Reazione a catena, maxi-vincita dei 'Passatempi' e stilettata a Pino Insegno: "Perché ha fretta di chiudere?” I campioni azzeccano la risposta finale e portano a casa 16.250 euro. Sul web tante critiche al livello dei concorrenti e alla chiusura frettolosa del conduttore.

Serata col botto per I Passatempi, che dopo il debutto senza vittoria in denaro si sono riscattati nella puntata di Reazione a Catena andata in onda ieri, mercoledì 13 agosto 2025. Il trio campione formato da Bruno, Andrea e Leonardo ha centrato una vincita a cinque cifre, difendendo con successo il titolo e battendo le sfidanti Le Coinquiline, trio tutto al femminile proveniente da Roma. Ecco cosa è successo.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata di ieri (13 agosto)

Le nuove concorrenti, Agnese, Virginia e Sofia, hanno raccontato: "Viviamo insieme a Roma, ci siamo conosciute a casa, veniamo da Rimini e Perugia". Nonostante la simpatia e il legame tra le sfidanti, i Passatempi hanno dominato la sfida dell’Intesa Vincente, centrando 8 parole contro l’unica indovinata dalle Coinquiline, autrici di una delle peggiori prestazioni dell’anno nel penultimo game del programma. Pino Insegno ha scherzato sul fatto che, essendo tutti single, avrebbe potuto fare da Cupido tra i concorrenti, ma la competizione è rimasta serrata fino alla fase finale. Le Coinquiline, invece, hanno avuto una serata difficile, senza riuscire a impensierire i campioni.

L’Ultima Catena e la parola vincente dei Passatempi

All’Ultima Catena, i Passatempi sono arrivati con un montepremi di 130.000 euro. Dopo alcune scelte sbagliate, la cifra si è ridotta a 32.500 euro all’Ultima Parola. Con il primo indizio "Presa" e il secondo che iniziava con "Co" e terminava con "A", i campioni hanno deciso di non rischiare e di acquistare il Terzo Elemento, "Sorpresa", facendo scendere il montepremi a 16.250 euro.

Bruno, Andrea e Leonardo hanno quindi dato la loro risposta: "Colta". Era proprio la risposta vincente, che ha permesso loro di conquistare la prima vincita in gettoni d’oro della loro esperienza a Reazione a Catena.

Le reazioni dei social

La ricca vincita dei Passatempi non è bastato a intenerire il pubblico dei social, che non ha risparmiato commenti velenosi sulla presunta facilità dell’ultima catena: "Con il terzo elemento diventava facilissima!", "Ragazzi, ma stanno dando catene facilissime!", "Alla fine abbiamo visto tante squadre assai peggiori, con catene facili come questa". Non sono mancate le solite critiche un po’ troppo ingenerose rivolte a Pino Insegno, che nonostante gli ottimi risultati di share ottenuti in questi mesi continua a essere bersagliato di tanti hater sul web. Stavolta, ad esempio, c’è chi lo accusa di non aver celebrato a dovere la vittoria dei campioni passando dopo pochi secondi la linea al Tg: "Ma perché Insegno ha sempre fretta di chiudere il programma? Ma almeno quando vincono il gioco finale, faglieli 2 complimenti in più, fagli aprire una boccia! Eddai! #reazioneacatena". Non sono mancati, infine, commenti ironici e pungenti sulla prestazione delle sfidanti: "Negli anni abbiamo assistito al declino culturale dei concorrenti, sono lo specchio dell’istruzione italiana" e "Bella sfida tra pip*e…ma come li scelgono?".

