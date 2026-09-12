Reazione a Catena, Insegno imbarazza le Pappardelle: "Perché mi guardi con questa intensità?". Ironia social: "Visto più loro della famiglia" Pino Insegno non ha più parole per descrivere il percorso de Le Pappardelle, alla vittoria numero 40 a Reazione a Catena venerdì 11 settembre 2026, bottino sempre più ricco

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "Reazione a Catena", in onda anche venerdì 11 settembre 2026, ancora con "Le Pappardelle", ovvero Francesca, Carolina e Maria Giulia, reduci dall’ennesima vincita che le ha portate già da un po’ a superare i 200 mila euro nel loro montepremi. "Siete state brave anche questa volta, avete trovato l’ultima parola, che è poi il motivo del nostro gioco", dice loro Pino Insegno, cercando quindi di evitare di mettere in evidenza come l’ultima cifra conquistata fosse davvero risicata.

A sfidarle sono "Le Due Più Uno", ovvero Alessia, Lorenzo (Capitano) e Angela, è il capitano come di consueto a fare la loro presentazione: "Veniamo da Polignano a Mare", il conduttore chiede se sia la città di tutte e tre rimanendo sorpreso da un particolare gesto fatto con la testa, lui precisa. "Alessia di adozione, è di Putignano", ribatte Insegno: "Ma l’avete accettata", spiegando che i due sono fidanzati. Spiegato anche il motivo del loro nome: "Due Più Uno nasce da un equivoco in cui siamo coinvolti spesso, io e Angela siamo fratello e sorella, mentre Alessia è la mia ragazza. Chi non ci conosce pensa che loro siano sorelle e io non c’entri niente, quindi Più Uno", il presentatore però sottolinea come, nonostante questo, le due ragazze abbiano deciso di farlo capitano.

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Reazione a Catena, puntata 11 settembre 2026: cosa è successo

La partita sembra essere interessante, almeno nella fase iniziale gli sfidanti non sembrano disposti a fare da spettatori all’ennesimo trionfo delle campionesse, al termine de "La sillaba fortunata" sono infatti loro a passare in vantaggio, salendo a 20 mila euro rispetto ai 12 mila delle campionesse.

Arriva così il momento della seconda catena musicale, questa permette alle campionesse di ritornare in vantaggio, a quota 29 mila euro rispetto ai 22 mila degli avversari. Davvero divertente il siparietto durante "Una tira l’altra" dopo che lo sfidante associa "Pizza" a "Carro", incomprensibile per Insegno, che chiede così al ragazzo di spiegare, lui replica: "La pizza a ruota di carro", il presentatore confessa di non averne mai sentito parlare, per questo si rivolge al pubblico e dice: "Esiste? Siamo a Napoli", a quel punto tutti ribattono con un sì deciso, per questo lui alza le mani: "Ok, bastava un sì, semplice. Uno chiede, ammetto che non la conoscevo, ma magari anche qualcuno degli amici a casa".

Ben presto, però, le campionesse provano a prendere il largo, salendo a 56 mila euro, rispetto ai 25 mila degli avversari, dimostrando di giocare d’astuzia come loro sanno fare, la scelta di cedere la ZIP da 15 mila agli avversari si rivela infatti vincente visto che loro non riescono a risolverla.

L’ironia del conduttore appare evidente anche quando Francesca sceglie come soluzione la parola "Giovinezza" con uno sguardo particolare rivolto a lui, che lo nota subito, al punto da dirle: "Perché mi stai guardando con questa intensità? Guarda di là, brava, non guardare me".

I colpi di scena nella partita però non mancano, i tre pugliesi hanno addirittura la possibilità di superare nuovamente le tre ragazze con la ZIP da 20 mila euro, ma per timore di sbagliare scelgono di passarla a "Le Pappardelle", ma questa volta non si rivelano così sagaci. Anzi, Insegno non manca di tirare le orecchie a Carolina, che non ha trovato il legame tra "Costola" ed "Eva", per questo la "sgrida": "Tu che studi teologia dovresti saperlo", lei non può che annuire. Il sorpasso da parte dei "Due Più Uno" diventa così realtà, 77 mila contro 65 mila, a sorpresa sono le campionesse a dover risolvere la ZOT.

