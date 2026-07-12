Reazione a Catena, "I Calmissimi" conquistano il titolo ma restano senza soldi. Il pubblico protesta: "Stiracchiatissimo" A conquistare il titolo nella puntata di Reazione a Catena di domenica 12 luglio 2026 sono i Calmissimi, il pubblico però resta insoddisfatto per l'epilogo finale

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Protagonisti della puntata di "Reazione a Catena" in onda domenica 12 luglio 2026 sono "I Maggiolini", che si trovano a difendere il titolo conquistato ieri pur restando a bocca asciutta a livello di montepremi, e "I Calmissimi". Gli sfidanti sono Valeria, Francesco e Simona arrivano da Limbiate (Monza e Brianza) e formano una famiglia, i primi due sono sposati, mentre le due donne sono sorelle. Tutti si sentono pronti ad affrontare la sfida, per questo si augurano di potersi togliere delle soddisfazioni, possibilmente coronando la prestazione con un ottimo bottino.

Reazione a Catena, puntata 12 luglio 2026: cosa è successo

Gli sfidanti si dimostrano per gran parte della prima parte della partita decisamente talentuosi e dotati di grande intuito, elemento che non dovrebbe mai mancare se si vuole primeggiare a "Reazione a Catena", confermarsi per "I Maggiolini" può essere quindi tutt’altro che semplice. Ancora una volta è stata "L’Intesa Vincente" a rivelarsi la manche decisiva per l’andamento della sfida, è stata in questa fase che si è messo in atto il sorpasso vero e proprio, con ben otto parole indovinate sono stati i "Calmissimi" a laurearsi campioni. Insomma, un ruolino di tutto rispetto, a maggior ragione alla prima esperienza del programma dove l’emozione può sempre giocare brutti scherzi anche ai più bravi.

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I tre lombardi si ritroveranno così a giocare a "L’Ultima catena" con una cifra certamente importante: si parte da 73 mila euro, a cui si aggiungono le parole indovinate e il bonus, che fanno lievitare il montepremi a 119 mila euro. Resta da capire ovviamente se riusciranno a mantenerlo inalterato fino alla fine (ieri sera "I Maggiolini" avevano compiuto l’impresa, senza però conquistare poi il valore accumulato).

Davvero ottimo il rendimento dei neo campioni anche nell’ultima manche, si arriva all’ultima parola, grazie anche ai jolly a disposizione, dimezzando solo una volta il montepremi, il trio giocherà così per 59.500 euro. Il trio decide di comprare il terzo elemento, scendendo così a 29.750, si deve per questo trovare la parola che unisce "titolo" a "storia", partendo dal presupposto che questa inizi per "Ra", i concorrenti puntano su "Racconto". Pino Insegno fa un’osservazione che spiazza tutti prima di rivelare la soluzione corretta, ovvero "L’avete detta tra quelle che avete nominato, può darsi che sia questa", contribuendo così ad alimentare la tensione che si respira in queste fasi. La risposta è invece "Rapporto", il conduttore precisa: "Tu l’avevo detto, Simona". La donna conclude dicendo: "Stasera sarò calmissima", riferendosi al loro nome", ma ovviamente con un tocco di ironia per la beffa subita.

I commenti sui social

Gran parte del pubblico che segue "Reazione a Catena" ha commentato come di consueto la puntata sui social, così da mettersi alla prova con i concorrenti, ma i pensieri di molti sono cambiati minuto dopo minuto. Inizialmente, infatti, c’era chi riteneva la sequenza di parole decisamente semplice, ma all’ultimo hanno cambiato decisamente idea, pochi hanno indovinato.

Non sono mancate quindi le opinioni quasi stizzite di alcuni, che ritenevano fosse quasi impossibile arrivare a questo collegamento. "Titolo e Rapporto, mai sentito", "Titolo e Rapporto, ma che connessione c’è", "Stiracchiatissimo", "Dopo questa abbandono definitivamente", sono alcuni dei tweet apparsi su X.

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