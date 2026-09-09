Reazione a Catena, apoteosi storica delle Pappardelle ma sui social è guerra: “Le più forti di sempre”, “Meglio Max Giusti” Nella puntata dell’8 settembre 2026, le Pappardelle entrano nella storia di Reazione a Catena, ma sul web esplode la polemica tra applausi e proteste.

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Una serata da ricordare per le Pappardelle. La puntata di Reazione a Catena dell’8 settembre 2026 non è stata una puntata come le altre: le tre campionesse hanno infatti scritto una nuova pagina nella storia del programma di Rai 1, centrando un record che resisteva da quasi dieci anni. E, come se non bastasse, hanno chiuso la serata con un’altra vincita all’Ultima Catena.

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Le Pappardelle meglio dei Tre Denari: il record storico celebrato da Pino Insegno

Carolina, Francesca e Maria Giulia sono ormai diventate una presenza familiare per il pubblico di Reazione a Catena, dove sono impegnate dallo scorso 3 agosto. Ma quella di questa sera aveva un significato particolare: con la loro nuova partecipazione hanno raggiunto quota 37 puntate da campionesse, superando il precedente primato dei Tre Denari, che nel 2017 erano riusciti a rimanere in gara per 36 puntate.

L’ingresso in studio del trio toscano è stato accompagnato dalle parole di Pino Insegno, che ha voluto sottolineare subito la portata del risultato raggiunto:

"Allora attenzione, queste tre campionesse, nomi, oggi toccano il record dei 20 anni di Reazione a Catena. Di permanenza, come campionesse, perché sono 37 puntate. È pazzesco. Bravissime".

Un record storico, dunque, che certifica la straordinaria continuità delle tre amiche fiorentine. Le Pappardelle sono diventate ufficialmente la squadra più longeva nella storia di Reazione a Catena, mettendosi alle spalle anche una formazione entrata a sua volta nella storia del programma come i Tre Denari. Ma il conduttore ha ricordato loro che c’è ancora un altro primato da inseguire: "Ma ancora non avete un record importante, che è quello del montepremi totale".

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata dell’8 settembre 2026

A provare a interrompere la corsa delle campionesse sono arrivati nello studio di Reazione a Catena I Paesani, formazione composta da Marco, Massimiliano e Simone, tre ingegneri provenienti dalla provincia di Treviso. La partita, però, si è incanalata ancora una volta immediatamente dalla parte delle Pappardelle. Le campionesse hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto agli avversari e sono arrivate all’Intesa vincente con un vantaggio importante: 88 mila euro contro i 54 mila degli avversari, oltre a cinque secondi in più a disposizione. Per I Paesani, l’Intesa vincente si è rivelata particolarmente complicata. I tre trevigiani sono riusciti a trovare appena due risposte esatte, un bottino insufficiente per mettere seriamente in discussione la qualificazione delle campionesse. Le Pappardelle hanno così conquistato la vittoria con 7 punti, confermandosi ancora una volta campionesse e conquistando l’accesso all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 132 mila euro.

Le Pappardelle vincono ancora: il montepremi totale a Reazione a Catena

Prima di dare il via al gioco finale, Pino Insegno ha voluto celebrare nuovamente il traguardo delle tre campionesse:

"Se ne è parlato lungamente in questi giorni, e siamo arrivati a questo bellissimo record di avervi qui di fronte a noi per tanto tempo. Meritato. Complimenti ancora".

Le Pappardelle hanno affrontato quindi l’Ultima Catena partendo da un montepremi di 132 mila euro. Dopo quattro dimezzamenti, Carolina, Francesca e Maria Giulia sono arrivate alla parola finale con 8.250 euro ancora in palio. Le campionesse hanno deciso di acquistare anche il terzo elemento, dimezzando ulteriormente il montepremi e portandolo a 4.125 euro. A quel punto è arrivato il momento decisivo. La parola da indovinare era collegata a "Parola" e "Ora", iniziava con "Ac" e terminava con "a". Le campionesse, dopo un minuto di riflessione, hanno scelto "Acca". Una risposta che si è rivelata corretta e che ha permesso alle Pappardelle di festeggiare nel migliore dei modi una puntata già storica. Per loro è arrivata quindi un’altra vincita da 4.125 euro, che porta il loro montepremi complessivo a 217.657 euro.

Con la nuova vincita, le Pappardelle continuano la loro straordinaria cavalcata anche nella classifica dei montepremi conquistati dal 2023. La graduatoria è attualmente guidata dalle Volta Pagina, davanti alle Due per Cento, che hanno tenuto banco a Reazione a Catena lo scorso giugno. Le Pappardelle occupano invece il terzo posto:

Volta Pagina (2024) — 308.507 euro Due per Cento (2026) — 243.344 euro Pappardelle (2026) — 217.657 euro Tiri Liberi (2025) — 160.533 euro Tre Stagioni (2025) — 141.578 euro

Pappardelle, il record divide il pubblico: sui social è scontro tra applausi e critiche

Il record delle Pappardelle non ha messo d’accordo tutti. Anzi, la loro 37ª puntata da campionesse ha riacceso su X e Facebook un dibattito che accompagna ormai da settimane il percorso delle tre concorrenti. Da una parte c’è chi le difende a spada tratta e le applaude: "Ci sono persone che hanno bisogno di tifare contro qualcuno…. Le trovo brave e simpatiche vincere 37 puntate è solo bravura", scrive un’utente. E ancora: "Chi critica le pappardelle è invidioso e soprattutto non obiettivo perché vincere 37 puntate non è casuale complimenti a queste meravigliose ragazze". Tra i sostenitori c’è anche chi, dopo il nuovo trionfo, provoca i detrattori: "Dove sono i commenti di chi le reputa fortunate e basta??? Vi hanno zittiti stasera". Oppure: "Brave ragazze tutta invidia e ignoranza", "Le migliori di sempre", "Queste ragazze così intelligenti, sveglie e semplici rimarranno nella storia di Reazione a catena".

Dall’altra parte, però, c’è chi continua a contestare soprattutto il livello degli sfidanti. "Se non trovate concorrenti all’altezza le pappardelle staranno qui a vita", avverte un telespettatore. Mentre un altro sintetizza quello che a suo avviso è il vero problema del programma: "Per carità loro bravissime, ma gli sfidanti sono ogni sera scarsissimi". C’è anche chi paragona il loro record a una lunga serie di vittorie contro avversari poco competitivi: "È come se la nostra nazionale di calcio stabilisse un record e vincesse 37 partite consecutive giocando contro Malta, San Marino, Estonia, Cipro, Andorra, Liechtenstein, Gibilterra, ecc… Sono soddisfazioni…". E inoltre, sono diversi gli utenti che sperano (o invocano) il ritiro del trio dopo aver centrato il record di permanenza: "Basta ditegli di ritirarsi non le posso più vedere sono settimane che cambio canale". Non mancano, inoltre, utenti che sbandierano la loro decisione di non vedere più Reazione a Catena, puntando sull’altro game show del pomeriggio – Caduta Libera – appena partito su Canale 5: "Tutte le puntate uguali, per fortuna adesso c’è Max Giusti", "Tutte le puntate uguali, per fortuna adesso c’è Max Giusti". Il record è dunque ufficiale, ma sui social la partita sulle Pappardelle è tutt’altro che chiusa.

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