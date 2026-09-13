Reazione a Catena, le Pappardelle non mollano il trono ma perdono tutto e il web insorge: "Vogliamo la busta" come a L'Eredità
Nella puntata del 12 settembre di Reazione a Catena, le Pappardelle puntano su una parola finale banalissima e tornano a casa a mani vuote: cosa è successo da Pino Insegno
Durante la nuova puntata di Reazione a Catena, condotta da Pino Insegno su Rai1 sabato 12 settembre 2026, le "Pappardelle" (Carolina, Francesca e Maria Giulia) vengono sfidate dai "Niente di serio" (Michele, Paola e Denise), che si chiamano così perché "abitiamo in un piccolo Paese in provincia di Bergano che si chiama Fiorano al Serio, ed è anche una citazione alla battuta di Aldo, Giovanni e Giacomo". Scopriamo insieme cosa è successo nella puntata di ieri sera, sabato 12 settembre, su Rai 1 e le polemiche sui social.
Reazione a Catena, puntata 12 settembre 2026: cosa è successo
Dopo le prime manche, tra cui le due "Catene musicali", si arriva alle fasi più calde del game show. Nella prima catena di "Una tira l’altra", la mano spetta a Michele, portavoce della squadra "Niente di serio", che però rinuncia alla zip cedendo così i 15mila euro in palio alle campionesse in carica, che lo indovinano nonostante l’incertezza tra "castello" e "castelli". Poi è la volta dell’attesissima manche "Quando, dove, come, perché", dove di solito accade di tutto tra gaffe e risposte improbabili. E infatti qualcosa succede. Nell’indovinello "Quando manda davvero poco, lontana da lui…", Carolina tenta con "Luna" e spiega il motivo, puntando sul momento in cui "manca davvero poco all’eclissi" e quindi "sono lontane ma vicine". Pino Insegno ribatte: "Non ho capito…" e lei, col sorriso, risponde: "Niente, non importa". Il conduttore chiude il momento dicendo "Va bene, come se avessi accettato".
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Si passa alla seconda catena di "Una tira l’altra" senza troppi intoppi nella manche precedente, ma con la squadra dei "Niente di serio" che recupera un po’ di bottino, passando dai 19mila ai 39mila euro. Quest’ultimo team dà grande prova di sé durante la catena, ma sbaglia la zip da 20mila euro, lasciando quindi i soldi alle campionesse. Ora è il momento della temuta Zot, che farà guadagnare 5 secondi extra utili per l’Intesa vincente a chi la indovinerà. E sono proprio i "Niente di serio" a vincere il tempo in più grazie a Michele che trova subito la parola tra "Completo" e "Farina", che è "Integrale".
A partire nell’Intesa vincente, quindi, è la squadra di Michele, che però porta a casa solo 3 parole a causa di una serie di errori. Alla fine le Pappardelle battono i nuovi arrivati 7 a 3 e giocano alla catena finale per un montepremi di ben 138mila euro. Dopo essersi giocate i due jolly alle battute iniziali, le Pappardelle arrivano alla parola finale mantenendo intatto il montepremi iniziale, ma perdono tutto quando puntano su "Cornice" come termine da collegare a "Quadro" e "Specchio", il terzo elemento, quello che fa scendere il valore della partita a 69mila euro. La risposta esatta però è "Console" e così le tre campionesse tornano a casa a mani vuote, almeno per questa sera.
Le reazioni sui social
Durante e dopo la puntata di Reazione a Catena del 12 settembre 2026, non mancano le polemiche sui social, in particolare quelle sulla parola finale: "Non avrei mai pensato a una parola non italiana", "Mai visto quiz più imbarazzante di questo", "Parola finale difficilissima", "Però non ci siamo: cornice ci stava perfettamente, come terzo elemento dovevano mettere una parola che non ci si abbinasse (aereo, per esempio). Questa è la parte peggiore dal punto di vista autoriale". E ancora: "Vogliamo la busta con la parola prima che venga indovinata", "Io malignamente direi che per pura pigrizia si limitano a trovare una parola che vada bene ma non controllino più che non ci siano possibili alternative", "Smetterò di guardare #reazioneacatena se si fanno pagare 69.000 euro per collegare quadro e specchio alla cornice", "‘Cornice’ ci sta con tutte e due le parole, ma dopo una catena così facile sarebbe davvero un grandissimo regalo", "Qua ci sono già sei o sette parole che si adatterebbero, col primo elemento…".
C’è chi invece polemizza sulle campionesse in carica, le Pappardelle: "Meno male che non hanno vinto, non sarebbe stato assolutamente meritato", "Pappardelle Tiè", "Quanti campioni si sono ritirati ma queste non hanno un lavoro, una vita ????".
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