Le tre ragazze ne approfittano, sono quindi loro le prime a mettersi alla prova con "L’Intesa Vincente", dove si sono dimostrate formidabili anche nelle serate in cui sembravano essere meno in forma. La soluzione appena trovata consente loro di giocare con 65 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Insegno non nasconde la curiosità quando sente Carolina usare la parola "Proverbialmente" per indovinare "Asinello", che lei voleva riferire a "bue e asinello", lui infatti sottolinea: "Un po’ più lunga non c’era? Arriva dopo il gong". Le tre si dimostrano davvero capaci, arrivano infatti a quota 10 parole con 22 secondi rimasti, scelgono così di tentare l’allungo con il raddoppio, obiettivo che viene prontamente raggiunto, per questo si ripetono nell’azione, ma in questo caso non tutto va per il meglio. La prestazione finale è comunque ottima, terminano a quota 11.

Arriva il momento de "I Due Più Uno", con Alessia che ha il compito di indovinare le parole con 55 secondi a disposizione. I piccoli intoppi non mancano, sono a quota 3 con 22 secondi rimasti, provano così a tentare il raddoppio, ma l’obiettivo non viene raggiunto. Le cose non vanno troppo bene, non riescono andare oltre quota 2,

"Le Pappardelle" si confermano così per l’ennesima volta, anche Insegno evidenzia: "Non conto più le volte in cui facciamo questa passeggiata insieme", in riferimento a quando si va a centro studio per conoscere la cifra per cui devono giocare, pari a 117 mila euro, per "L’Ultima Catena". Le tre ragazze iniziano la manche con grande piglio, le tre hanno la possibilità di chiuderla con il montepremi invariato, ma è in quel momento che commettono i primi errori, arrivano così all’ultima parola con 29.250 euro, ben sapendo che quella che dovranno indovinare deve legarsi a "Semplice", inizia con "Sc" e finisce per "o". L’indecisione le spinge a comprare il terzo elemento, mossa che fa scendere la cifra a 14.625 euro, il termine aggiunto è invece "1 aprile". Insegno evidenzia subito: "Ho sentito che vi siete fermate solo su una parola", che è "Scherzo", lui prova ad alimentare l’attesa chiedendo loro: "Non succede altro il 1° aprile?", la soluzione era però proprio quella, non può che complimentarsi con le ragazze: "Brave! Bravissime! Con voi continueremo a vederci". La nuova vincita arricchisce ulteriormente il montepremi complessivo finora incassato dalle Pappardelle, che salgono a quota 233.306 euro vinti in 40 puntate.

Le reazioni sui social

Ad assistere all’ennesimo trionfo de "Le Pappardelle" saranno certamente stati in tantissimi, compreso chi ha provato a mettersi alla prova e a commentare la puntata di "Reazione a Catena" sui social.

Tanti hanno evidenziato come l’ultima parola finale fosse estremamente semplice, come se la vittoria fosse stata messa loro su un piatto d’argento. "Parola scontata stasera", "Catena ridicola, avrebbero potuto vincere molto di più", "Catena regalata", "Non si può vincere con una parola così facile", "Mamma mia che pesantezza", hanno scritto alcuni. Non manca chi, con un tocco di ironia, continua a sottolineare la loro lunga presenza nel game: "Comunque questa estate ho visto più loro che la mia famiglia". E infine ci sono anche tanti che si limitando ad applaudire al loro percorso eccezionale a Reazione a Catena, come questo utente: "Le parole a volte sono facili a volte difficili. Lasciatele in pace e se non vi piacciono non le guardate".

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