Reazione a catena, un concorrente imbarazza Insegno e finisce tra le polemiche: "Trabocchetto" Pino Insegno cerca sempre di mettere la sua ironia a Reazione a Catena, sabato 1 agosto 2026 non ha nascosto il suo disagio per uno dei protagonisti, a cui ha lanciato battute

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova come ogni sera anche oggi, sabato 1° agosto 2026, l’appuntamento con "Reazione a Catena", pronto a tenere compagnia ai tantissimi appassionati del game, che piace perché consente di giocare e tenere allenata la mente insieme ai concorrenti. Pino Insegno parte presentando gli sfidanti, sottolineando come con uno di loro "per la prima volta posso guardare un concorrente dall’alto verso il basso", anche se in realtà lui ha dovuto mettersi su una sorta di sgabello per arrivare al livello di Simone, che è davvero altissimo, ben 2.05 metri. "Qualcuno mi aiuta a scendere?", dice poi. Non a caso, i tre si chiamano "Gli alti e basta" (oltre a Simone ci sono Filippo e Kristian), essendo tre giocatori professionisti di pallavolo.

A difendere il titolo sono "Gli Sparpagliati", composti da Mattia, Maurizio (capitano) e Sara. E’ il Capitano a fare una loro breve descrizione per farsi conoscere meglio: "Noi ci chiamiamo Gli Sparpagliati perché siamo dislocati in diverse parti del mondo. Io vivo a Stoccolma, Sara viene da Torino e Mattia da Saluzzo. Ci siamo allenati in videochiamata".

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Reazione a Catena, puntata 1 agosto 2026: cosa è successo

A stabilire chi vincerà la puntata sarà come sempre "L’Intesa Vincente", i primi a partire sono gli sfidanti, ancora una volta Pino Insegno scherza con loro sulla loro altezza, decisamente fuori del comune, a Simone infatti dice: "Potresti farlo anche in ginocchio, saremmo alti uguale". I tre hanno disposizione 55 secondi, tre "Passo" e due possibilità di raddoppio alla seconda parola. Pur essendo alla loro prima esperienza nel gioco, sono ben sette le parole indovinate, batterli non sarà semplice.

E’ quindi la volta de "Gli Sparpagliati", è Sara a sedersi e a dover dare le risposte, ma prima di farlo il conduttore la ammonisce: "Sara, non passare vicino a loro, te lo consiglio. Io l’ho provata finora, è una sensazione particolare". Il ruolino di mancia dei campioni, invece, non è stato dei migliori, nonostante il tentativo di raddoppio non sono andati oltre i cinque, i nuovi campioni sono "Gli Alti e basta".

I pallavolisti si ritroveranno a giocare a "L’Ultima Catena" per una cifra consistente, ben 101 mila euro, anche se non sappiamo ovviamente se riusciranno a mantenerla fino alla conclusione, cosa non facile. Tutto va decisamente bene, i tre arrivano all’ultima parola con 50.500 euro, quella che dovranno trovare dovrà essere collegata con "Tiro", inizia con "La" e finisce per "o". Alla fine decidono di comprare il terzo elemento, mossa che li fa scendere a 25.250 euro, oltre a consentirgli di scoprire l’altro termine, che è "Spazio". I tre ragazzi decidono di optare per "Lancio", convinti che sia l’unica, a loro dire che si collega con entrambe. Insegno sottolinea come tra le ipotesi fatte c’è stata anche la soluzione, ma era in realtà "lavoro". "L’avevate detta, non ci avete creduto fino alla fine. Ma complimenti, è la prima volta e già siete lì".

Le reazioni sui social

Diversi utenti hanno commentato come di consueto la puntata di "Reazione a Catena" sui social, questa volta sembra prevalere il malcontento, pochi ritengono infatti poco plausibile la soluzione finale, mentre sembrava essere più congeniale e adatta quella che i tre ragazzi avevano indicato.

"Questa era a trabocchetto", "Anche stavolta c’erano diverse opzioni che si adattavano perfettamente", "Molto molto meglio lancio sinceramente", "Mah! Ci stava meglio lancio, arrivare a lavoro da tiro pensando ai cavalli è proprio cattiva!", sono solo alcuni dei commenti presenti su X".

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