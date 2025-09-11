Reazione a Catena, le Stefanelle toppano ma i social sono furiosi: "Associazione scandalosa" Le campionesse sbagliano di nuovo mentre sul web il pubblico ha da ridire sulle definizioni "Assurde".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo aver mandato a casa gli Smamma, martedì scorso, le campionesse di Reazione a Catena sono ancora le Stefanelle. Ieri, mercoledì 10 settembre 2025, il trio fiorentino formato da Ylenia, Debora e Daniela, è riuscito per la seconda volta ad approdare alla fase finale del game show di Rai 1, senza però azzeccare l’Ultima parola. A sfidarle, senza successo, c’erano gli Sparentati, un team che arriva da Varese, composto da Valentina, Sandro e Matteo. Al match dell’Intesa vincente, le campionesse in carica hanno indovinato ben 12 parole, mentre le new entry ne hanno prese 10, dimostrando però di essere molto affiatati. Giunte così alla loro seconda Ultima catena, con un montepremi potenziale di 98mila euro, le Stefanelle hanno sbagliato la definizione finale, dicendo addio alla vincita. Vediamo cosa è successo ieri a Reazione a Catena.

Reazione a Catena: cosa è successo nella puntata del 10 settembre 2025

Le Stefanelle, campionesse in carica di Reazione a Catena da due giorni, sono riuscite ieri sera a giocare la loro seconda Ultima catena. Il montepremi iniziale era di 98mila euro, sceso a 6125 euro dopo qualche errore e l’acquisto del Terzo elemento all’Ultima parola. Nella fase finale del gioco, il trio fiorentino avrebbe dovuto trovare una parola che collegasse tra loro ‘Conto e Pianta‘, avendo a disposizione le inziali ‘Fi’ e la lettera finale ‘A’. Dopo la consueta consultazione, le concorrenti hanno scelto di rispondere con ‘Fiducia‘, ma la soluzione corretta era ‘Finta‘. Purtroppo niente da fare per loro, ma potranno ancora tentare la fortuna questa sera.

Social furiosi per l’Ultima parola: "Definizioni assurde"

Mentre le Stefanelle dicevano addio per la seconda volta al montepremi in gettoni d’oro di Reazione a Catena, sui social i telespettatori hanno commentato la puntata. Come ogni sera, il pubblico del game show, si è ritrovato su X per provare a dare la soluzione, e non sono mancate le critiche. Sebbene qualcuno sia riuscito a indovinare l’Ultima parola scelta dagli autori, tanti altri hanno trovato i collegamenti piuttosto tirati: "Questo programma mi sta scadendo sempre più: oltre i giochi non coinvolgenti ci vogliono anche certe definizioni assurde", "Anche questa. Bah", "Pure l’associazione tra "conto" e "finta" è alquanto scandalosa", "Autori più finti di una banconota da 30 euro".

