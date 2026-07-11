Reazione a Catena, beffa atroce: campioni azzeccano la soluzione ma non vincono. Insegno spiazzato, web in tilt: “Cose inascoltabili” A Reazione a Catena sabato 11 luglio c'è un nuovo trio campione, I Maggiolini, che hanno chiuso la puntata a bocca asciutta, pur essendo stati a un passo dalla soluzione

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Protagonisti della puntata di "Reazione a catena" di sabato 11 luglio 2026 sono stati i "Cerca Cerca", laureatisi campioni ieri, definiti però "campioni senza portafoglio" da Pino Insegno essendo rimasti a bocca asciutta, e "I Maggiolini", Cesare, Giulia ed Emilio, arrivati dalla Toscana. Davvero particolare il motivo che gli ha spinti a scegliere questo nome, visto che si ispira al luogo di campagna in cui si ritrovavano per provare in vista della loro partecipazione, nei pressi di quello che viene definito "Cammino dei Maggiolini".

Reazione a Catena, puntata 11 luglio 2026: cosa è successo

La gara, come capita praticamente sempre a "Reazione a Catena", è diventata più accesa durante "L’Intesa Vincente", fase in cui i campioni sembravano partiti in maniera spedita, ma alcune incomprensioni tra i due concorrenti che dovevano dare i suggerimenti si sono rivelati cruciali, al punto tale da chiudere a zero. Pino Insegno ha provato più volte a invitarli ad agire con calma, approfittando del tempo che avevano a disposizione, ma l’agitazione la frenesia si sono rivelati fatali, all’ultimo si è arrivati addirittura a dire due parole in una volta sola, cosa evidentemente proibita dal regolamento.

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Di tutt’altro tipo, invece, il rendimento degli sfidanti, che dimostrano davvero un’intesa quasi perfetta, chiudendo a 6 parole, così da arrivare a un montepremi tutt’altro che indifferente, partivano infatti da 78 mila euro, a cui si è aggiunta la cifra prevista per le trovate e il bonus, così da arrivare a giocare per 120 mila euro nella fase finale. Ottimo il loro rendimento a "L’Ultima Catena" dove, forti di due jolly, riescono a conservare l’intero montepremi, il conduttore non può che complimentarsi con loro, dicendo senza mezzi termini "Bravi, bravi, bravi", con un rendimento che non è da tutti alla prima esperienza nel game. Pur di evitare di sbagliare, i tre decidono di comprare il terzo elemento, mossa che li fa crollare a 60 mila euro, valore comunque di tutto rispetto. I concorrenti si trovano a dover collegare "visto" e "popolare", decidono di puntare su "gergo" dopo essere venuti a conoscenza delle prime due lettere della parola misteriosa, la soluzione era però "Gettonato". Insegno non può che essere dispiaciuto per loro: "L’avevate detta, ma bravi, bravi".

Le reazioni social alla vittoria del "Maggiolini"

Nel corso dell’intera puntata di "Reazione a Catena" i "Maggiolini" hanno dimostrato di avere davvero un’ottima intesa, elemento indispensabile per fare bene nel quiz, anche se purtroppo non è bastato per poter tornare a casa con una vincita in denaro.

Nonostante tutto, a gran parte del pubblico che ha commentato il programma sono piaciuti. "Proprio carini questi ragazzi", "Bravi ragazzi", "Bravi, non lo avrei detto", "Dai bravi, devo dire che mi piacciono, Anche se durante il gioco hanno detto delle cose inascoltabili". Insomma, le premesse per togliersi delle soddisfazioni sembrano esserci, anche se confermarsi non è mai semplice, non resta che attendere per capire come andrà domani. Non è mancato però un commento poco benevoli sugli ormai ex campioni, che hanno mostrato diverse lacune nella propria tattica, in modo particolare durante "L’Intesa Vincente", ovvero "Con 9 errori accumulati, l’ultima catena dei Cerca Cerca nella puntata di ieri è stata la peggiore di questa stagione di #reazioneacatena", si legge su X.

Da sottolineare anche un dato statistico relativo ai ragazzi toscani, che dimostra la loro bravura: "I Maggiolini" sono la prima squadra quest’anno che riesce a fare il percorso pulito all’ultima catena nella serata d’esordio a "Reazione a Catena".

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