Reazione a Catena, Le Pappardelle non si fermano più ma i social non ci stanno: "Se il livello è questo..." Le Pappardelle, arrivate a quota 30 puntate di Reazione a Catena, si confermano anche martedì 1° settembre, nel pubblico da casa è difficile domare l'insoddisfazione

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Chi fermerà la cosa de "Le Pappardelle" a "Reazione a Catena"? Farlo sembra essere diventa un’impresa impossibile, Francesca, Caterina e Maria Giulia non solo detengono il titolo da settimane, ma riescono quasi sempre ad indovinare l’ultima parola, così da avere accumulato anche un gruzzoletto che sta diventando sempre più consistente. Pino Insegno dà il via alla puntata di martedì 1° settembre al fianco delle campionesse con un intento ben preciso: "Sono qui per un motivo, a parte per sottolineare la loro bravura, ma oggi è la 30esima puntata che siete insieme a noi, meritatamente. Posso dire che avete vinto più di 200 mila euro, esattamente 201.910 euro, che mi sembra una cifra importante per tre giovani ragazze come voi, qualche sogno si può cominciare a realizzare".

A sfidarle sono "Gli Andrei da Mario", ovvero Andrea L., Mario e Andrea, a spiegare il loro nome è Mario: "Ci è venuto questo detto, ci allenavamo sempre a casa mia, si diceva: ‘Dove andiamo?’, la risposta era: ‘Andrei da Mario’ e visto che ci sono due Andrea". Insegno immagina che dal loro accento vengano da Roma esattamente come lui, loro specificano di vivere in zona Trigoria e di essere tifosi giallorossi, a quel punto lui non si trattiene: "Benissimo" (il conduttore è un noto tifoso della Lazio, ndr), anche se Andrea è tifoso del Napoli.

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Reazione a Catena, puntata 1 settembre 2026: cosa è successo

Le doti delle campionesse appaiono subito quelle che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane, dopo la prima catena musicale il distacco diventa già evidente 39 mila euro rispetto ai 12 mila euro delle sfidanti, segno evidente di come le tre ragazze almeno nella fase iniziale siano ancora una volta in una serata di grazia.

Non mancano i siparietti nel "Quando, dove, come", con Insegno che invita Carolina a simulare i gesti di una hostess, al termine lui non si trattiene: "Non me lo potevo perdere, prima che voi prendiate il volo", con un chiaro doppio senso al cammino che le porta a confermarsi da giorni. A essere precisi, nelle catene di "Una tira l’altra" le tre toscane dimostrano qualche incertezza di troppo non riuscendo a chiuderla, questo spinge Insegno a osservare che "L’avete regalata".

"Le Pappardelle" arrivano addirittura a 95 mila euro con l’errore degli avversari nella ZIP da 25 mila euro, agli sfidanti viene offerta la possibilità di rubare secondi per "L’Intesa Vincente", ma anche questa occasione sfugge.

Si arriva così alla manche che decide chi conquisterà il titolo con una differenza evidente non solo per il montepremi, ma anche per i secondi a disposizione. I primi a giocare sono "Gli Andrei da Mario", che possono farlo con 55 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. I tre commettono però diversi errori, si ritrovano così più volte a ricominciare daccapo, anche il tentativo di raddoppio non va a buon fine, alla fine chiudono a sei con un’accelerata in extremis, numero che le tre ragazze hanno spesso superato in maniera agevole.

E’ così la volta de "Le Pappardelle", che hanno a loro disposizione 60 secondi, le tre partono subito spedite, al punto tale da spingere Insegno ironizzare le capacità quasi telepatiche di Maria Giulia, che ha talento unico a individuare le parole in base agli indizi fornite dalle amiche: "Vi anticipa, sta nei vostri pensieri". Davvero singolare il modo che le tre usano per definire la "balena", indicata come "la moglie dello squalo", il conduttore non si trattiene: "Bambini, è un gioco, la balena magari ha mangiato Pinocchio, c’è Moby Dick, la Balena Bianca, non credo che la moglie dello squalo sia la balena". Le tre terminano la prova con l’ennesimo successo, a quota 10, sufficienti per restare campionesse e allungare la loro avventura nel programma che dura dallo scorso 3 agosto.

Le ragazze affrontano per l’ennesima volta "L’Ultima Catena", che possono affrontare partendo da 145 mila euro. Le tre si dimostrano come sempre piuttosto sicure, solo alla fine commettono qualche errore di troppo, che fa crollare il valore a 4.532 euro, valore dell’ultima parola, che dovrà essere collegata a "Zero", oltre a iniziare per "Ve" e finire per "o". Come di consueto analizzano tutte le possibili opzioni, ma decidono di comprare il terzo elemento, che si rivela essere "H", mossa che però dimezza il valore arrivando a 2.266 euro. Paradossalmente questo le rende ancora più indecise, Carolina confessa candidamente: "Non mi viene niente", alla fine puntano su "Verbo", ammettendo come sia difficile trovare spiegazioni plausibili. La soluzione corretta si rivela essere "Ventiquattro", Insegno sottolinea: "Non l’avevate presa in considerazione, ci proverete ancora domani".

Pappardelle inarrestabili, le reazioni sui social

Le vittorie de "Le Pappardelle" ormai non fanno più notizia, anche quando non riescono a rendere ancora più ricco il loro bottino, questo ha quindi generato forte malcontento tra gli appassionati di "Reazione a Catena", che vorrebbero un quiz che regala maggiori sorprese.

Anzi, è proprio quello che è accaduto in questa puntata a essere oggetto di un messaggio su X: "La notizia del giorno è che non hanno beccato l’ultima parola". Non manca chi sottolinea gli aspetti negativi relativi alle doti delle campionesse: "Le Pappardelle si salvano solo per L’Intesa Vincente! Non sanno altro! E si vede! Nell’ultimo gioco poi", "Sbaglio o una volta c’era gente più combattiva in questo gioco? Se il livello è questo non se ne andranno mai!". Qualcuno protesta per l’assenza di sfidanti capaci di offrire una competizione serrata alle campionesse: "Niente, anche loro zero sull’intesa, non si vede più una sfida decente neanche per sbaglio".

E ancora: "Io sono andata in vacanza il 2 agosto e c’erano le pappardelle, sono tornata l’8 agosto e c’erano le pappardelle, è l’1 settembre e ancora ci sono loro. 30 volte è veramente imbarazzante, è imbarazzante che in 30 volte non abbiano trovato 3 persone PIÙ brave!", A mio parere, stanno rovinando il programma. Possibile che gli autori non si rendano conto dello scontento che stanno creando nel pubblico?","Fino a qualche anno fa anche la squadra perdente arrivava bene o male ad una decina di parole indovinate. Che è successo?", "Vabbè dai che ci importa cosa dicono, ognuno ha il suo metro di giudizio. A me diverte comunque il programma perché è diventato surreale".

Insomma, ancora una volta è difficile tenere a bada il malcontento che si avverte da parte di alcuni telespettatori che proprio non riescono a rendere il giusto merito al trio delle ragazze fiorentine. Ma per fortuna ci sono anche molti spettatori che le sostengono e che le difendono dagli attacchi degli haters, come questa fan: "Chissá quando finiranno le vostre lagne sempre uguali ripetitive… sono quelle a stancare non le Pappardelle….voi quando le pappardelle troveranno chi le batte …dal dopo saranno i nuovi campioni a essere presi di mira da voi tutte". E ancora: "Se sono lì da 30 giorni, in questi 30 giorni hanno dimostrato di essere più brave delle 30 squadre avversarie che hanno incontrato".

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