Complimenti ancora". Carolina, Francesca e Maria Giulia incassano quindi una nuova vincita che porta a quota 237.625 euro il loro montepremi vinto a partire dal 3 agosto 2026, data del loro esordio a Reazione a Catena.

Le reazioni sui social

La lunga presenza de "Le Pappardelle" a "Reazione a Catena" continua a far discutere, anche sui social, molti non si spiegano infatti come sia possibile non trovare sfidanti alla loro altezza. Anzi, la sfida con "Le Formichine" è stata praticamente a senso unico, nonostante le campionesse abbiano riscontrato qualche difficoltà di troppo ne "L’Intesa Vincente".

Questa volta però tanti hanno notato una motivazione che è sembrata inferiore rispetto al solito, evidente anche dal piccolo schermo: "Ormai non hanno più voglia… E se no ne hanno loro.. Figuriamoci noi che dobbiamo anche guardarle", "Che aria fredda tirava tra Le Pappardelle stasera. Cos’è successo?", "Sono un po’ stanche si vede comunque sempre brave questa sera hanno dimostrato la loro bravura….in bocca al lupo care fanciulle" ha scritto qualcuno.

Non manca chi invita loro a chiudere questa esperienza, come hanno fatto altri campioni in passato: "Care Carolina, Francesca e Maria Giulia, siete carinissime e vi adoro, ma è arrivato il momento di ritirarsi. Questa agonia non può durare", "Siete completamente cotte, ritiratevi che sono facilissime queste parole. Una tortura da vedere". Ma il web è anche pieno di commenti di fan che le sostengono, come questo: "E’ solo una mia impressione o stasera le ns 3 ragazze erano molto serie e provate? Carolina aveva il sorriso tirato, Maria Giulia molto molto seria,l unica apparentemente tranquilla era Francesca. Mi auguro che nn si ritirino , ma soprattutto che la causa nn siano tutti i commenti negativi e cattivi che vengono scritti sui social. Forza ragazze perche la maggioranza dei telespettori tifa per voi perche oltre che brave, belle ed educate siete anche umili". E ancora: "Se il regolamento del gioco lo prevede,possono ritornare sera dopo sera . Le ragazze sono sveglie, intelligenti, bravissime, preparate, se non c’ è mai un trio in grado di batterle, significa che l’ intesa non è migliore della loro. La fortuna c’entra ben poco".

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