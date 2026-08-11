Reazione a Catena, Le Pappardelle sbancano e Pino Insegno resta a bocca aperta: “Tanta roba”. Cosa hanno combinato La Leadership de "Le Pappardelle" a Reazione a Catena è incontrasta, le ragazze vincono anche martedì 11 agosto 202, impossibile non inchinarsi di fronte al loro talento

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Pensare a una sera d’estate senza "Reazione a Catena" per molti è diventato impossibile, per questo anche oggi, martedì 11 agosto 2026, saranno in tanti a seguire l’appuntamento, così da allenare la mente e mettersi alla prova con i concorrenti. A difendere il titolo sono ancora "Le Pappardelle", ovvero Francesca, Carolina e Maria Giulia vere regine di questa edizione con un ruolino di marcia da record, che le vede in gara per la nona puntata consecutiva.

A sfidarle sono "I Last Minute", ovvero Anna Pia, Simone (capitano) e Ines. E’ il ragazzo a presentare il trio: "Io e Ines, che è la mia mogliettina, siamo di Udine, Anna Pia è invece di Portogruaro, in provincia di Venezia. Last Minute perchè è stata una cosa di getto quella di venire in puntata. Ne parlavamo io e Ines e abbiamo reclutato Anna Pia". Pino Insegno vuole conoscere da Ines il carattere del marito, che prima che possa parlare le dice, ovviamente con ironia:: "Occhio". "E’ meraviglioso. No, ma veramente, a parte che è bello, questo lo possiamo dire, è anche divertente, è una persona intelligente e interessante". Il conduttore osserva: "Devo dire che non è innamorata tua moglie di te".

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Reazione a Catena, puntata 11 agosto 2026: cosa è successo

Battere "Le Pappardelle", lo abbiamo visto in queste sere, è tutt’altro che semplice, ma gli avversari non sembrano essere intenzionati a fare una semplice passerella. Sono comunque le tre toscane a chiudere la catena di "Una tira l’altra" e a salire a 26 mila euro, per poi avere diritto di indovinare la ZIP da 15 mila euro, non sentendosi sicure le ragazze decidono di passarla agli sfidanti, che non si fanno pregare, così da arrivare a 46 mila euro.

Con il proseguimento della gara Insegno non esita a stuzzicare la coppia, rivolgendosi prima a Ines: "Sei una ragazza fortunata, guarda tuo marito, bello, intelligente, brillante", lei concorda e dice: "Perfetto!". A quel il punto il conduttore vuole conoscere da Simone un aggettivo per descrivere la moglie: "Perfetta, impeccabile", lei si schernisce e dice: "Adesso, andiamo avanti così". Il padrone di casa di "Reazione a Catena" non è però ancora soddisfatto, chiede quindi a Ines un difetto del marito: "E’ un po’ distratto. Si arrabbia molto facilmente", interviene anche Anna Pia, che dice: "Un pochettino". Insegno chiude quindi il discorso: "Avete un po’ di timore. Beato Smone tra loro due".

La serata sembra comunque volgere in positivo per gli sfidanti, che arrivano a 65 mila euro, con la possibilità di risolvere la ZIP da 20 mila euro, purtroppo però commettono un errore, permettendo così che i 20 mila finiscano a "Le Pappardelle", così da consentire il controsorpasso a 71 mila euro. Non va meglio per i due coniugi con amica al seguito nemmeno nella ZOT, mossa che li porta a perdere cinque secondi per la manche successiva.

Arriva così il momento de L’Intesa Vincente", la fase che deciderà chi conquisterà il titolo. A partire sono gli sfidanti, con 55 secondi a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. E’ Ines a essere chiamata a indovinare, decisamente concentrata, al punto tale da spingere il conduttore a sottolineare: "E’ in trance agonistica". Decisamente buono il ruolino di marcia, con ben otto parole trovate, rendimento che raramente si riscontra alla prima esperienza nel game.

Subito dopo è la volta delle campionesse, con 60 secondi di tempo a disposizione, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. La loro esperienza può fare la differenza, ma anche per loro le cose non vanno sempre lisce, arriva infatti un’ammonizione da parte del presentatore, che invita sempre a fare frasi di senso compiuto e non telegrammi. Davvero meritevole il modo di giocare delle tre ragazze, che devono indovinare "Neonato", loro scelgono: "Chi è appena uscito dalla mamma", mossa che trova apprezzamento da parte di Insegno, che non esita dicendo: "Tanta roba". Le tre chiudono a 14, così da conservare il titolo.

Le "Pappardelle" si troveranno poi a giocare ancora una volta a "L’Ultima Catena" per 135 mila euro, come sono solite fare, per questo Pino ci tiene a precisare: "Non è una puntata vecchia". Le cose vanno bene rispetto al solito, le tre arrivano all’ultima parola con 8.438 euro, ben sapendo che quella che dovranno trovare dovrà essere collegata a "Seduta", mentre inizia con "Ca" e termina con "a". L’indecisione le porta a comprare il terzo elemento, che è "Aria", scendendo a 4.219 euro. Il conduttore comprende il momento, commenta: "Nessuna parola vi ha dato il brividino, come è successa una volta, finora l’unica", in riferimento a quando avevano riferito di avere questa sensazione per poi dare la risposta corretta. Le tre alla fine optano per "Camera", anche questa volta una delle loro papabili era quella giusta ed è proprio camera. "A parte una sera avete sempre azzeccato la parola, siete bravi", chiosa il padrone di casa.

Le reazioni sui social

Sono stati diversi anche questa sera gli utenti che hanno commentanto la puntata di "Reazione a Catena" sui social, in diversi avevano dato la risposta corretta al pari delle concorrenti, segno evidente di come non fosse impossibile indovinare.

Alcuni sottolineano innanzitutto la bravura di una delle concorrenti del trio: "Francesca non sa spiegare, ma le cose le sa o intuisce", "Francesca è la migliore in questo gioco", ha scritto qualcuno su X. Non manca una piccola sottolineatura da parte di chi le segue dall’inizio del loro percorso: "All’Intesa Vincente sono sveglie, ma hanno spesso parole facili. Poi nella catena mettono un tot di assurdità, in modo che possano vincere, ma poco. Stesso copione, dal primo giorno" .

Da sottolineare anche un dato statistico, che conferma la bravura delle campionesse: "Il risultato di 14 delle Pappardelle stasera a L’Intesa Vincente è il loro migliore da qundo sono campionesse di Reazione a Catena".

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