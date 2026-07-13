Reazione a Catena, I Calmissimi vincono un bottino misero ma l'aneddoto di Insegno non convince: "Cosa c'entra la canottiera?" I Calmissimi si confermano campioni nella puntata di Reazione a Catena di lunedì 13 luglio 2026 (la cifra è davvero bassa), ma la spiegazione fornita da Pino Insegno agita i social

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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A difendere il titolo nella puntata di "Reazione a Catena" di lunedì 13 luglio 2026 sono i neo campioni, "I Calmissimi", Valeria, Francesco e Simona provenienti da Limbiate (Milano). Pino Insegno sottolinea subito alcuni aspetti del trio che lo hanno colpito: "Vi ho trovato subito rilassati, anche ieri all’Ultima Catena, fino all’ultima parola", anche se hanno dovuto tornare a casa a bocca asciutta. Francesco precisa meglio il loro stato d’animo: "Sì, si è un po’ incrinato il rapporto", detto con ironia, ma soprattutto in riferimento alla parola che non erano riusciti a indovinare, che era appunto "Rapporto". A sfidarli sono tre ragazze, "Le Amiche del Po", Alessandra, Jessica e Beatrice, che hanno scelto questo nome per la loro provenienza, due paesi che sono nei pressi del Po, come rivelato da Alessandra: "Loro sono di Boretto e io di Brescello (il paese di Peppone e Don Camillo, come precisato da Insegno)".

Reazione a Catena, puntata 13 luglio 2026: cosa è successo

"I Calmissimi", forti dell’esperienza accumulata nella puntata precedente, hanno dimostrato di saper giocare con astuzia cedendo una ZIP da 20 mila euro che sembrava essere ostica, mossa che si è rivelata azzeccata, visto che le sfidanti non hanno saputo risolverla. E a quel punto l’importo è andato ad arricchire il loro già ricco bottino.

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A stabilire chi conquisterà il titolo, come sa bene chi segue con assiduità "Reazione a catena", è però "L’Intesa Vincente", dove l’intuito e la prontezza di riflessi la fanno da padrone, per questo diventa fondamentale sbagliare il meno possibile. Le sfidanti hanno dimostrato una buona capacità, ma era quasi impossibile reggere il ritmo rispetto al trio campione, che ha messo in mostra doti inaspettate, evidenziate anche da Pino Insegno. Il conduttore, in modo particolare, si è lasciato scappare una battuta facendo un raffronto tra quanto accaduto ieri e oggi: "Non mi trovi cappuccino (era tra le parole della precedente puntata) e invece sai dirmi ebanista", arrivando poi a stringere la mano a Valeria, sinceramente stupito in positivo dalla sua capacità. I tre concludono a nove, sufficienti per confermarsi campioni e giocare per una cifra elevatissima, ben 159 mila euro. Il loro auspicio è che ovviamente a "L’Ultima Catena" le cose vadano meglio, dopo avere conquistato il titolo restando però a bocca asciutta.

Nel corso della trafila prima di arrivare alla fine le cose sono andate però tutt’altro che bene, tra incertezze ed errori, così da trovarsi con un montepremi del tutto diverso da quanto agognato inizialmente, pari a 1.243 euro. L’indecisione li porta ad acquistare il terzo elemento (la cifra scende a 622 euro), è necessario trovare un collegamento tra "Punto" e "Rapporto, rivelazione che porta Insegno a ricordare ancora quanto successo ieri dicendo: "Continua a seguirvi in qualche modo questa parola", ben sapendo che quella che devono indovinare inizia con "Ri". I tre concorrenti decidono di puntare su "Riferimento". Prima di rivelare la soluzione il conduttore si trova a fare un’osservazione analoga a quanto successo ieri: "Siamo come ieri, uguale. Tra tutte le parole che avete detto c’è, questo denota una certa bravura da parte vostra. La parola di questa sera è Riferimento", questa volta quindi "I Calmissimi" ce l’ha fanno e vincono 622 euro.

Il presentatore fa un’altra osservazione personale: "La febbre che mi è venuta non ha alcun riferimento e alcun rapporto con il fatto che fossi in canottiera" .

Una puntata che lascia dubbi sui social

Chi è abituato a seguire "Reazione a Catena" ha notato subito come le soluzioni da indovinare questa sera fossero più difficili del solito, non a caso i campioni sono arrivati alla fine con una cifra bassissima, pur essendo partiti da oltre 100 mila euro. Questo è stato quindi al centro di alcuni commenti: "Tutti gli anni uguale: o regalano soldi o fanno cose talmente difficili a cui non si può rispondere. Via di mezzo mai!".

A suscitare perplessità è stato però anche il racconto di Pino Insegno sul suo utilizzo della canottiera per spiegare l’associazione conclusiva. "Ma cosa c’entra la canottiera?" e "Ah, era in canottiera. Benissimo", hanno scritto altri. Insomma, anche questa volta la soluzione appare estremamente tirata per i capelli a molti.

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