Reazione a Catena, Pino Insegno illude le Pappardelle: “L’avete detta”, ma la maxi-vincita sfuma per una beffa Il dominio de "Le Pappardelle" a Reazione a Catena è incontrastato, le tre toscane vincono anche la puntata di mercoledì 12 agosto 2026, pur restando a bocca asciutta

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"Reazione a Catena" rappresenta un appuntamento fisso per milioni di telespettatori all’ora di cena, per questo anche questa sera, mercoledì 12 agosto 2026, saranno in tantissimi a essere sintonizzati sulla rete ammiraglia Rai per seguire la puntata. Al via dell’appuntamento Pino Insegno ci tiene a fare un gesto importante, una stretta di mano a Massimo, il primo operaotre del Tv2 di Napoli dove viene registrato il programma: "Stringendo la mano a lui saluto tutte le maestranze del Tv2 di Napoli, sono tantissimi, saranno quasi un centinaio di tecnici che lavorano all’unisono. Un

o se ne accorge soltanto se sbagliano, se non sbagliano sembra tutta magia, e questa è magia. Grazie davvero".

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A difendere il titolo sono ancora una volta "Le Pappardelle", alias Francesca, Carolina e Maria Sofia, alla loro decima apparizione, vere regine di questa edizione, in cu hanno praticamente sempre indovinato la parola finale a eccezione di una sola occasione. "Non hanno più una casa dove andare, rimangono qui", sottolinea il conduttore per evidenziare la lunga militanza e un bottino che ha raggiunto i 55 mila euro.

A sfidarle sono "I Torna Presto", ovvero Tina, Stefano (capitano) e Silvia, un trio familiare composto da mamma Tina e i suoi due figli. "Veniamo da Bitonto, Bari", dice il ragazzo. E’ la mamma a spiegare il nome: "Torna presto perché loro vivono fuori", Insegno interviene: "Però tornano. Sei sempre in attesa. Fate stare in pensiero mamma, ha dovuto incastrarvi e farvi venire a giocare a ‘Reazione a Catena’ per avervi vicino".

Reazione a Catena, puntata 12 agosto 2026: cosa è successo

La partita si dimostra avvincente, anche se dopo la prima parte di gara il divario tra le due squadre inizia a essere piuttosto evidente, 36 mila euro per le campionesse, a fronte dei 15 mila euro per gli sfidanti.

Al termine di "Una tira l’altra" le toscane sono a 85 mila euro, chiamate a risolvere la zip da 20 mila euro, temendo di sbagliare decidono però di passarla agli avversari, che falliscono l’occasione, sono così le toscane a salire a quota 105 mila euro, incrementando il vantaggio. La famiglia può comunque rifarsi con la ZOT, occasione questa volta sfruttata al meglio, così da avere più tempo a "L’Intesa Vincente".

Sono "I Torna Presto" a partire con "L’Intesa Vincente", sottolineando di essersi esercitati in videochiamata (il ragazzo è spesso a Tenerife), con ben 65 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. E’ mamma Tina a dover indovinare, Pino Insegno non manca di tirare loro le orecchie non riuscendo a indovinare "Asiatico", qui infatti gli scappa un "Tanto abbiamo perso le professoresse di geografia", ben sapendo come il tema sia spesso ostico per i concorrenti. Il rendimento finale non è però dei migliori, non riescono ad andare oltre le quattro parole, spesso un gioco da ragazze per le campionesse.

Tocca così a "Le Pappardelle" mettersi alla prova, con 55 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio. Le toscane chiudono a sei, sufficienti per conservare il titolo.

Le tre amiche si ritrovano a "L’Ultima Catena" partendo da un valore di 147 mila euro, l’auspicio è ovviamente che riescano a conservarne il più possibile. La fase iniziale della manche è davvero strepitosa per loro, senza alcun intoppo, arrivano all’ultima parola dimezzando solo una volta, con una cifra quindi davvero consistente, pari 73.500 euro. ll termine che dovranno trovare deve collegarsi con "Cavallo", parte con "Ca" e finisce con "a". Le tre appaiono indecise, optano quindi per comprare il terzo elemento, mossa che le fa scendere a 36,750, la terza parola è "Pianta". Alla fine decidono di optare per "Cavata", Insegno evidenzia: "Anche stasera avete detto quella giusta", la risposta esatta è invece "Carta". Lui conclude: "L’avete detta, non ci avete creduto fino in fondo" (solo in un’altra occasione e in questa non sono riuscite a conquistare la cifra a cui erano arrivate).

La reazioni sui social

Diversi i commenti alla puntata di "Reazione a Catena" anche questa sera, non solo da parte di chi ha provato a mettersi alla prova insieme ai concorrenti. Alcuni utenti questa volta hanno ritenuto la catena estremamente semplice, per questo c’era chi si aspettava che Le Pappardelle indovinassero la risposta anche in questa occasione.

"Stasera la catena era veramente imbarazzante, tanto era semplice", "Catena facile come quella di ieri sera. Sempre più convinta che certe squadre siano avvantaggiate. E sempre le donne".

Nonostante la mancata vittoria, le tre toscane sono ormai entrate nella storia del quiz. Queste le squadre che in questa stagione hanno vinto più puntate:

11. Due per Cento

10. Pappardelle (in corso)

6. No Stop e Pro Loco

Tutte le altre non sono andate oltre le tre puntate.

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