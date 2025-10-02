Reazione a Catena, I Cima di Rapa vincono ancora ma sui social è polemica: “Imbarazzanti” Nella puntata del 1 ottobre, i Cima di Rapa hanno dominato ancora una volta ma sui social non sono mancate le polemiche

I Cima di Rapa continuano a trionfare, consolidando la loro fama di squadra fortunata e abile in Reazione a catena, il quiz show pre-serale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Nella puntata andata in onda mercoledì 1 ottobre il trio di giovani amici provenienti dalla Puglia ha raggiunto un incredibile bottino di 33.799 euro. Neppure le nuove squadre, come i "Pochi ma Buoni", sono riuscite a fermare la marcia inarrestabile dei tre talentuosi ragazzi pugliesi, che hanno così portato a casa il premio più alto della loro carriera nel programma. Andiamo a scoprire cosa è successo nel corso della puntata del 1 ottobre.

Reazione a Catena, puntata 1 ottobre 2025: i Cima di Rapa ancora campioni

Da una settimana, i Cima di Rapa sono i dominatori indiscussi di Reazione a catena, conquistando ben sei vittorie su sette puntate. Nella sfida del 1° ottobre, il trio pugliese ha affrontato i "Pochi ma Buoni", un gruppo composto da Eva, Oscar e Danilo, provenienti da Valgrana, in provincia di Cuneo.

Il confronto è stato deciso all’Intesa Vincente, dove i Pochi ma Buoni sono riusciti a fermarsi a sole quattro parole. Nonostante il tentativo di recupero con un raddoppio finale, il team cuneese ha fallito nell’indovinare la definizione legata a Ritorno al futuro, lasciando così spazio ai "Cima di Rapa". Il trio pugliese ha brillato, soprattutto grazie all’intuito di Daniela, che ha condotto la squadra fino a dieci parole, consolidando il loro status di campioni.

Partendo da un montepremi iniziale di 116mila euro, i tre ragazzi hanno affrontato con determinazione l’Ultima Catena, che questa volta si è rivelata meno complessa. Nonostante due dimezzamenti, la loro intuizione è stata decisiva. Nell’Ultima Parola, hanno optato per il Terzo Elemento, riducendo il premio a metà ma puntando tutto su 14.500 euro. La sfida finale, che li ha messi di fronte ai collegamenti tra "Fuoco" e "Pugni", ha visto Francesco trovare la soluzione giusta: "Castagne", un’intuizione coraggiosa che si è rivelata vincente. Con la sesta vittoria consecutiva, il trio ha accumulato un montepremi complessivo di 32.096 euro in gettoni d’oro, mentre la gioia sui loro volti è stata palpabile al momento della conferma del successo.

Le reazioni social

Nonostante i Cima di Rapa abbiano vinto la puntata, sui social non sono mancate le polemiche. Durante l’ultimo gioco, Domenico, Francesca e Daniele hanno indovinato solo per un colpo di fortuna la parola Castagne di fronte ai due indizi Fuoco e Pugni. Qualcuno si è complimentato per l’intuizione ma dall’altra non è mancato chi ha sferrato delle critiche dure: "Nonostante un’ignoranza crassa questi vincono (Mi vergogno io per loro)", "Boh non ho mai sentito chiamare i pugni castagne", "Hanno indovinato senza sapere che castagne è sinonimo di pugni e si dice togliere le castagne dal fuoco, mah", "Rispondono giusto senza sapere come e perché", "Si sono vergognati a dire ad alta voce l’associazione castagne pugni", "Abbiamo pensato aggiungere le castagne al fuoco: revocategli immediatamente la vittoria", "Se è castagne non gli darei i soldi", "Aggiungere le castagne sul fuoco…?", "Questi 3 sono davvero imbarazzanti a livello di cultura generale".

