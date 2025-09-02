Reazione a Catena, gli Smamma da record ma la Rai manda la pubblicità sul più bello: "Vittoria sgamata" I campioni si portano finalmente a casa il montepremi del game show, ma sui social è bufera per il break pubblicitario: "Vittoria sgamata dalla pubblicità".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Dopo aver difeso il titolo di campioni di Reazione a Catena per 4 sere di fila, senza mai azzeccare l’Ultima parola, gli Smamma sono riusciti a portarsi a casa il montepremi. Ieri sera, lunedì 1° settembre 2025, il trio formato da Marco, Sara e Marta (padre e figlie) ha sbancato finalmente il game show di Rai 1, vincendo ben 75mila euro in gettoni d’oro, il bottino più alto di questa stagione. A sfidarli sono arrivate da Santa Venerina, provincia di Catania, Le Vulcaniche, team composto da Carmela, Deborah e Sonia, che si chiamano così proprio perché vivono sotto le pendici dell’Etna. Purtroppo le new entry, però, non sono riuscite a superare i campioni all’Intesa vincente, indovinando solo 3 definizioni contro le 5 degli Smamma, che hanno avuto così accesso alla loro ennesima Ultima catena. Vediamo insieme cosa è successo nell’ultima puntata del programma condotto da Pino Insegno, e tutte le polemiche social per la novità introdotta dalla Rai.

Reazione a Catena, cos’è successo nella puntata di ieri (1° settembre 2025)

Passato ancora una volta il turno all’Intesa vincente, gli Smamma sono approdati all’Ultima catena con l’occasione di vincere ben 150mila euro, questo il valore iniziale del montepremi in palio. Con tanta bravura, i campioni sono riusciti a non far scendere il bottino fino all’Ultima parola dove è stato poi dimezzato con l’acquisto del Terzo Elemento. A questo punto i due indizi a loro disposizione erano i termini ‘Resto’ e ‘Pezza’, mente il lemma da indovinare che le collegava entrambe iniziava con ‘Sc’ e finiva con ‘O’. Dopo un attenta consultazione, Marco, Sara e Marta hanno deciso di rispondere con ‘Scampolo’, soluzione corretta che ha fatto incassare 75mila euro, la loro prima vincita a Reazione a Catena.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Social polemici per il taglio pubblicitario: "Vittoria sgamata dalla pubblicità"

Mentre gli Smamma trionfavano con la loro prima vincita a Reazione a Catena, sui social non è piaciuta per nulla la novità decisa dalla Rai, ossia interrompere con un break pubblicitario l’attimo prima dell’Ultima parola, cosa tra l’altro mai successa prima. In tantissimi su X hanno ipotizzato sia una scelta per far partire subito il Tg1 alla fine del game show, ma la cosa ha infastidito per il semplice fatto che questa scelta ha rovinato la suspence del gioco e ha lasciato intuire ai più che la vittoria era dietro l’angolo: "Questa vittoria sgamata dalla pubblicità", "Blocco spot di 100 secondi fastidiosissimo inserito a secco alle 19 e 50, vuoi vedere che si vuole avvantaggiare la concorrenza?", "No ma stiamo scherzando la pubblicità infilata così senza neanche un annuncio su Rai1 televisione pubblica per cui pago il canone?", "Ora sappiamo che quando c’è una grossa cifra in palio e parte una pubblicità a ca**o, allora vincono", "Come rovinare tutta la suspence".

Potrebbe interessarti anche